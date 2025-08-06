في إنجاز استثنائي وغير مسبوق على مستوى العالم يُضاف إلى سجلّه الحافل بالتميّز، حصل مستشفى د. سليمان فقيه بجدة على اعتماد 14 مركز تميّز من مؤسسة المراجعة الجراحية (Surgical Review Corporation - SRC) في تخصصات طبية متنوعة، وهو رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من مراكز التميّز يتم اعتماده في مستشفى واحد.

هذا الاعتماد العالمي يعكس التزامنا العميق بتطبيق 10 معايير دولية صارمة مما يضمن تقديم رعاية متكاملة وآمنة للمرضى وفقًا لأعلى المعايير.

وتشمل التخصصات التي حصلت على اعتماد مراكز التميّز ما يأتي:

1. الجراحة الروبوتية

2. جراحة المسالك البولية

3. جراحة العظام

4. جراحة العمود الفقري

5. جراحة اليد

6. جراحة القولون والمستقيم

7. جراحة الفتق

8. الجراحة التجميلية

9. مناظير الجهاز الهضمي

10. الأنف والأذن والحنجرة

11. طب العيون

12. جراحة أمراض النساء قليلة التدخل

13. التخدير المتخصص في جراحة السمنة

14. التخدير المتخصص في جراحة العظام

وتستند هذه الاعتمادات إلى التزام المستشفى بتطبيق عشرة معايير دقيقة وضعتها SRC لمراكز التميّز، حيث تضمن التزامًا مؤسسيًا برؤية واضحة وثقافة تضع الجودة أولًا، وخبرة طبية معتمدة لأطباء مؤهلين وذوي سجل جراحي متميّز، وقيادة طبية موثوقة تدير البرامج بكفاءة، وتقديم خدمات استشارية متكاملة ودعمًا طبيًا متواصلًا لجميع الحالات الطبية والجراحية، إلى جانب استخدام أجهزة ومعدات حديثة مدعومة بتكنولوجيا متطورة مع تدريب كامل للطاقم، وتوفير فريق طبي مؤهل ومتفرّغ مع تغطية مناوبات مستمرة، وتطبيق مسارات علاجية موحدة ببروتوكولات دقيقة لضمان أفضل رعاية، فضلًا عن كوادر دعم مدرّبة تضم منسقي البرامج والتمريض والمساعدين وفريق العمليات المتخصص، مع الاهتمام بتثقيف شامل للمرضى من خلال تقديم معلومات واضحة والحصول على الموافقة المستنيرة لكل إجراء، وأخيرًا الالتزام بالتقييم المستمر للجودة ومتابعة دقيقة للنتائج مع احترام قوانين حماية البيانات.

من جانبه، أعرب د. مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير على مستوى العالم، مؤكدًا التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية متخصصة ومتميّزة تواكب تطلعات المرضى وتدعم رؤية مجموعة فقيه للرعاية الصحية في الريادة والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن (Surgical Review Corporation- SRC) هي مؤسسة عالمية مستقلة وغير ربحية متخصصة في اعتماد المستشفيات والجراحين ومراكز الجراحة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، حيث تمنح شهادات مركز التميّز (Center of Excellence) بعد تقييم دقيق وشامل يضمن تقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة وفق أفضل الممارسات الطبية العالمية.

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