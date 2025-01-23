20% نسبة زيادة المشاركات مقارنة بنسخة العام الماضي

الكشف عن توجهات جديدة في العقارات المستدامة والذكية

فرص نوعية للاستثمار في "مشروع الممشى همسة" الذي يضم 420 وحدة سكنية

1100 فيلا وتاون هاوس سيتم إنشاءها ضمن مشروع "الطي هيلز"

فرصة متميزة لكافة الجنسيات لتملك وحدات سكنية فاخرة تطل على بحيرتي الخان والممزر في الشارقة

عرضاً لوحدات سكنية فاخرة ومشاريع تجارية وصناعية مبتكرة وأراضي استثماري

الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي: المعرض يعكس النمو المستدام الذي يشهده القطاع العقاري في الشارقة ويعزز من مكانتها كوجهة استثمارية رائدة

سعادة الشامسي: حدث استراتيجي يدعم التطوير العقاري ويتيح للمشاركين عرض مشاريعهم النوعية التي تشمل العقارات السكنية والصناعية وغيرها

السويدي: المعرض يشكل منصة متميزة للاطلاع على أفضل الممارسات في الاستثمار العقاري، والتعرف على مستقبل السوق العقاري في الدولة والمنطقة.

نواف عبيد: نسخة استثنائية تجسد مكانة الحدث الرائدة كأحد أضخم وأهم المعارض المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى المنطقة

الشارقة: تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2025، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في مركز إكسبو الشارقة على مدى أربعة أيام حتى 25 يناير الجاري، بمشاركة هي الأضخم منذ انطلاقه بأكثر من 110 عارض من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري وأهم المطورين العقاريين من كافة إمارات الدولة والمنطقة، بزيادة بلغت 20% مقارنة بنسخة العام الماضي.

العقارات المستدامة والذكية

ويتميز معرض الشارقة العقاري في دورته هذا العام، بعرضٍ لمجموعة متنوعة من المشاريع العقارية بدءاً من الوحدات السكنية الفاخرة والفلل العصرية، وصولاً إلى المشاريع التجارية والصناعية المبتكرة، والأراضي الاستثمارية ذات المواقع الاستراتيجية، إلى جانب الإعلان عن إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية النوعية لأول مرة في داخل دولة الإمارات وخارجها، والكشف عن عدد من المشاريع المستقبلية والتي تتضمن حلولاً مبتكرة في التصميم والبناء، فضلاً عن توجهات جديدة في العقارات المستدامة والذكية، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري.

تفرد للشارقة بمشاريع عقارية مبتكرة

ومع عرض هذه المشاريع العقارية لأول مرة خلال المعرض، تتفرد الشارقة بمجموعة من المشاريع التي تجمع بين الابتكار في التصميم وأسلوب الحياة الفاخر والمستدام، ومن أبرزها "مشروع الممشى همسة" الذي يضم 420 وحدة سكنية، ومشروع "الطي هيلز" التي تصل تكلفته الإجمالية إلى 3.5 مليار درهم ويمتد على مساحة تزيد عن 6 ملايين قدم مربع ويشمل إنشاء 1100 فيلا وتاون هاوس بتصاميم ومساحات متنوعة تلبي مختلف احتياجات العملاء، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الصناعية والتجارية المتطورة والوحدات السكنية الفاخرة التي ستعلن عنها الشركات العقارية المشاركة بالحدث.

فرص استثمارية واعدة

وأكد الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تنظيم معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، في دورته الجديدة، وما يشهده هذا العام من مشاركة واسعة هي الأكبر من نوعها منذ انطلاقه، يمثل تجسيداً حقيقياً للنمو المستدام الذي يشهده القطاع العقاري في الشارقة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسعي الحكومة المستمر لتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة والذي يسجل نمواً متواصلاً.

وأشار الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي إلى دور المعرض في تسليط الضوء على الواقع العقاري في امارة الشارقة من خلال مجموعة متنوعة وشاملة من الفرص الاستثمارية العقارية المتنامية، من خلال تزويد المستثمرين والزوار والمهتمين بالاستثمار العقاري بفرصة اللقاء مع أصحاب الاعمال وصناع القرار وشركات العقار الرائدة، فضلاً عن فتح فرص الشراكات الجديدة وتسهيل الصفقات، مؤكداً ان غرفة الشارقة تدعم كل الجهود التي تصب في سبيل تطوير القطاع العقاري وضمان نموه بشكل مستدام بما ينعكس إيجاباً على منظومة اقتصاد الإمارة.

