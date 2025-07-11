الشارقة، استقطب سوق الجبيل بالذيد، ما يقارب 135 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر واضح على الإقبال المتزايد والدور المحوري الذي يلعبه السوق في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وأكد طلال محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى، أن سوق الجبيل في الذيد، أصبح وجهة رئيسية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في منطقة الذيد والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة في جودة الخدمات وتنوع المنتجات الطازجة التي يوفرها السوق، والتي تُقدم وفق أعلى المعايير، بما يحقق تطلعات ورغبات زواره في العثور على كافة احتياجاتهم تحت سقف واحد.

وأضاف طلال محمد: "نحن ملتزمون باستمرار بتطوير خدماتنا بما يتماشى مع تطلعات المتسوقين، لنوفر لهم تجربة تسوق مريحة وفعالة، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم بشكل فعال في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي."

ويضم السوق، الذي تم افتتاحه في عام 2022، مجموعة متكاملة من المرافق التي تلبي مختلف احتياجات المتسوقين، حيث يضم سوق الجبيل في الذيد،4 أقسام مختلفة وهي قسم اللحوم وقسم الخضراوات والفواكه وقسم الاسماك و الفناء الوسطي، بالإضافة إلى مستودعات التخزين والتبريد التي تضمن جودة المواد الغذائية للمستهلك، بالإضافة إلى 86 محلاً تجارياً متنوعاً بواقع 24 محل للحوم والدواجن مزودة ببرادات للعرض والتخزين وممر خلفي للخدمة، و45 محل للخضار والفواكه والتمور، بالإضافة إلى تخصيص مساحة جانبية في نفس القسم لاستخدامها كفرع للجمعية التعاونية أو سوبرماركت، فيما يضم قسم الأسماك 16 محل.

كما يضم السوق أماكن مخصصة لتقطيع وتنظيف السمك وأماكن انتظار لمرتادي السوق وأماكن خاصة لشوي الاسماك ، أما الفناء الوسطي فيضم مطاعم متخصصة ومقهى شعبي، صراف آلي ومكتب استقبال ومرافق صحية ومصليات للرجال والنساء، مما يجعله وجهة تسويقية وخدمية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في منطقة الذيد والمناطق القريبة منها.

يتميز سوق الجبيل - الذيد، بتصاميمه الهندسية حيث يحمل تصميم المبنى طابعاً إسلامياً مزوداً بزخارف داخلية وخارجية تحمل ذات الطابع المعماري، كما يتمتع المبنى بمواصفات عالية من حيث الأمن والسلامة، وشكل متناسق مع الثقافة والبيئة المحلية، ليشكل السوق منطقة جذب للعائلات والزوار والسياح،ويقع السوق على مساحة إجمالية 78 ألف متر مربع، في منطقة لعويضد بمدينة الذيد.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الجبيل في الذيد أحدى المشاريع التابعة لـشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

-انتهى-

#بياناتشركات