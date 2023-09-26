برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان وبحضور عددٍ من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين

الرياض: تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل تجري التحضيرات والاستعدادات النهائية لتدشين أعمال الدورة الثالثة عشر من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF) بالوضع الاستشاري لدى هيئة الأمم المتحدة الذي يقام في الرياض خلال الفترة من ٩ إلى ١٠ أكتوبر المقبل، ويهدف المنتدى الذي يقام تحت شعار "توطين أهداف التنمية المستدامة" إلى تسريع تحول قطاع البناء والتشييد نحو الحياد الكربوني، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الاستدامة، وذلك بحضور عددٍ من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.

يتضمن المنتدى الذي يقام على مدى يومين عدداً من المسارات الرئيسية تتمثل في الطاقة والمياه، والمدن الخضراء، والشراكات والتكنولوجيا، من خلال مبادئ وإجراءات وتطبيقات الأبنية الخضراء، التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية السعودية ٢٠٣٠ الرامية لتعزيز الاستدامة وتنويع الاقتصاد الغير نفطي، وأوجه تكامل الحدث السنوي مع مبادرة السعودية الخضراء والشرق الاوسط الأخضر الهادفة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٦٠م.

وأوضح الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل صالح الفضل: "نحن بحاجة إلى نهج شامل يراعي خصوصية منطقتنا الجغرافية وثقافتنا العربية، تتضافر فيه جهود القطاعات المختلفة مع البلديات للتحول نحو توطين أهداف التنمية المستدامة ، مما يحد من المخاطر البيئية ويحقق التنمية المستدامة، وفي مقدمة أدواتها مفاهيم وإجراءات وتطبيقات الأبنية الخضراء التي يسعى المنتدى في دورته الـ ١٣ ومنذ انطلاق نسخته الأولى في العام ٢٠١٠م إلى دفع وتحفيز الفاعلين في قطاع البناء والتشييد للتحول إلى نموذج بناء مثالي لصالح امن وسلامه وصحه الانسان والبيئة".

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة روابي القابضة وشركة ماجنوم العقارية عبد العزيز علي التركي قائلاً: "إن المشاركة ورعاية المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يتماشى مع التزامنا بالاستدامة في القطاع العقاري، وريادتها في توفير حلول طويلة الأجل لسوق العقارات السعودي، حيث تمثل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المجموعة والشركات التابعة لها في مختلف القطاعات".

وتتضمن المستهدفات الاستراتيجية للمنتدى في دورته الـ ١٣ تفعيل التكنولوجيا في الربط بين الإنسان والمكان في المباني والأحياء والمدن، ودعوة قيادات قطاع البناء والتشييد لتبادل الخبرات وأوجه التطوير، وبحث التحديات والتجارب الحية للمشاريع السعودية الخضراء وذلك بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين، إضافة إلى بلورة رؤية مشتركة لتسريع التعافي والبناء المستدام لمرحلة ما بعد جائحة .COVID-19

وفي تعليقه على أحدث المشاريع العقارية للمجموعة، قال عثمان ع. إبراهيم ، نائب رئيس مجلس إدارة روابي القابضة والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ماجنوم العقارية: "نشارك مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنتدى ال١٣ الرفيع المستوى عرض مستهدفات المباني الخضراء التي تم اعتمادها في مشروع فوربس إنترناشيونال تاور في مصر، وهو أول مشروع في العالم يتم تشغيله عبر نظام ناقل الهيدروجين العضوي السائل LOHC و تعتزم أيضاً تشييد مشاريع على غراره في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ويمثل المشروع برجاً تجارياً صديقاً للبيئة وخالٍ من الكربون طورته شركة ماجنوم العقارية وفوربس وفقاً لتصميم يتخطى التحديات التي تفرضها محدودية أسس البناء الحديثة، ويضمن تحقيق كفاءة أعلى من خلال تبني مفاهيم رائدة على امتداد مراحل التصميم والتشييد والتشغيل".

ويعد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء SGBF بالوضع الاستشاري ECOSOC لدى هيئة الأمم المتحدة وهي مؤسسة غير ربحية تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، حاصلة على صفة مراقب بيئي UNEP لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإضافة إلى صفة مراقب مناخ UNFCCC في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولها جهود ملموسة في إبراز جهود المملكة العربية السعودية تجاه التنمية المستدامة، وتشجيع أفضل الممارسات الأبنية الخضراء، وقيادة توطين أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والشرق الأوسط.

تقوم شركة جريت مايندز لتنظيم المؤتمرات ، بادارة فعاليات المنتدى ال ١٣ والمعرض المصاحب التجمع الاستراتيجي الأول لرواد الاستدامة في المملكة العربية السعودية والسلطات وصانعي السياسات وقادة فكر البناء وصناع التغيير.

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للاستفسارات الصحفية؛ يرجى التواصل مع السكرتارية العامة المنتدى السعودي للأبنية الخضراء تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف ايميل info@sbgf.sa

للاستفسارات الفعالية: السيدة اندرين shereen@coralcoastpr.com

للحصول على جدول أعمال الفعالية والمعلومات الأخرى؛ يرجى زيارة https://saudigreenbuildingforum.com