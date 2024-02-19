الرياض: خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية، سلّط الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، الضوء على الدور المحوري للسوق المالية السعودية في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 120 عملية إدراج في كل من السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية خلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت جمع أكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

وأكد الرميح أن السوق المالية السعودية تشكّل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني بالنظر إلى مساهمتها الكبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، مبيّناً أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة قد شهد ارتفاعاً تجاوز 70 ضعفاً، من 50 مستثمر في عام 2017م إلى أكثر من 3,700 مستثمر في نهاية العام الماضي.

وعلى صعيد تحسين خدمات ما بعد التداول، أشار الرميح إلى أن تداول السعودية تستعد لاختتام المرحلة الثانية من برنامج تحسينات البنية التحتية لما بعد التداول هذا العام، في خطوة مهمة ستمكّن العملاء من الوصول إلى خدمات ومنتجات أكثر تطوّراً، ومن شأن ذلك أن يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

نبذة عن ملتقى السوق المالية السعودية

يجمع ملتقى السوق المالية السعودية نخبة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي، بهدف تعزيز الحوار والابتكار في المشهد المالي العالمي وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الأسواق المالية الناشئة والأنظمة المالية المتطوّرة. ويركّز الملتقى على عدّة محاور رئيسية، بما في ذلك تطور السوق المالية، والاستراتيجيات الاستثمارية، وأهم المستجدّات التنظيمية، ليعكس بذلك التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز دورها الاستراتيجي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. ويسعى الملتقى من خلال جدول أعماله المتنوع إلى توفير منصة لإجراء الحوارات المثمرة، وإبرام الشراكات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لمجموعة تداول السعودية في تعزيز مسيرة النمو والتحول في القطاع المالي.

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