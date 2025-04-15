منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية يهدف إلى نشر الثقافة الرياضية وتعزيز مفهوم النشاط البدني كأسلوب حياة في المجتمعات العربية

الوفود المشاركة تستعرض المبادرات ناجحة والتجارب ملهمة في مجال الرياضة المجتمعية خلال اليوم الأول من المنتدى

تم عقد جلسة نقاشية تناولت تأثير المبادرات الرياضية الإيجابي على صحة المجتمع بمشاركة متحدثين من وزارة الداخلية وشرطة دبي ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة

افتتاح أعمال الجلسات الرئيسية للمنتدى وافتتاح المعرض الرياضي المصاحب في اليوم الثاني لمناقشة آفاق الرياضة المجتمعية ودورها في التنمية وبحث آليات استدامة الممارسات الرياضية

الإمارات العربية المتحدة: انطلقت اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الرياضة بدبي، أعمال النسخة الثانية من منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية، وذلك بتنظيم من اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" في الفترة بين 15 – 17 إبريل، بهدف دعم جهود نشر الثقافة الرياضية في المجتمعات العربية، وتسليط الضوء على أهمية تبني النشاط البدني كأسلوب حياة.

وشهد المنتدى الذي يأتي تنظيمه ضمن مبادرات "عام المجتمع 2025"، حضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، ود. عماد البناني، رئيس الاتحادين العربي والمصري للرياضة للجميع، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، وسعادة سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إلى جانب مشاركة 11 وفداً عربياً وخليجياً يضموا عدداً من المختصين والخبراء في مجال الرياضة المجتمعية، وتشمل الدول المشاركة: المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، وليبيا، وتونس، والجزائر، وموريتانيا.

وخلال اليوم الأول من المنتدى، استعرضت الوفود المشاركة التجارب والمبادرات الناجحة في مجال الرياضة المجتمعية، مع التركيز على دورها في تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتعزيز الرياضة المجتمعية، بما يدعم بيئة رياضية شاملة ومستدامة.

وشهد اليوم الأول جلسة نقاشية بمشاركة المتحدثين السيدة لمياء حمدان حمد الزعابي، رئيس قسم مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية بدولة الإمارات، والدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، والسيد عبدالله يوسف البلوشي، أخصائي البرامج الاجتماعية بمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، لمناقشة تأثير المبادرات الرياضية الإيجابي على صحة المجتمع.

ويشهد المنتدى في اليوم الثاني افتتاح أعمال الجلسات الرئيسية التي تشمل مجموعة حلقات النقاش المتخصصة، التي تركز على آليات تفعيل الرياضة المجتمعية في المدن والمجتمعات العربية، وسبل توظيفها كأداة فعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الرياضة المجتمعية في المنطقة العربية، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب الذي يضم جهات حكومية ومؤسسات رياضية من الدولة وخارجها، ويعرض أحدث التقنيات والمبادرات المرتبطة بالأنشطة المجتمعية، إلى جانب نماذج مبتكرة لتوظيف التكنولوجيا في دعم استدامة الممارسات الرياضية المجتمعية.

ويحضر اليوم الثاني للمنتدى عدداً من الشخصيات الرياضية البارزة من الشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية وممثلي عدد من الجهات الرياضية من مختلف الدول المشاركة بالمنتدى، إلى جانب مجموعة من الباحثين الشباب من كافة الدول المشاركة.

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