النسخة الأكبر في تاريخ المعرض

وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: "يأتي معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2025" هذا العام ليؤكد مكانته كمنصة متميزة تجمع نخبة الشركات العاملة في القطاع العقاري والمطورين العقاريين، مما يتيح لهم فرصة مثالية للتسويق لمشاريعهم الجديدة وعرض أحدث الابتكارات العقارية أمام جمهور واسع من المستثمرين والزوار، مشيراً إلى أن هذه الدورة تُعد الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركات قياسية لأكثر من 110 عارض يمثلون كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري من كافة إمارات الدولة والمنطقة، بالإضافة إلى حضور مميز لمشاركين دوليين ينضمون للمرة الأولى، ويعكس هذا الحضور الواسع السمعة الرائدة التي يحظى بها معرض "إيكرس" كحدث استراتيجي يدعم التطوير العقاري وتبادل الخبرات، ويتيح للمشاركين عرض مشاريعهم النوعية التي تشمل العقارات السكنية والصناعية وغيرها".

وأكد سعادة الشامسي على "أهمية قرار المجلس التنفيذي بتخفيض رسوم البيع إلى 0.5‎%‎ على المطورين العقاريين ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 1‎%‎ والجنسيات الأخرى إلى 2‎%‎ على المعاملات العقارية التي ستتم خلال أيام المعرض مما سيكون له تأثير كبير في زيادة الإقبال على المعرض وتنشيط السوق العقاري في الإمارة"، مشيراً إلى أن الدائرة حرصت هذا العام على المشاركة بمنصتين داخل المعرض، لتقديم خدمات متكاملة تشمل تنفيذ كافة إجراءات المتعاملين، وتسجيل عقود البيع المبدئية والنهائية، داعياً جميع المهتمين والمستثمرين إلى زيارة المعرض، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها، بالإضافة إلى الاستفادة من التسهيلات والخصومات المميزة المقدمة خلال الحدث."

مكانة رائدة

وأشار سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في الغرفة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض: إلى أن تطور معرض ايكرس العقاري عاماً تلو آخر يعكس مكانة الحدث وأهميته المتنامية، حيث يشهد المعرض مشاركة هي الأعلى منذ انطلاقته، إلى جانب إقبال لافت من شركات جديدة على المشاركة مما يؤكد السمعة العالية التي يحظى بها المعرض في الأوساط العقارية العالمية، مشيراً إلى أن المشاريع العقارية التجارية والسكنية المعروضة حالياً في المعرض تتميز بمواصفات مبتكرة ونوعية تكشف لأول مرة في الدولة والمنطقة من قبل بعض الشركات التي اختارت المعرض منصةً لمشاريعها الجديدة، مؤكداً أن أحد أهم فوائد المعرض يتمثل بقدرته على توفير فرص استثمارية مجدية في القطاع العقاري، وإتاحة منصة متميزة لجميع المعنيين بهذا القطاع للاطلاع على أفضل الممارسات في الاستثمار العقاري، والتعرف على مستقبل السوق العقاري في الدولة والمنطقة.

حدث استراتيجي

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن ترحيب مركز إكسبو الشارقة باستضافة هذا الحدث المتميز الذي يعد من أبرز الفعاليات العقارية في المنطقة، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها إمارة الشارقة لتطوير قطاع العقارات وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار، مؤكد حرص المركز على توفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات والمؤسسات العارضة بما يتناسب وأهمية هذا الحدث الاستراتيجي الذي يتيح للمشاركين فرصة لعرض مشاريعهم المبتكرة وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات، إلى جانب كونه يقدم منصة متميزة للمطورين والمستثمرين لتبادل الخبرات واستكشاف أحدث الاتجاهات في قطاع العقارات.

أحدث المشاريع العقارية

إلى ذلك أشار نواف عبيد، الرئيس التنفيذي لمعرض "الشارقة العقاري -إيكرس" يسعدنا إطلاق نسخة جديدة من معرض الشارقة العقاري "إيكرس"، الذي تمكن من حجز مكانة رائدة له كأحد أضخم وأهم المعارض المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى المنطقة، وهو ما يعكس نجاح الحدث هذا العام في استقطاب شريحة واسعة من المشاركين تضم نخبة متنوعة من صناع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في قطاع العقارات والبناء والتطوير والاستثمار العقاري من جميع أنحاء الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن ما يميز معرض "ايكرس" هو عرضه لمجموعة واسعة من أحدث المشاريع العقارية في الدولة والمنطقة وتتنافس كبرى الشركات العقارية في تقديم عروض حصرية وتسهيلات في الدفع وخطط سداد طويلة الأمد، إلى جانب دور المعرض في إتاحة الفرصة لرواد السوق العقاري من مطورين ومستثمرين وملاك ومتخصصين، للتواصل والتفاعل وخلق شراكات استراتيجية والبحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة واكتشاف أحدث التوجهات العقارية.

