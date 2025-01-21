دبي: اختتمت قناتا "ستار بلس" و"آسيانت الشرق الأوسط" مسابقة "ديڤاز داي أوت" التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث عادت 15 فائزة من رحلة لا تُنسى إلى أرمينيا، إحدى الوجهات السياحية الساحرة. وكانت هذه المبادرة قد أُنطلقت في نوفمبر الماضي بهدف تكريم المرأة والاحتفاء بدورها المحوري وما تقدمه من إسهامات في مختلف جوانب الحياة.

وكانت الفائزات قد انطلقن في الثالث من يناير الجاري في رحلة استثنائية استمرت أربعة أيام وثلاث ليالٍ، استمتعن خلالها بأنشطة متنوعة شملت جولات تراثية وزيارة "سويسرا الصغيرة" في أرمينيا، إضافة إلى رحلات تلفريك فوق الجبال المغطاة بالثلوج. وقد أعدَّت القنوات برنامجاً سياحياً شاملاً يُبرز الثقافة الغنية والتقاليد العريقة لهذا البلد القوقازي، بالإضافة إلى توفير إقامة فاخرة تليق بالمشاركات.

أدركت المبادرة أهمية السفر في توسيع الآفاق وإثراء التجارب الحياتية، إذ وفَّرت المسابقة فرصة للنساء للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية وأدوارهن المهنية والأسرية. وكان لافتاً أن المشاركات تم ترشيحهن من قِبَل أحبائهن، مما أضفى طابعاً شخصياً مميزاً على التجربة.

رافقت الفائزات في هذه الرحلة شخصيات إذاعية بارزة، هما "آر جي شروني" و"آر جي ديبا"، اللتان أضفن أجواءً مفعمة بالحيوية والإلهام، وجعلتا التجربة أكثر خصوصية وثراءً.

وفي هذا السياق، صرَّح السيد سودير ناغبال، رئيس قسم الأعمال الدولية في جيو ستار، قائلاً: " سعينا، من خلال مسابقة 'ديڤاز داي أوت'، إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة وما تقدمه من تضحيات وتفانٍ. تمنح هذه المبادرة النساء فرصة نادرة للاستراحة والاستمتاع بلحظات خاصة بهن. ما ميَّز هذه التجربة هو مشاركة الأحباء في ترشيح الفائزات، مما جعل الاحتفاء بهن أكثر حميمية وعاطفة."

شمل برنامج الرحلة زيارة معالم بارزة مثل مدينة تساغكادزور الجبلية المغطاة بالثلوج، وبحيرة سيفان التي تُعد من أكبر بحيرات المياه العذبة في العالم، ودير أيريفانك الشهير. كما استمتعت المشاركات بتجارب ثقافية ومأكولات أرمنية أصيلة، مما أتاح لهن التعرُّف على دفء الضيافة الأرمنية وعراقة تقاليدها.

وفي تعليق لها على هذه التجربة قالت جينيفر باتيل، إحدى الفائزات: "كانت هذه الرحلة واحدة من أفضل التجارب التي مررت بها في حياتي. السفر إلى بلد جديد برفقة فائزات أخريات والشخصيات الإذاعية الرائعة جعلها رحلة لا تُنسى. لقد عدنا كصديقات مقربات بعد أن بدأنا كغرباء، مما أثبت لي أن السفر يربط بين الناس بطرق استثنائية."

تواصل قنوات "ستار بلس" و"آسيانت الشرق الأوسط" عبر نجاح مسابقة "ديڤاز داي أوت"، تقديم تجارب مميزة تجمع بين الترفيه ونمط الحياة. ترقبوا المزيد من الفعاليات والمسابقات الحصرية على القناتين.

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