الدوحة – اختتم قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر سلسلة من الورش المعدّة لتزويد أصحاب مهن الرعاية الصحية بمهارات الإحصاءات البيولوجية. وهذه الورش تأتي في إطار برنامج "شهادة الاعتماد في تحليل البيانات الطبية: الإحصاءات البيولوجية التطبيقية لأصحاب المهن الصحية" الذي يتألف من ثلاث حلقات عمل (تمهيدية ومتوسطة ومتقدمة).

واجتذبت هذا البرنامج 117 مشاركاً من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والفلبين. وهو مصمّم لتمكين أصحاب مهن الرعاية الصحية من تنظيم البيانات وإدارتها وتحليلها بشكل أفضل ومن ثمّ تفسير نتائجها وإيجازها بطريقة سليمة.

وتتميّز الورش بطبيعة تطبيقية، إذ أن المشاركين يتعلمون مفاهيم الإحصاءات البيولوجية من خلال دراسات حالة تستخدم البرمجيات الإحصائية، ويتمكّنون من إدخال البيانات وإدارتها باستخدام برمجيات إحصائية، وإجراء تحليلات ثنائية المتغيّرات ومتعدّدة المتغيّرات لحصائل متصلة وثنائية التفرّع، وتنفيذ تحليل بسيط لبيانات البقاء.

أدار الورش الثلاث الدكتور زياد محفوض، أستاذ بحوث علوم الصحة السكانية في الكلية، وتولى تيسيرها كلّ من الدكتورة بادماكوماري سارادا أخصائية التدريس في الرياضيات والإحصاء، والسيدة سهى ضرغام، أخصائية أولى في الإحصاءات البيولوجية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محفوض: "يركّز البرنامج على تزويد أصحاب مهن الرعاية الصحية بالمعارف والمهارات الأساسية في مجال الإحصاءات البيولوجية بما يمكّنهم من تنظيم البيانات الطبية وإدارتها وتحليلها بشكل مستقل ومن ثمّ تفسير نتائجها بطريقة سليمة. ويستقطب البرنامج اهتماماً قوياً ومتنامياً في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية في قطر وبلدان المنطقة والعالم، ونحن سعداء للغاية بذلك".

وللحصول على الشهادة يتعيّن على المشاركين إكمال الورش الثلاث، التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة، ومن ثم النجاح في اجتياز التقييم في نهاية كل حلقة عمل. ويحصل المشاركون الذين يسجلون لحضور ورش فردية على شهادة تحدد حلقات العمل الفردية وعدد الساعات المعتمدة بناء على عدد ساعات الحضور.

ويستهدف البرنامج الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة والعاملين في المهن الطبية المسانِدة وطلاب الطب والباحثين والأكاديميين. وهو حاصل على الاعتماد من قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأميركية.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