الكشف عن مشروع "الممشى همسه"

من جهته قال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: يسعدنا الكشف عن مشروع "الممشى همسه" ضمن مشاركتنا كراعِ بلاتيني في إيكرس 2025، ويُجسّد هذا المشروع التزامنا بإنشاء مجتمعات سكنية متميّزة في الشارقة، حيث يلتقي التصميم العصري بالأجواء الطبيعية الهادئة لتوفير تجربة سكنية رفيعة المستوى، مضيفاً: نتطلّع قُدُمًا إلى إثراء سوق العقارات المزدهر في الشارقة من خلال هذه الإضافة المميّزة، ويتألف "الممشى همسه" من ثلاثة مبانٍ تضمّ 420 وحدة سكنية على مساحةٍ إجمالية قدرها 50,000 مترٍ مربع، وتشمل شققًا تتراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، وتمّ تصميم هذه الوحدات بعناية لمواءمة الحياة العصرية مع أجواءٍ هادئةٍ تحيط بها مناظر طبيعية خلّابة، وتوفّر تصاميم داخلية مدروسة بعناية مستفيدين من الزخم القوي والنجاح الكبير الذي حظيت به مجمّعاتنا السابقة.

أحدث مشاريع الشارقة العقارية

وقال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات الراعي الذهبي للمعرض: "نعلن وبكل فخر عن نجاحنا مؤخراً في بيع المرحلة الأولى بالكامل والتي تضم 375 فيلا وتاون هاوس من مشروع "الطي هيلز" الذي يعتبر أحدث مشاريع الشارقة العقارية، حيث شهد مشروع الطي هيلز إقبالاً كبيراً من المشترين، مما يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وبروز الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين بفضل بيئتها ومزاياها الجاذبة للاستثمار، ويؤكد على متانة سوق العقار في دولة الإمارات العربية المتحدة. مؤكداً على حرص الشركة على إنجاح مشاركتها الأولى في معرض "إيكرس"، لما تمثله لها المشاركة من انطلاقة مهمة في السوق العقاري المزدهر في الشارقة وبمكانتها البارزة كوجهة اقتصادية واعدة.

مشاركة سنوية

وتوجه المهندس ريمون خزامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الثريا، الراعي الفضي للمعرض بالشكر للقائمين على تنظيم المعرض وللمسؤولين في إمارة الشارقة على جهودهم في دعم وتعزيز نمو القطاع العقاري، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على المشاركة السنوية في المعرض، وذلك للكشف عن أحدث عروضها ومشاريعها العقارية الرائدة التي تتميز برقي التصاميم، والمرافق العصرية، واطلالاتها المباشرة على الواجهة البحرية لبحيرتي الخان والممزر، ومن ضمنها مشروعي "S1 TOWER" و "ALMAZA TOWER" اللذان يمثلان نقلة نوعية في تصميم أبراج الواجهة البحرية في إمارة الشارقة، هذا بالإضافة إلى مشاريعها العقارية الحالية الأخرى مثل "برج شرفات الشارقة"، "برج العلياء"، "برج 88" و "برج لابلاج 2"، والتي يتم طرح وحداتها للبيع خلال المعرض لكافة الجنسيات وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك في إمارة الشارقة.

حضور لافت للجناح المصري

ويشهد الحدث مشاركة واسعة من شركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري والمقاولات ومواد البناء والإنشاء، والوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، كما يشارك في معرض الشارقة العقاري بنسخته الجديدة هذا العام كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية ضمن جناح عقار مصر وتتنوع المشاريع التي تقدمها الشركات المصرية في المعرض ما بين وحدات سكنية، وتجارية وساحلية تتوزع في مناطق جغرافية عديدة في مصر من ضمنها "العاصمة الإدارية" و"القاهرة الجديدة"، و"الشيخ زايد" و"أكتوبر"، "والعين السخنة"، و"الساحل الشمالي"، و"رأس الحكمة"، وغيرها من المناطق الاستثمارية الواعدة.

جدول حافل بالفعاليات

ويوفر المعرض لزواره ضمن أنشطته اليومية جدولاً حافلاً بالفعاليات المصاحبة، وبرنامجاً متكاملاً من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات المجانية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تناقش العديد من الموضوعات التي تهم العاملين والمهتمين بالشأن العقاري، ويقدمها عدد من المستشارين والخبراء في المجال العقاري، ومن أهمها استراتيجيات الاستثمار العقاري، وأحدث القوانين والتشريعات والتوجهات السائدة في السوق العقاري، وأهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاع العقاري، ومستقبل الحياة العصرية والمدن الذكية والعقارات المستدامة.

شراكات استراتيجية

ويحظى المعرض الذي يستقبل زواره من الساعة 10 صباحاً ولغاية 8 مساءً أيام الأربعاء والخميس والسبت، ومن الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساء يوم الجمعة، برعاية عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية وهي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، دائرة إسكان الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى الراعي البلاتيني مجموعة ألف والراعي الذهبي إيفا للفنادق والمنتجعات والراعي الفضي مجموعة الثريا العقارية ورعاية أكاديمية من معهد خبراء الابتكار العقاري ومعهد ثينك بروب العقاري، ومركز إكسبو الشارقة مستضيف وداعم المعرض، وسايت جلوبال راعي الإعلانات الخارجية للمعرض.

-انتهى-

#بياناتحكومية

