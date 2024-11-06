يناقش الخبراء المتحدثون أبرز التوجهات في قطاعات الهدايا ولايف ستايل في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على التكنولوجيا والمنتجات المستدامة

ينعقد المعرض في موقع مشترك مع معرض بايبروورلد ميدل إيست من 12 إلى 14 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف دبي فعاليات معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست " خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ويهدف هذا المعرض إلى تسليط الضوء على مستقبل سوق الهدايا المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط.

وسيشهد يوم افتتاح المعرض تنظيم جلسة حوارية بعنوان "فن الهدايا المؤسسية: التقاليد والتوجهات في الشرق الأوسط" بهدف استعراض الفروق الثقافية الغنية والأهمية التاريخية والتوجهات المعاصرة التي تشكل ثقافة الهدايا المؤسسية في المنطقة. وسيناقش المشاركون في الجلسة أيضاً كيفية تمكن الشركات من فهم آداب السلوك واختيار الهدايا المناسبة والاستفادة من الهدايا بالشكل الصحيح.

ويتوقع تقرير حديث صادر عن شركة (دبليو ريسيرتش 6) أن ينمو قطاع الهدايا وأسلوب الحياة في الشرق الأوسط وأفريقيا من 4.84 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 6.38 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويُرجع التقرير هذا النمو الكبير إلى زيادة مساحات المكاتب في المنطقة والشعبية المتزايدة للهدايا والمواد الترويجية المبتكرة، بما في ذلك الأدوات الإلكترونية والإكسسوارات الزخرفية والسلع الجلدية، وذلك بالإضافة إلى الجانب الثقافي الذي تمثله الهدايا في المنطقة على المستوى الشخصي والمهني، إلى جانب ارتفاع الدخل بشكل عام.

وبهذا السياق قال تشيرانتان باتاتشاريا من شركة "فيرنز إن بيتالز" في الإمارات: "تشكل الهدايا عنصراً مهماً في تعزيز العلاقات في هذه المنطقة، فإن التفكير في اختيار الهدايا وأسلوب المعاملة بالمثل من أهم الجوانب التي يجب وضعها في الاعتبار في الثقافة المحلية. فقد تأثرت ثقافة المنطقة بالطعام والعطور لقرون، ولا تزال هاتان الفئتان من الخيارات المفضلة للأشخاص في هذه المنطقة".

ويشهد معرض" الهدايا ولايفستايل ميدل إيست 2024 مشاركة أكثر من 164 جهة عارضة من 17 دولة، لاستعراض أحدث التوجهات وأفكار الهدايا الفريدة مع التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا في ظل تزايد اهتمام الشركات بشكل عام بالوعي البيئي. وتتضمن المنتجات المعروضة تشكيلة متنوعة من خيارات الهدايا المصنوعة من مواد صديقة للبيئة ويمكن إعادة تدويرها، بالإضافة إلى الأدوات والمنتجات الذكية التي تتميز بتصميمات مستدامة.

وبدوره قال بيرين جاساني المدير الإداري لشركة "جاساني": "يجب على الشركات اختيار الهدايا بعناية لكي تكون متوافقة مع قيم علامتها التجارية وبحيث يمكن استخدامها على مدى فترة طويلة من الزمن لتقدم أفضل عائد على الاستثمار". وأشار إلى أن المنتجات الأكثر طلباً للهدايا المؤسسية في المنطقة هي أجهزة التتبع الذكية، والعبوات الأنيقة، ومجموعات الكتابة الذكية المبتكرة التي تجمع بسلاسة بين أدوات الكتابة التقليدية والتكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى الملابس عالية الجودة وألعاب تخفيف التوتر.

وأضاف جاساني قائلاً: "هناك اهتمام متزايد بالمنتجات التي تعتمد على التكنولوجيا. كما سيؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية في هذا القطاع وخصوصاً في مجال تصميم واختيار الهدايا".

ومن جهة أخرى، أكد محمد عليات المدير العام لشركة "ألفا آرتس"، أن الاستدامة والتكنولوجيا تشكلان أبرز التوجهات الرئيسية في مجال الهدايا المؤسسية. ونهدف خلال مشاركتنا في هذا المعرض لاستعراض مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الحقائب المصنوعة من الزجاجات البلاستيكية.

وعلق عليات قائلاً: "تضم معروضتنا منتجات مميزة للغاية تشمل محفظة بحجم جواز السفر (فايندي) المعتمدة من شركة آبل العالمية والتي تتميز بوجود جهاز تعقب مدمج يستخدم تقنية (فايند ماي).

الجدير بالذكر أن معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" بدورته الرابعة، سيقدم فرصة مثالية للشركات والزوار لاكتشاف مجموعة واسعة من الهدايا المؤسسية. وستنعقد فعالياته في موقع مشترك مع معرض "بايبروورلد ميدل إيست" في القاعات 3 و4 و5 و6 و7 و8 في مركز دبي التجاري العالمي من 12 إلى 14 نوفمبر.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.paperworldme.com

نبذة عن معرض بايبر وورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبر وورلد ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة مدتها ثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات اللوازم المكتبية والمدرسية والديكورات الاحتفالية والبضائع ذات العلامات التجارية. ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشارك موقع تنظيمه مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت أم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بايبر وورلد ميدل إيست، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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