أعلنت شركة "طيبة للاستثمار " عن تحقيق إنجازٍ بارز في مجال الضيافة، حيث فاز مرشحو منشآتها بعددٍ من الجوائز المرموقة، شملت 13 جائزة و9 شهادات جدارة، وذلك ضمن حفل جوائز المعرض السعودي الدولي للأغذية والمشروبات والضيافة "هوريكا السعودية 2024"، الذي عقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويُعد معرض "هوريكا السعودية"، التابع لهيئة فنون الطهي، أكبر معرض في مجال المأكولات والمشروبات والضيافة في السعودية، وهو منصة متكاملة تجمع الخبراء والمختصين من مختلف مجالات الأغذية والمشروبات، ما يجعله الحدث الأبرز في القطاع . كما يمثل فرصةً للشركات والمهنيين لاستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات العالمية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقاتٍ تُبرز المهارات وتُحفز المنافسة على الجوائز المرموقة.

وتوزعت الجوائز ما بين ميداليتين ذهبيتين، و4 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، إضافةً إلى 9 شهادات جدارة وجائزتين BOEKAR HYGIENE المخصصة للنظافة، ما يعكس التزام "شركة طيبة للاستثمار " بالتميز وتبنيها لأعلى معايير الابتكار في قطاع الضيافة.

وتميز عدد من طهاة الفنادق التابعة لشركة "طيبة للاستثمار "، حيث أحرز من "مكارم أجياد" محمد يسري الميدالية الفضية، وحصل شرف الدين الخياط على ميدالية فضية وميدالية برونزية ، بينما حصل من "طيبة العقيق" ناصر عبدالله على شهادة جدارة وميدالية برونزية، ووسيم سالم على ميدالية برونزية. من جهته، حقق فريق "ماريوت مطار الرياض" إنجازات استثنائية؛ إذ فاز نور الدين حسان بميداليةٍ ذهبية، بينما أحرز فيلين سارسيل ميدالية ذهبية وأخرى فضية. كما حقق محمد صبحي الكومي ميدالية برونزية، بينما نال تيريكيل اسلام ثلاث شهادات جدارة، وبرزت روان محمد وزهراء الفيفي بحصولهما على شهادات جدارة.

كما تواصل شركة "طيبة للاستثمار" جهودها لتعزيز الابتكار وتنمية المواهب في قطاع الضيافة، وذلك عبر تطوير قدرات فرق العمل وتوفير بيئة تحفز الإبداع والتميز، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية كبرى للنهوض بقطاع السياحة كأحد المحركات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي، وإبراز المملكة كوجهةٍ سياحية رائدة عالمياً.

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