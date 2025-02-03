ـ دولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة في استخدام برنامج الإيكمو ECMO الذي أسهم في انقاذ العديد من الأروح في أثناء جائحة كوفيد

أبوظبي: تستضيف العاصمة أبوظبي، في الفترة من 6 وحتى 8 من شهر فبراير الجاري، المؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا (SWAAC ELSO ) بحضور نحو 1000 من الخبراء والأطباء والمحاضرين العالميين، في مجال دعم الحياة خارج الجسم، وتسليط الضوء على أحدث التطورات، والابتكارات التكنولوجية، وأساليب العلاج، واستراتيجيات إدارة المرضى، واستكشاف النهج المتعدد التخصصات لعلاج دعم الحياة خارج الجسم.

ويتحدث خلال المؤتمر نحو 130خبيراً ومختصاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم، ليقدموا خلاصة تجاربهم حول تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم، وإمداد الجسم بالأكسجين وتنقيته من ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز الإيكمو، ودور المنظمة العالمية لدعم الحياة خارج الجسم ELSO في إنقاذ الأرواح.

ويحظي المؤتمر الذي يعقد في فندق كونراد في أبراج الاتحاد في أبوظبي، بدعم دائرة الصحة في أبوظبي، وودعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وكليفلاند كلينك، واعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي المشاركة في المؤتمر بواقع 22:55 ساعة تعليم طبي مستمر، وورش العمل والورش التدريبية بواقع 50 ساعة.

ويعد برنامج الإيكمو ECMO علاجاً حديثاً منقذًا للحياة يمكنه دعم المرضى الذين يتلقون العلاج الطبي التقليدي لكنهم يظلون معرضين للخطر بسبب الفشل الشديد للقلب و/أو الرئة، إذ بمجرد وضع المرضى على جهاز الإيكمو ECMO، يمكن للجهاز استبدال وظيفة الرئة و/أو القلب جزئياً أو كلياً مما يسمح للأطباء بالقدرة على القيام بالإجراءات اللازمة، ويظل المرضى على جهاز الإيكمو ECMO حتى تتعافى رئتهم أو قلبهم أو في بعض الحالات، حتى يتلقوا عملية زرع رئة و/أو قلب.

وتعد دولة الإمارات العربية المحدة بشكل عام ، وأبوظبي خاصة في طليعة الدول الرائدة في استخدام برنامج الإيكمو ECMO وقد أسهم هذا البرنامج في انقاذ العديد من الأروح في دولة الإمارات في أثناء جائحة كوفيد، وتزايد استخدامه بشكل كبير في أبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد الدكتور سلمان عبد العزيز رئيس المؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا، استشاري الطب الباطني والعناية الحرجة والرعاية الحرجة للقلب والأوعية الدموية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي، وتضع صحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها في مقدمة أولوياتها، وتركز على تعزيز بنيتها التحتية الصحية لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

وقال إن القطاع الصحي في دولة الإمارات يشهد تطوراً كبيراً ويستقطب مواهب صحية متميزة تقدم رعاية طبية عالية الجودة للجميع، وإن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية موثوقة للرعاية الصحية في جميع التخصصات الطبية، وتشهد السياحة الطبية اقبالاً كبيراً للاستفادة من البنية التحتية الصحية المتطورة، من المستشفيات، والخبرات المهمة، والأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة المتوفرة في جميع مدن الإمارات، وخاصة العاصمة أبوظبي.

وأضاف الدكتور سلمان عبد العزيز رئيس المؤتمر، أن أبوظبي تعد وجهة مهمة للمؤتمرات الطبية المتخصصة، حيث تستضيف العديد من المؤتمرات الطبية على مدار العام، والتي تزود الكوادر الطبية والفنية بخبرات وتجارب مهمة من خلال الاستفادة من المحاضرات التي يقدمها مختصون بارزون، والنقاشات وأوراق العمل الصحية والأبحاث التي يتم تداولها خلال هذه المؤتمرات.

