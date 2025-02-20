الإعلان عن "ستيب إسطنبول" كجزء من التوسع العالمي للحدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، يوم أمس فعاليات النسخة ال 13 من "ستيب دبي"، المهرجان التكنولوجي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يستمرّ لمدة يومين، في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم.

وقامت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي بجولة في الحدث الذي يُقام بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات المشاركة، بما في ذلك عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، وراي درغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة "ستيب"، وذلك إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ضمن قطاع التكنولوجيا في المنطقة.

وأشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إلى أنّ ريادة الأعمال هي حجر الأساس للابتكارات التكنولوجية التي تهدف إلى إحداث أثر ملحوظ من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي المستدام. وقال: "سيقدم مهرجان "ستيب دبي" للمشاركين رؤىً قيمة حول مستقبل روّاد الأعمال الناشئين في المنطقة، والذي تحدّد التكنولوجيا معالمه الرئيسية. وبصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث، تواصل مدينة دبي للإنترنت دورها المحوري في استقطاب ألمع العقول من كافة أنحاء العالم للتوصّل إلى ابتكارات قائمة على التكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

كما شكّل اليوم إطلاق "ستيب إسطنبول"، إعلاناً بارزاً خلال الحدث، كأول حدث شريك مضيف سيقام في 12 مايو، والذي يعتبر جزءاً من استمرار "ستيب" في توسعها العالمي، ويليه عودة الحدث "ستيب سان فرانسيسكو" في 20 أغسطس، لتُشكّل هذه الأحداث فصلاً جديداً للعلامة التجارية التي تأسست في دبي، وستنقل خبرتها وتجربتها إلى أسواق وجماهير جديدة.

بدوره علّق راي ضرغام، المؤسس والرئيس التنفيذي ل"ستيب: "تلتزم ستيب بهدفها نحو خلق الفرص للمؤسسين والمستثمرين والمبتكرين لتعزيز التواصل والنمو، ومن خلال نموذج الاستضافة الخاص بنا، فإننا نأخذ هذه الرؤية إلى أبعد من ذلك، مما يسمح لشركائنا بجلب ستيب إلى أسواقهم بدعمنا الكامل."

وأضاف: " تعكس هذه الخطوة رحلتنا نحو ترسيخ الحدث كمنصة عالمية حقيقية في منظومة التكنولوجيا."

وبناءً على نموذج الاستضافة الناجح الذي أطلقته العام الماضي، تتيح شركة ستيب لمنظمي الفعاليات العالمية تقديم تجربتها المميزة إلى أسواق جديدة، حيث يوفر النموذج للمنظمين المحليين الدعم الكامل من فريق ستيب في دبي، بما في ذلك التدريب ودعم البرمجة وخبرة الإنتاج وبيانات الرعاية وأدوات الحدث وأصول العلامة التجارية، مما يضمن أحداثًا عالية الجودة مع الحفاظ على تجربة ستيب المميزة وتأثيرها.

واستضافت ستيب على مدى السنوات الـ 13 الماضية، آلاف الشركات الناشئة، واستقطبت هذا العام ستيب دبي 2025 أكثر من 8000 مشارك و200 متحدث، وتوفر منصة للوصول إلى تمويل بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي. وتُقدّم نسخة هذا العام خمسة مسارات رئيسية تسلّط الضوء على أثر التوجهات التكنولوجية المستقبلية ضمن مجموعة متنوّعة من القطاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانته منصّةً رائدةً للابتكار والتعاون والنمو. ويقدّم مسار "المؤسّسون والمموّلون" رؤىً ملهمة حول كيفية توسيع نطاق الشركات الناشئة وتمويلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يلقي مسار "تكنولوجيا الإعلان 2.0" الضوء على مستقبل قطاع الإعلانات من خلال حملات الذكاء الاصطناعي والأثر المبرمج.

أما مسار "وكلاء الذكاء الاصطناعي ونماذج معالجة اللغات الضخمة وأنظمة السحابة"، فيتمحور حول مستقبل البنية التحتية للسحابة ووكلاء الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الطبيعية الضخمة، بينما يتركّز مسار "التكنولوجيا المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة" حول حلول تسهيل عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز كفاءتها. ويتضمّن مهرجان "ستيب دبي" كذلك مسار "تكنولوجيا العقارات" الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز التقدّم القائم على التكنولوجيا ضمن البيئة الحضرية في دبي.

تجدر الإشارة إلى أنّ نخبة من الشركات الناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم سوف تشارك في مهرجان "ستيب دبي"، بما في ذلك منصة إدارة الأجهزة وتكنولوجيا المعلومات الموحدة Zenadmin، والشركة المتخصّصة بتكنولوجيا العقارات "إستايه".

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

لتسجيل اهتمامك تفضل بزيارة https://stepconference.com/register-interest.

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نبذة عن ستيب دبي

يُعقد ستيب دبي، حدث التكنولوجيا الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنوياً في مدينة دبي للإنترنت، وهي مركز الابتكار والتكنولوجيا في الإمارة، ويُمثل منصة تجمع بين الابتكار والمعرفة والفرص الفريدة، حيث يجمع أكثر من 8000 مشارك، و400 شركة ناشئة رائدة، و100 شركة، و بتمويل 9 مليار دولار أميركي، وأكثر من 200 متحدث مؤثر.

ويُشكّل الحدث حلقة وصل بين رواد الأعمال وقادة الصناعة، كما يُعزز الروابط والتعاون في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، إلى جانب توفيره تجربة مميزة لرواد التكنولوجيا ويدعوهم إلى استكشاف مستقبل الصناعة، وذلك من خلال تغطية خمسة مسارات مخصصة تغطي مختلف الصناعات ومشاركة نخبة من الخبراء.

لمزيد من المعلومات وحجز التذاكر للمؤتمر الذي سيعقد من 19 إلى 20 فبراير، يرجى التفضل بزيارة https://dubai.stepconference.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع fanan@thebrillcollective.com

نبذة عن علامة "ستيب":

تتميّز ستيب باستضافة الفعاليات التي تحتضن الشركات الناشئة بما في ذلك ستيب دبي، وستيب سان فرانسيسكو، وستيب الرياض، وهي منصة ديناميكية تعزز الروابط بين الشركات الناشئة وعشاق التكنولوجيا والمستثمرين، وتدفع عجلة الابتكار وازدهار المجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين الجمهور على أرض الواقع.

وتتميز فعاليات ستيب بأنها تجارب حيوية وتفاعلية، وذلك بفضل الأخلاقيات التي يتبناها المؤسسين، حيث تجمع بينهم وبين المستثمرين والعلامات التجارية، لخلق تواصل فعّال، ولحظات حقيقية من التعاون والنمو، وهو ما يجعل ستيب حافزاً للتغيير، إلى جانب كونها رؤية للتوسع عالمياً ودعم أنظمة الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن مدينة دبي للإنترنت

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم وإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي المزدهر في المنطقة. وقد ساهمت هذه الوجهة الرائدة منذ تأسيسها في عام 1999 في دعم مسيرة نمو أكثر من 4,000 عميل من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، حيث تضمّ مجتمعاً بارزاً يعمل فيه 31 ألف موظف متخصّص. وتلعب مدينة دبي للإنترنت منذ 25 عاماً دوراً محورياً في دعم الابتكار ضمن مختلف القطاعات عبر تعزيز التعاون وتبنّي أحدث الابتكارات وتحقيق النمو المستدام، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وجهةً إستراتيجيةً رائدةً للشركات متعدّدة الجنسيات وأبرز الشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" والشركات الناشئة.

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