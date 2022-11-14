يشمل تقنيات تعرض لأول مرة لخدمة 50 مليونا في المنطقة

ارتفاع اعداد أصحاب الهمم حول العالم الى 2 مليار نسمة في 2050

دبي - الامارات العربية المتحدة: تلعب التقنيات المتقدمة التي يصل عددها الى أكثر من 4500 تقنية عالمية، تخدم الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، دورا حاسما في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون ما بين 10-15% من سكان كل دولة. وتقدر منظمة الصحة العالمية اعداد هذه الشريحة بنحو مليار نسمة حول العالم في الوقت الراهن ومن المتوقع ارتفاع اعدادهم الى 2 مليار نسمة في العام 2050 نتيجة التقدم في السن والحروب والاعتلال الصحي والفقر ونقص الخدمات وغيرها من الأسباب.

ويعزز معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة أهميته باعتباره منصة دولية مثالية لعرض أرقى التقنيات المتطورة تحت سقف واحد لخدمة هذه الشريحة الواسعة التي تتطلع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين حياتها.

وتنبع أهمية المعرض في دورته الحالية التي تقام في الفترة ما بين 15 -17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من انه يأتي بعد توقف استمر عامين نتيجة فيروس كوفيد 19 والاستعداد الكبير لدى العارضين المحليين والدوليين للالتقاء مجددا تحت سقف واحد لعرض مبادراتهم وخططهم وتقنياتهم لتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.

ويشارك في المعرض شركات عالمية ومراكز إعادة تأهيل من مختلف دول العالم، سوف تعرض أرقى التقنيات بعضها لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، لتمكين أصحاب الهمم في مجال الإعاقة البصرية والسمعية والحركية والذهنية وإعادة التأهيل بالإضافة الى طيف التوحد، من العيش باستقلالية اكبر.

ويشارك في رعاية ودعم المعرض كشركاء استراتيجيين ورعاة كل من وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وهيئة الصحة وجمارك دبي واسعاف دبي وشركة نخيل وقرية سند والرستماني وشركة ميتا ومؤسسة زايد العليا ونادي دبي لاصحاب الهمم بالإضافة الى مستشفى مركز كليمنصو الطبي كشريك الرعاية الطبية والبنك البريطاني كشريك مصرفي وشركة دبي كشريك الاتصالات.

يقام المعرض سنويا في دبي تحت رعاية سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، ضمن إطار الجهود المميزة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة في دولة الامارات لتمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة امامهم للمساهمة بدورهم في رسم مستقبل البلاد خلال الخمسين عاما القادمة.

وتتوقع شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض المنظمة للحدث، ان يصل عدد الشركات والمراكز المشاركة في المعرض من الجهات الحكومية والخاصة الى 250 عارضا من 50 دولة وان يستقطب اكثر من 10 آلاف زائر مختص من مختلف دول العالم.

وقال غسان سليمان امهز الرئيس التنفيذي للمعرض:" "تجعل التكنولوجيا العالم أكثر سهولة وتساهم في إزالة الكثير من العوائق من امام أصحاب الهمم، ومن هنا يرسخ المعرض حضوره كمنصة عالمية لأفضل التقنيات التي يحتاجها أكثر من مليار نسمة - 50 مليونا منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط - في منازلهم ومواقع عملهم واثناء تلقيهم الرعاية الصحية في مراكز إعادة التأهيل والمستشفيات وتنقلهم بين المطارات والناقلات ووسائط النقل والفنادق والمقاصد السياحية. هذا عدا عن الأهمية المطلقة التي تمثلها وسائل الاتصال والتواصل والتطبيقات المختلفة وتقنية المعلومات والروبوتات لتحسين مستويات العيش والعمل بالنسبة لهم".

وأضاف " نعمل لكي يعكس هذا المعرض الاهتمام الاستثنائي الذي تبذله دولة الامارات وبقية دولة المنطقة لتوفير الحياة الكريمة لهذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا، وتمكينهم من العيش باستقلالية والعمل على استقطاب ارقى التقنيات التي تلعب دورا حاسما في جعل حياتهم افضل ".

#بياناتشركات

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غسان أمهز

050 6441721 Ghassan.amhaz@accessabilitiesexpo.com