سعيد العاجل: نعمل في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بشكل دائم مع وزارة الرياضة والشركاء الاستراتيجيين على دعم المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني كأسلوب حياة مستدام

هيثم الزرعوني: إقامة المنتدى في "عام المجتمع" يعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الرياضة ضمن أولوياتها لدورها المحوري في بناء مجتمع صحي ونشط ومتماسك

يشهد المنتدى على مدى 3 أيام عدداً من الفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية التي تستعرض السياسات والاستراتيجيات الخليجية والعربية لدعم الرياضة المجتمعية

مشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في المنتدى لاستعراض أحدث الممارسات والتوجهات في مجالات الرياضة المجتمعية

المنتدى يسلّط الضوء على مستقبل الرياضة المجتمعية ودورها في تعزيز الترابط الإقليمي وتطوير المجتمعات

تنظيم معرض رياضي على هامش المنتدى بمشاركة مؤسسات حكومية رائدة لعرض تجاربها وتقنياتها في دعم الرياضة المجتمعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بدبي، عن انطلاق فعاليات منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية الثاني، تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" في إطار مبادرات "عام المجتمع 2025"، وذلك في الفترة من 14 إلى 17 إبريل الجاري.

يجمع المنتدى عدداً من كبار الخبراء المحليين والدوليين، حيث يستعرضون خبراتهم ضمن حلقات نقاش وجلسات حوارية تتناول آخر المستجدات العلمية والبحثية في مجالات الرياضة المجتمعية، كما سيسلط المتحدثون الضوء على دور الآفاق المستقبلية للرياضة المجتمعية وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي.

وقال سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة الجميع: "يأتي منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية الثاني تأكيداً على الدور المحوري الذي يقوم به اتحاد الإمارات للرياضة للجميع في دعم الفعاليات المحفزة لممارسة الرياضة بانتظام وبحث ومناقشة سبل تطويرها، بما يسهم في تقوية أواصر الترابط بين أفراد المجتمع الإماراتي والخليجي ككل، ويتماشى مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة".

وأضاف: "يعمل اتحاد الإمارات للرياضة للجميع على دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى نشر ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة بشكل متواصل، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة والشركاء الاستراتيجيين، حيث يمثل المنتدى منصة حوارية ومعرفية تجمع بين التجارب الناجحة على الصعيدين الخليجي والعربي، وتناقش أبرز التحديات والفرص لتوسيع قاعدة المشاركة الجماعية في الرياضة، وترسيخ مفهوم الرياضة كأداة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

من جانبه، قال هيثم الزرعوني، مدير إدارة الرياضة المجتمعية بوزارة الرياضة: "ينطلق منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية في نسخته الثانية من إيماننا العميق بأن الرياضة المجتمعية ليست مجرد نشاط ترفيهي أو تنافسي، بل هي أسلوب حياة، وركيزة أساسية في بناء مجتمع صحي، نشط ومتماسك. وتكتسب إقامة المنتدى هذا العام أهمية خاصة، كونه يأتي في إطار عام 2025 الذي أعلنته القيادة الرشيدة "عام المجتمع"، في تجسيد عملي لرؤية القيادة نحو تمكين الإنسان وتعزيز جودة الحياة في مجتمعنا."

وأضاف الزرعوني: "نهدف من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز الثقافة الرياضية ونشر الوعي بأهمية النشاط البدني بين مختلف شرائح المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام الجميع، دون استثناء، للوصول إلى مرافق رياضية متكاملة، مما يرسخ مفهوم "الرياضة للجميع".

وتتناول جلسات المنتدى على مدار 3 أيام عدة محاور رئيسية حول استعراض النماذج الناجحة الخليجية والعربية في الرياضة المجتمعية، ومدى تأثير المبادرات الرياضية على صحة المجتمع، وبحث سبل تطوير أدوار القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص في دعم الرياضة المجتمعية، إلى جانب مناقشة دور الرياضة المجتمعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وآليات تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير ممارسة الرياضة في مجتمعاتنا العربية.

وسيتم تنظيم معرض رياضي مجتمعي على هامش المنتدى يضم مختلف الجهات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهتم بشكل أساسي بالرياضة بمختلف فئاتها، حيث ستعرض تجربتها وتعمل على شرح أهمية ممارسة الرياضة المجتمعية للحفاظ على الصحة وجعلها أسلوب ونمط حياة مستدام، كما سيتضمن عرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية.

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