ومن جانبه قال الدكتور فيفك كاكار الرئيس المشارك للمؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا، مدير برنامج دعم الحياة خارج الجسم (الإيكمو) ومدير معهد الرعاية الحرجة في كليفلاند كلينك أبوظبي، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين المتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف التخصصات، بما في ذلك التخدير، وأمراض القلب، وجراحة القلب، وزراعة الأعضاء، وطب الأطفال، والأشعة، وجراحة الأوعية الدموية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وأضاف أن النقاشات خلال المؤتمر ستركز حول أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية القائمة على الأدلة، والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات في تنفيذ خدمات دعم الحياة خارج الجسم، في وحدة العناية المركزة، وقسم الطوارئ، وغرفة العمليات العامة، والتكامل بين العلاج ببرنامج الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو) وطرق العلاج الأخرى.

وأضاف أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة للمشاركين من المختصين لاكتساب المهارات والمعرفة العملية من خلال ورش العمل العملية التي تنظم خلال أيام المؤتمر خاصة تقنيات القسطرة، واستكشاف الأخطاء وإصلاح المضاعفات الشائعة لبرنامج دعم الحياة خارج الجسم (ECLS ).

وأوضح أن المؤتمر سيشهد طرح العديد من أوراق العمل العلمية والبحثية حول برامج دعم الحياة خارج الجسم، وأحدث الأجهزة المستخدمة في هذا المجال، إذ يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر العديد من ورش العمل العلمية المتنوعة، التي يقدمها نخبة من المتحدثين والخبراء البارزين على المستويين المحلي والدولي لمناقشة أحدث المستجدات العالمية في مجال برامد دعم الحياة خارج الحسم، لتحسين الرعاية الصحية حتى يتمكن الأطباء من اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية لوضعها موضع التنفيذ في ممارساتهم اليومية.

وتم بالتزامن مع المؤتمر تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة حول قسطرة الايكيموECMO، والإيكيمو للأطفال، حيث يستفيد المشاركون من المحاضرات والمحاكاة والتدريب العملي الذي يقدم لهم، كما تم وللمرة الأولى خارج أوروبا تنظيم دورة تدريبية للمدربين في منطقة الشرق وآسيا، بهدف تطويرهم وتعزيز خبراتهم في مجال استخدامات جهاز الإيكيمو ECMO ورفع مهاراتهم ومساعدتهم في تصميم دورات أفضل لتدريب متخصصي الإيكيمو ECMO، وتم تنظيم هذه الورش في مركز المحاكاة العالمي التابع لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وقدمها أعضاء في هيئة تدريس عالمية متخصصة ضمت خبراء من مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي وكلية الطب بجامعة كليفلاند كلينك أبوظبي.

كما تستضيف العاصمة أبوظبي بالتزامن مع المؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا (SWAAC ELSO ) الاجتماع السنوي لشبكة الإيكيمو نت ECMONetوهي شبكة عالمية تضم نخبة من الباحثين في مجال الإيكيمو ECMO، وتهدف إلى تطوير علم وعلاجات الإيكيمو ECMO، والتركيز على أولويات البحث المستقبلي في مجال الإيكيمو.

يذكر أن منظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا (SWAAC ELSO ) تضم خبراء في برنامج الإيكيمو ECMO من دول جنوب غرب آسيا وافريقيا، وتنظم مؤتمرها سنوياً بمشاركة نخبة من المختصين البارزين في المجال الطبي والرعاية الصحية والباحثين والخبراء الذين يبذلون قصارى جهدهم لتحسين حياة المرضى المصابين بأمراض خطيرة من خلال مشاركة خبراتهم وأفضل الممارسات في استخدام الإيكيمو ECMO وتقديم رؤى رائدة ومناقشات وأبحاث متطورة وممارسات سريرية جديدة في مجال الإيكيمو ECMO.

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