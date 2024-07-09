تضمن العديد من ورش العمل أبرزها تأثير الذكاء الاصطناعي على القيادة الاستراتيجية للأعمال

شهد تنظيم جولة خارجية للمشاركين إلى مملكة إسبانيا لتبادل الخبرات والتجارب

سعادة العويس:

التخطيط الاستراتيجي ركيزة أساسية في عالم الأعمال المعاصر

نحرص على تطوير المهارات والقدرات البشرية لتواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي

الشارقة: نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حفل تخريج 11 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص في برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال الذي أطلقه مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها، واستمر لعدة شهور بعنوان "ابدأ مسارك القيادي الناجح"، مستهدفًا تعزيز قدرة المشاركين في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة على تحليل البيانات وتقديم الحلول المبتكرة وإعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل وتحقيق الميزة التنافسية وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في بيئات العمل.

حضر الحفل، سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة نجلاء أحمد المدفع نائب رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والشيخة عزة القاسمي المدير التنفيذي للعمليات في مركز إكسبو الشارقة، وأمل عبدالله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، وسعيد شرار الرئيس التنفيذي "أصول للخدمات" في الشارقة لإدارة الأصول، وعدد من ممثلي الشركات والجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالبرنامج.

كوادر واعدة

ونجح البرنامج في استقطاب نخبة من الكوادر الواعدة من القطاعين الحكومي والخاص، بمن فيهم مدراء الإدارات والأفرع ونوابهم ورؤساء الأقسام، وتميز بتنوع محاوره التدريبية التي غطت مجموعة واسعة من المجالات الحيوية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، واستكشاف أساليب تصميم الإستراتيجيات المبتكرة، وسلط الضوء على آليات التحليل الاقتصادي للأعمال والاستفادة من المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ القرارات الإدارية والمالية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

نشر ثقافة الجودة المؤسسية

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن البرنامج جاء في إطار حرص غرفة الشارقة على المساهمة في تنمية وتطوير الموارد البشرية لدى المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ونشر ثقافة الجودة المؤسسية، لتواصل الغرفة جهودها على هذا الصعيد لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات التي تتبنى منظومة متقدمة للاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز المواهب واستقطاب العقول، وتطوير المهارات والقدرات البشرية على أسس مستدامة، تواكب المتغيّرات والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل، انطلاقًا من إدراك أهمية التخطيط الاستراتيجي الذي أصبح ركيزة أساسية في عالم الأعمال المعاصر ومنهج عمل متقدم لتطوير المؤسسات والشركات، وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وأضاف سعادة العويس أن البرنامج خطوة متقدمة للإسهام في تنمية القدرات على التخطيط الاستراتيجي والاستباقي وتعزيز جاهزية الكوادر الإدارية للمستقبل، بما تضمنه من محاضرات وورش عملية ركزت على إكساب المشاركين مهارات نوعية متقدمة في مجالات تصميم الإستراتيجيات المبتكرة، وآليات التحليل الاقتصادي للأعمال، والذكاء الاصطناعي في القيادة الاستراتيجية، وسيكولوجية الأعمال، وختم بتهنئة الخريجين ودعاهم إلى استثمار المعارف والخبرات المكتسبة من البرنامج لتحقيق الفائدة القصوى لمؤسساتهم.

مواكبة التطورات التكنولوجية

من جانبها أشارت مريم سيف الشامسي إلى أن البرنامج سلط الضوء على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث تم تخصيص محور هام للذكاء الاصطناعي في القيادة الاستراتيجية، بهدف تعريف المشاركين بالتقنيات الحديثة وتطبيقاتها في مجال اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحليل البيانات الضخمة وتوقع التوجهات المستقبلية، بجانب التركيز على تعزيز مهارات القيادة والتواصل الفعال وفهم ديناميكيات العمل الجماعي وبناء علاقات بناءة مع الفرق والموظفين، وغيرها من المحاور التي استهدفت تمكين المشاركين من الإلمام بمجموعة متكاملة من المهارات والمعارف التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بأدائهم المهني والشخصي، وتعزيز قدرتهم على قيادة مؤسساتهم نحو تحقيق التميز والنجاح والاستدامة.

عروض قدمها المشاركون

وتضمن حفل التخريج عروضًا قيّمة قدمها مشاركون من البرنامج من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومركز إكسبو الشارقة، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، وجمعية الشارقة التعاونية، سلطوا خلالها الضوء على المعارف التي اكتسبوها من برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال وأهميتها العملية في مجال تطوير أعمالهم في المؤسسات والجهات التي يعملون فيها.

ورش ومحاضرات

واشتمل البرنامج على العديد من ورش العمل التي تم تنفيذها في غرفة الشارقة بما في ذلك الاقتصاد الإداري ووضع منهجية للسياسات، وسيكولوجية الأعمال، والتفكير التصميمي وإدارة المخاطر والابتكار الاستراتيجي، والذكاء الاصطناعي والقيادة الاستراتيجية، كما شهد البرنامج تنظيم جولة خارجية للمشاركين إلى مملكة إسبانيا، استقبل فيها سعادة عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية المشاركين، واستمع إلى شرح حول مستهدفات برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال، ونتائج الجولة وأهميتها ودورها في تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال تنمية قدرات الموارد البشرية على التخطيط الاستراتيجي.

اجتماعات عمل

وعقد المشاركين ضمن وفد الغرفة الذي ترأسته أمل عبدالله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، عدة اجتماعات، مع مسؤولين في غرفة تجارة غرناطة الإسبانية، بحثوا خلالها دور القادة في تطوير الاستراتيجيات مع قادة الأعمال في إسبانيا، وناقشوا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال القيادة الاستراتيجية وإدارة الأعمال، وزار الوفد مدرسة غرناطة التابعة لغرفة غرناطة واستعرضوا فرص تعزيز التعاون بين المدرسة ومركز الشارقة للتدريب والتطوير، إلى جانب عقد مناقشات بحضور أمل عبدالله آل علي والدكتور خالد مقلد المدير الأكاديمي للبرنامج، حول أهمية تحليل المخاطر المحتملة على نموذج العمل المقدم مع مراعاة التصميم النهائي، إلى جانب تنظيم ورشة عمل حول الاستراتيجيات المبتكرة وتطبيقها على المؤسسات المشاركة في البرنامج.

#بياناتحكومية

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