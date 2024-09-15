أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق غداً فعاليات النسخة الثالثة من "المؤتمر العالمي للمرافق"، التي تستضيفها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في مركز "أدنيك" أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

ويُعد الحدث منصة استثنائية تجمع صناع القرار والخبراء من جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع المرافق، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول العالم، وذلك من خلال تنظيم حوارات هادفة تركز على بناء مستقبل أكثر أماناً ومرونة واستدامة لقطاع المرافق. كما سيتيح الحدث الفرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات والمعارف مع نخبة من المتخصصين في المجال من مختلف أنحاء العالم، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تعالج التحديات المشتركة في مجال استدامة وأمن المياه.

وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي في قطاع مرافق الكهرباء والمياه، لتسليط الضوء على أحدث التطورات البحثية والخدمات التقنية والحلول المبتكرة لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي. كما يهدف الحدث إلى تعزيز التواصل وعقد مباحثات الأعمال مع الشركات والجهات المشاركة، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والخدمات والتقنيات المبتكرة، التي تسهم في خفض انبعاثات الكربون وترشيد التكاليف، إلى جانب زيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء التجاري، مما يدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع المرافق

.وتركز نسخة هذا العام على أهمية تبني أحدث التقنيات وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تدفع عجلة الابتكار والتطوير في قطاع المرافق، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى مع رواد الصناعة، بهدف تعزيز استدامة الموارد وضمان أمنها للأجيال المقبلة. كما يهدف المؤتمر إلى معالجة التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة والمياه واستكشاف الفرص المتاحة للمساهمة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير سياسات واستراتيجيات متكاملة تضمن استدامة الموارد.

ويتضمن جدول أعمال الحدث مؤتمراً استراتيجياً إلى جانب العديد من الفعاليات التقنية والمتخصصة، حيث سيتم تنظيم 110 جلسات تفاعلية، بمشاركة أكثر من 280 متحدثاً عالمياً، و18 وزيراً للطاقة، و1,400 مندوب وخبير، وذلك باعتبار الحدث منصة عالمية تجمع تحت مظلتها وزراء ورؤساء تنفيذيين وصناع سياسات وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون وتسريع تبني السياسات والتقنيات والحلول المبتكرة اللازمة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة والمياه، وبناء قطاع مرافق مستدام ومنخفض الكربون بما يلبي احتياجات المستقبل.

وتأتي نسخة المؤتمر لهذا العام بالتزامن مع انعقاد النسخة السادسة من المنتدى العربي للمياه، الذي ينظّمه المجلس العربي للمياه بدعمٍ من جامعة الدول العربية، لمواجهة عدد من القضايا المشتركة، والتي تشمل ندرة وأمن المياه، والتي تؤثر على العديد من القطاعات، ومن أبرزها قطاع المرافق. ويشكل تنظيم الدورة السادسة من المنتدى العربي للمياه فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، حيث يوفر الحدث منصة فعّالة لتبادل الآراء ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه أمن المياه في المنطقة العربية والعالم، والعمل على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لها.

ويشار إلى أن المؤتمر يقام بتنظيم من شركة "دي إم جي إيفنتس"، تحت شعار: "نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق"، وبدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

-انتهى-

#بياناتحكومية