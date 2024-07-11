دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت منصة سول عن عودة مهرجان سول دي إكس بي، مهرجان الثقافة ونمط الحياة المعاصر الأبرز في المنطقة، بين 13 و15 ديسمبر المقبل في حي دبي للتصميم (d3).

ويُعدّ سول دي إكس بي مهرجاناً مملوكاً ومطوراً من قبل منصة سول، الممثل الرائد للشباب والمشهد الثقافي المعاصر. وتشمل برامج المهرجان، الذي يتخذ من دبي مقراً له، ثلاثَ ليالٍ ويومين من الموسيقى الحية وحفلات منسقي الأغاني وفعاليات الأزياء والعروض السينمائية والحوارات والورش الثقافية والشبابية والمنافسات الرياضية، إلى جانب كونه منصةً رائدةً لتقديم تجارب تفاعلية خاصة بالعلامات التجارية الأشهر عالمياً.

تعاون المهرجان في العام الماضي مع شركة ماس أبيل للإنتاج الفني، المدعومة من مغني الراب الأمريكي ناز، في شراكة مميزة ليصبح الشريك الرسمي لمبادرة هيب هوب 50 - HipHop50 في الوطن العربي. واستضافة دورة عام 2023 الفنان الشهير بستا رايمز ونخبة من أبرز نجوم المنطقة والعالم وشهدت مشاركة أكثر من 31 ألف شخص من ما يزيد على 85 دولة مع أكثر من 100 فناناً ومصمّماً ومتحدّثاً، إلى جانب مشاركة أكثر من 80 علامة تجارية على مدار ثلاث ليال.

وتضمنت قائمة الفنانين والضيوف، الذين شاركوا في المهرجان على مدار السنوات الماضية، مجموعة من أبرز الشخصيات بمن فيهم فريق وو تانج كلان، وناز، وجورجا سميث، وبيج دادي كاين، والفنان السوداني أوديسي، و توب نويجوي، وكوفي، وشو مدجوزي، وباز، وستورمزي، وهيروشي فوجيوارا، وبيترا كولينز، وسكوتي بيببن، وكيربي جين ريموند، وسنترال سي، ومروان بابلو، وعمر أفندم، وخديجة الورزازية، ونادين الروبي، ورابسودي، ومومو فريش وغيرهم الكثير.

ترقبوا المزيد من المعلومات حول برنامج مهرجان سول دي إكس بي والفعاليات الخاصة بدورة العام الحالي على حسابات المهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي وسجلوا للحصول على النشرة الإخبارية الخاصة بالمهرجان من خلال الموقع الالكتروني التالي soledxb.com.

نبذة عن سول دي إكس بي

يُعد سول دي إكس بي مهرجاناً سنوياً للشباب والثقافة المعاصرة يقوم على أربعة ركائز رئيسية وهي الأزياء والموسيقى والفنون البصرية والرياضة، وشهدت دورة عام 2023، مشاركة أكثر من 31 ألف شخص مما يزيد عن 85 دولة مع أكثر من 100 فناناً ومصمّماً ومتحدّثاً، إلى جانب مشاركة أكثر من 80 علامة تجارية.

ويضم المهرجان، الذي يستمر لثلاثة أيام، مجموعةً من العروض الموسيقية الحية وورش العمل والعروض السينمائية وفعاليات العلامات التجارية الموجهة للمستهلك مباشرة وإصدارات الأزياء الحصرية والمحدودة، بالإضافة إلى المعارض الفنية وبطولة كرة الشارع الأكثر تنافسية في المنطقة.

ويُعد سول دي إكس بي أقوى منصة تجريبية لبناء العلامات التجارية في منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا من خلال استقطاب جمهور متنوع ومميز من الشباب.

وتوفر البيئة الإبداعية التي ابتكرتها المنصة، من خلال استراتيجيتها الفعالة والقائمة على المحتوى المدروس والقيم الأساسية، صلة وصل بين أكثر من 150 علامة تجارية عالمية وجمهور متنامي بسرعة في أنحاء العالم.

نبذة عن منصة سول

تُعد سول منصةً رائدةً في تعزيز روابط المجتمعات من خلال الفعاليات الإبداعية والثقافية. وتهدف المنصة إلى تقديم تجارب ترفيهية نابضة بالحياة من خلال الفن والثقافة والرياضة.

وتحولت المنصة من حركة شعبية موسيقية في بدايتها إلى الصوت الرائد للشباب والثقافة المعاصرة في جميع أنحاء منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، بما يشمل وكالة إبداعية ودوري لكرة السلة ووكالة نشر، وتتناول مواضيع الأزياء والموسيقى والرياضة والفنون البصرية.

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