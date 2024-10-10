الفجيرة:- تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق فعاليات الدورة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري تحت شعار "اصنع بخيالك المستقبل"، بتنظيم اللجنة العليا للمعرض وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في قاعة البيت متوحد بالإمارة.

ويشارك في الحدث 40 دار نشر من مختلف الدول، وتنعقد فعالياته في منصاته المختلفة وهي المسرح الرئيسي، وركن الخيال، وركن المغامرات، وركن الإبداع، وركن المستقبل، بمشاركة مؤسسات تعليمية وثقافية وفنيّة من داخل الدولة وخارجها.

ويهدف معرض الفجيرة لكتاب الطفل إلى الاحتفاء بالخيال والإبداع والمهارات المعرفية لدى الأطفال وترسيخ ثقافة الاطلاع والقراءة لديهم عبر مختلف التجارب الحية والورش التفاعلية التي يقدمها كتاب أدب الطفل والمختصين.

كما يسلط الضوء على التقنيات التفاعلية الحديثة في عالم القراءة والتطبيقات الذكية التي تواكب المتغيرات وتدعم التفكير الإبداعي والخيال العلمي ومهارات التعلّم والاستكشاف لدى الأطفال.

ويقدم المعرض خلال أيام انعقاده، مجموعة متنوعة من ورش العمل التفاعلية المُوجّهة للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية حول الفن والفلسفة وابتكار القصة والرسم، وقراءات قصصية متنوعة.

كما يناقش عبر الجلسات النقاشية والحوارات المفتوحة التي تستهدف فئة الكبار، ويقدّمها خبراء ومختصون في عالم أدب الطفل في مختلف الموضوعات ذات الصلة للحديث حول عالم الكتب التفاعلية، وأهمية القراءة، وكتب الأطفال من التقليد إلى الإبداع، بالإضافة إلى ركن توقيع الكُتب.

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