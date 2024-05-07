عبد الله بن طوق يشير إلى أن قطاع السياحة سيشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام الجاري

ناقش وزراء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين تبسيط السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي في اليوم الأول من معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو



تم اعتبار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي محركًا رئيسيًا لنمو قطاع السفر في المنطقة، بالإضافة إلى عدة عوامل مثل: الاستدامة والبنية التحتية والثقافة



خلقت السياحة 809 آلاف وظيفة في الإمارات العام الماضي، أي ما يعادل 12.3% من العمالة الوطنية، وهذا الرقم في طريقه للارتفاع إلى 833 ألفاً في 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 07 مايو 2024: سلط سوق السفر العربي 2024 اليوم الضوء على وضع التعاون على مستوى الخليج وسهولة السفر بين المناطق وتطوير البنية التحتية، حيث شهد يوم افتتاح المعرض مناقشة مجموعة مختارة من صناع السياسات حول تبسيط صناعة السياحة المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تقام الدورة الحادية والثلاثون من سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو 2024.

وأشار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى المساهمة المتنامية لقطاع السياحة في اقتصاد الإمارات من خلال تصريحاته الافتتاحية على المسرح العالمي لمعرض سوق السفر العربي 2024، حيث صرح قائلاً: "يملك قطاع السياحة لدينا قوة ديناميكية في اقتصادنا وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، حيث ساهم بنسبة مذهلة بلغت 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي [في عام 2023]، بما يصل إلى 220 مليار درهم إماراتي".

وأضاف المري قائلاً: "بالنسبة لعام 2024، تم وضع التوقعات أعلى من ذلك، مع توقع مساهمة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أي ما يعادل 236 مليار درهم إماراتي".

وأعقب كلمة المري حلقة نقاش ضمت كلاً من: سعادة خالد بن جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة؛ وسعادة فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة وسعادة عزان البوسعيدي، وكيل وزارة السياحة بوزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان؛ وسعادة سارة بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وأدار الجلسة ريتشارد دين، مقدم برنامج عين دبي.

ومن خلال جلسة المناقشة المتعمقة، استكشف المشاركون الوزاريون أهمية المبادرات الإقليمية في الارتقاء بصناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى المستوى التالي، مع تحقيق التوازن الصحيح بين التعاون والمنافسة بين الوجهات والدول، حيث تم اعتبار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي كعامل تسهيل رئيسي للمنطقة، إلى جانب عدة عوامل مثل: الاستدامة والبنية التحتية والثقافة.

وقال المشاركون في حلقة النقاش إن التأشيرة الموحدة المخطط لها ستسمح للدول الأعضاء بتقديم دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة متصلة، مما يعزز إمكانية الوصول ويحفز مؤشرات الأداء الرئيسية مثل مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق والتوظيف، كما أشار المتحدثون إلى أنهم سيواصلون ضمان تأثير صناعة السفر بشكل إيجابي على الشركات والمجتمعات والنظم البيئية المحلية، مما يساهم في استدامة السياحة على المدى الطويل في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح المشاركون أيضًا أن البنية التحتية الحالية والمستقبلية ستكمل التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز إمكانية الوصول داخل دول الخليج وفيما بينها، كما سلط المتحدثون الوزاريون الضوء على الدور المركزي لخط السكك الحديدية القادم لدول مجلس التعاون الخليجي في تسهيل وتحسين الوصول إلى جميع أنحاء المنطقة للزوار المحليين والدوليين، بالإضافة إلى الاستثمار المستمر في المطارات ومحطات الرحلات البحرية الجديدة والحالية.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "في حين أنه من الواضح أن المنافسة الصحية ستستمر في لعب دور مهم في تعزيز العروض السياحية ذات المستوى العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه من المشجع أيضًا أن نسمع كيف أن التعاون يمكّن المنطقة من تصبح أكثر من مجموع أجزائها من حيث جذب المسافرين العالميين، ونحن ممتنون للغاية للمشاركين الوزاريين هذا العام، الذين قدموا مجموعة متنوعة من الأفكار القيمة حول مستقبل السياحة الموحد في المنطقة".

هذا وقد استضافت الدورة الحادية الثلاثين من معرض سوق السفر العربي التي تقام تحت شعار "تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال" الكلمة الترحيبية على المسرح العالمي: بوابة إلى الرؤى العالمية، والتي تحدد أهداف وخطط دبي السياحية للسنوات القادمة.

وفي مكان آخر من الحدث أمس، تم انعقاد قمة رؤى السوق على المسرح العالمي، حيث استكشفت القمة إمكانات الصين والهند وأمريكا اللاتينية مع ظهورها كلاعبين رئيسيين في السياحة العالمية.

ينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.



نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 31 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 06 ولغاية الخميس 09 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.



نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2024، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.



WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.



نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.



معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في إكسل لندن

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 10 ولغاية 12 أبريل عام 2024 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.



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