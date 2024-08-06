بإمكان الراغبين في المشاركة شراء التذاكر المبكرة بأسعار مُخفّضة عبر منصة Premieronline

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سكي دبي عن انطلاق الدورة الـ15 من فعالية تحدي محارب الجليد التي ينظّمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم الأحد 22 سبتمبر، حيث ستتحول الوجهة الحائزة على جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم إلى مضمار بطول 3.5 كيلومتر يضمّ أكثر من 20 عائقاً، من بينها التأرجح بالسلّم الأفقي، وسباق العجلات، والزحف على الشبكة، والسباحة في المياه الباردة. وبإمكان المهتمّين بالمشاركة في هذه الفعالية شراء التذاكر المبكرة حالياً بأسعار مُخفّضة.

وتنامى الإقبال على تحدي محارب الجليد منذ إطلاقه عام 2010 حيث تعود الفعالية بدورتها الأكبر هذه السنة بعد النجاح اللافت الذي حققته العام الماضي من خلال مشاركة ما يزيد عن 400 متسابق فيها من 65 دولة. وأصبح تحدي محارب الجليد إحدى أكثر الفعاليات الرياضية المفضلة لعشاق الحماس، ويستقطب نخبة الرياضيين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب المواطنين والمقيمين في الدولة من مختلف مستويات اللياقة.

ويستقبل التحدي كما في العام الماضي المشاركين من الرجال والنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً، حيث سيتنافسون ضمن ثلاث فئات هي التالية:

فئة الأفراد (سعر التذاكر المبكرة: 210 د.إ، سعر التذاكر العادية: 250 د.إ) للمشاركين من جميع مستويات اللياقة.

(سعر التذاكر المبكرة: 210 د.إ، سعر التذاكر العادية: 250 د.إ) للمشاركين من جميع مستويات اللياقة. فئة النخبة (سعر التذاكر المبكرة: 250 د.إ، سعر التذاكر العادية: 280 د.إ) للمشاركين الذين يتمتعون بلياقة عالية والقادرين على إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة.

(سعر التذاكر المبكرة: 250 د.إ، سعر التذاكر العادية: 280 د.إ) للمشاركين الذين يتمتعون بلياقة عالية والقادرين على إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة. فئة المجموعات (سعر التذاكر المبكرة: 185 د.إ للشخص الواحد، سعر التذاكر العادية: 200 د.إ للشخص الواحد) المؤلّفة من خمسة أشخاص والتي تسهم في تعزيز مهارات التعاون بين أعضاء فرق العمل وتقوية أواصر العلاقة بين الأصدقاء.

يستمر بيع التذاكر المبكرة بأسعار مخفّضة حتى يوم الأحد 11 أغسطس على أن تعود وتباع وفقاً لأسعارها العادية في 12 أغسطس. يشار إلى أنّ التسجيل للمشاركة في التحدي مفتوح حالياً عبر منصة Premieronline وينتهي موعده في 19 سبتمبر.

وسيكون المشاركون على موعد مع أجواء مفعمة بالمرح مع عروض موسيقية حية، ويحصل المشاركون الذين يكملون السباق على ميدالية مميزة، بالإضافة إلى القميص الخاص بالتحدي، بعد إعادة شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية.

تمّ ترشيح سكي دبي مؤخراً لجائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم من جوائز التزلج العالمية، حيث احتفظت الوجهة باللقب لثمانية أعوام على التوالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: skidxb.com.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 18 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق و7 فنادق وأربع مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبوظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو770 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها تلال الغاف في دبي والموج في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" في وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعةبتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

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