افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، الدورة الـ 13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "كوِّن كونك"، خلال الفترة من 11 وحتى 22 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من السادة رؤساء الدوائر المحلية، وكبار المسؤولين والمعنيين بالشأن الثقافي، والأدباء والكتاب والناشرين، وممثلي وسائل الإعلام.

وعقب قص شريط الافتتاح شاهد سموه عرضاً غنائياً قدمه مجموعة من أطفال الشارقة، بعدها تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة وأركان المهرجان المتنوعة، حيث تعرّف سموه على ما يقدمه المهرجان من أنشطة وفعاليات متنوعة للأطفال، إلى جانب أجنحة الجهات التعليمية والتربوية والثقافية المشاركة في المهرجان.

واستمع سموه خلال الجولة التي رافقه فيها الطفلين محمد سامي سيف الحاج، وفاطمة أحمد عبيد صندل، إلى شروحات مفصلة لمشاركات الجهات في المهرجان، والتي تعكس الاهتمام الكبير بالطفل في إمارة الشارقة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بزيارة جناح مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومجلس الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التربية والتعليم، حيث تعرف سموه على الجهود المبذولة لتطوير وترقية أدوات ووسائل تعليم الأطفال، إلى جانب الإصدارات المختلفة التربوية والتعليمية التي تعمل عليها الجهات لترقية وتعزيز التعليم والتعلم، وحب القراءة لدى الأطفال.

كما زار سموه عدداً من الأجنحة للمؤسسات الحكومية العاملة في مجال النشر ودعم ورعاية وتثقيف الأطفال، المشاركة في المهرجان، حيث اطلع سموه على جناح مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ومجلس الحرف المعاصرة (إرثي)، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الثقافة، ومجموعة كلمات، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وإدارة التثقيف الصحي وإدارة سلامة الطفل التابعتين للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إلى جانب جناح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وعدد من الأجنحة للجهات المختلفة.

وتوقف سموه عند عدد من الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المهرجان للأطفال، وذلك ضمن برنامج الورش والفعاليات المخصصة لتنمية مهارات الأطفال في مختلف المجالات العلمية والإبداعية.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة جولته في المهرجان بزيارة معرض الشارقة لرسوم كتب الأطفال، حيث تعرف سموه على ما يضمه المعرض من رسومات لمشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن مختلف دول العالم.

وتستقطب نسخة هذا العام من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، 139 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية، تشمل 76 دار نشر من داخل دولة الإمارات، و15 من لبنان، و7 دور نشر من كل من سوريا، والأردن، ومصر، و5 دور نشر من الولايات المتحدة، إضافة إلى دور نشر من الكويت، وقطر، والسودان، والمغرب، والهند، وكندا، والمملكة العربية السعودية، والعراق وغيرها.

وتشمل فعاليات المعرض أكثر من 1900 نشاطاً بينها عروض مسرحية وموسيقية وورش عمل إبداعية وفنية وجلسات حواريّة حافلة بمناقشة أبرز قضايا الثقافة والإبداع والنشر الخاصة بالأطفال، إلى جانب فعاليات أخرى كمحطة التواصل الاجتماعي، التي تستضيف 8 مبدعين من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، والمتخصصين في صناعة المحتوى الإبداعي والمعرفي، ليقدموا 25 فعالية وورشة متنوعة، وركن الطهي الذي يشهد تنظيم 30 فعالية، بمشاركة 8 طهاة من 7 دول، وغيرها.

ويستضيف المهرجان هذا العام نخبةً من المبدعين والكُتّاب والفنانين الإماراتيين والعرب والأجانب، حيث يشارك 43 ضيفاً من 21 دولة حول العالم في تقديم 120 فعالية ثقافية، بينهم الفنان المصري محمد هنيدي، ومخرج الأفلام الأمريكي والرسام الشهير كايل بالدا، والملحن والمغني ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان، إلى جانب عدد من المؤلفين والكُتّاب من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وايرلندا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، وغيرها.

وضمن فعاليات المهرجان هذا العام، تنظم الدورة الـعاشرة من معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 23 ورشة عمل فنية يشارك فيه 296 رساماً من 48 دولة عربية وأجنبية، منهم 77 مشاركاً من المنطقة العربية، و219 من دول أجنبية.

وتشارك ضمن جناح معرض الرسوم أكثر من 50 من دور النشر العربية والرسامين الإماراتيين والعرب والأجانب من 12 دولة في منصة صناع كتاب الطفل "أفق" التي تهدف إلى دعم المحتوى البصري لكتاب الطفل العربي والارتقاء بصناعة كتاب الطفل في المنطقة العربية.

وتضم قائمة رعاة المهرجان كلاً من شركة "اتصالات"، الراعي الرسمي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الشريك الإعلامي الرسمي، ومركز إكسبو الشارقة، الشريك الاستراتيجي.

ويشهد المهرجان انعقاد أول مؤتمر لموزعي الكتب في العالم، خلال يومي 15 و16 مايو في مقر هيئة الشارقة للكتاب والذي يجمع أكثر من 200 موزع كتاب من مختلف أنحاء العالم، يناقشون عبر عدة جلسات وورش عمل مستقبل قطاع توزيع الكتب، وآليات تطوير قنوات التوزيع لتحقيق نقلة في مجال تسويق الكتاب وتوزيعه واستكشاف أسواق جديدة للكتاب.

#بياناتحكومية

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خبر صادر عن المكتب الإعلامي لصاحب السمو حاكم الشارقة – المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

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