شهد الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل تصميم طقم لؤلؤ طبيعي

تضمن عقد جلسة نقاشية جمعت نخبة من الكتّاب للكشف عن تاريخ الغوص واستخراج اللؤلؤ

شهد معرض لآلئ الشارقة التي تعقد فعالياته تحت مظلة منصة "صاغة الإمارات" إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضمن النسخة السادسة من معرض "جواهر الإمارات" الذي يختتم مساء اليوم الأحد في مركز إكسبو الشارقة، عرضاً لمجموعة من أفخم وأندر قطع اللؤلؤ الطبيعي المستخرجة من بحار إمارة الشارقة، إلى جانب عدد من الفعاليات التي شكلت نافذة فريدة لاستعراض تاريخ استخراج اللؤلؤ وأنواعه ومدى صلته بقطاع المجوهرات في المجتمع الإماراتي على مدى ما يقرب من ستة قرون.

حيث قدم المعرض الذي يأتي بالتعاون مع شركة لآلئ السويدي "الرائدة في مجال إحياء بريق اللؤلؤ الإماراتي"، مجموعة من قطع اللؤلؤ الطبيعي النادرة التي يعود تاريخ عدد منها إلى أكثر من 100 عام وأخرى إلى نحو 30 عاماً، بالإضافة إلى عرض مجموعات متميزة من اللؤلؤ الفضي والذهبي التي تختلف أشكالها وأحجامها، حيث تتراوح من اللؤلؤ الصغير التي تناسب التصاميم الدقيقة إلى القطع الكبيرة والتي تتصف جميعها بجودة عالية وصفاء وبريق متميز.

جائزة أفضل تصميم طقم لؤلؤ طبيعي

وشهدت فعاليات المعرض الإعلان عن الفائزين بمسابقة أفضل تصميم طقم لؤلؤ طبيعي التي حظيت بمشاركة واسعة من المصممين الإماراتيين المنتسبين لمنصة صاغة الإمارات، وتنافسوا خلالها في تصميم عدة نماذج من أطقم باستخدام لؤلؤ إماراتي من جودة "جيون"، وأطقم من اللون "سنقباسي" ومكونين من قلادة وقرطين من اللؤلؤ الفاخر، حيث فازت المصممة ميسون الجروان بجائزة عن فئة لؤلؤة "جيون"، فيما فازت المصممة هيفاء النهدي بجائزة عن فئة لؤلؤة "سنقباسي".

وجهة رائدة في صناعة المجوهرات

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن معرض لآلئ الشارقة، يمثل حدثًا استثنائيًا يسهم بشكل مباشر في المساهمة بتعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في مجال صناعة المجوهرات، ويسلط الضوء على التراث العريق للإمارات في صيد وتجارة اللؤلؤ، مشيراً إلى أن المعرض الذي يشكل فرصة للاحتفاء بتراثنا البحري، يقدم منصة مبتكرة لدمج الأصالة بالإبداع المعاصر، ودعم المصممين الإماراتيين المبدعين وتوفير الفرصة لهم لعرض إبداعاتهم المتميزة التي تمزج بين الأصالة والحداثة، مما يعكس أهمية هذا الحدث في دعم الابتكار وتحفيز النمو في قطاع المجوهرات إلى جانب دوره في نقل هذا الإرث الثقافي إلى الأجيال القادمة، مشيداً بما قدمه المصممون الإماراتيون خلال معرض جواهر الإمارات من تصاميم مبتكرة وفريدة تبرز مكانة الإمارات في قطاع صناعة المجوهرات.

تكامل مع معرض جواهر الإمارات

وأشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن معرض لآلئ الشارقة يتكامل مع معرض جواهر الإمارات لتعزيز تقديم تجربة فريدة في عالم المجوهرات، وبما يعكس الالتزام بالحفاظ على التراث العريق لصناعة اللؤلؤ في دولة الإمارات وتسليط الضوء على التطور المستمر في صناعة المجوهرات الفاخرة، مضيفًا أن المعرض يقدم أمام المشاركين من كبار المصممين العالميين عرضًا لتاريخ استخراج اللؤلؤ الذي يعد من عناصر الإرث الحضاري العريق وشكل جزءاً أساسياً من حركة النمو الاقتصادي المبكر في مجتمع الإمارات، ويمثل كذلك التراث الملهم لجيل جديد من المصممين الإماراتيين الذين يمزجون بين عراقة الماضي وإبداعات الحاضر في تصاميمهم المعاصرة، مؤكدًا أن الحدث يسهم تحت مظلة معرض جواهر الإمارات الذي تدعمه غرفة الشارقة في تعزيز دور قطاع الذهب والمجوهرات في دعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والابتكار في عالم التصميم.

تطوير استخدامات اللؤلؤ

وأكدت منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة مسؤولة منصة "صاغة الإمارات" أن المعرض يأتي في إطار السعي لتعريف الأجيال الجديدة بتراث اللؤلؤ الذي شكّل جزءاً أساسياً من الهوية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، وبهدف تقديم تاريخ متكامل للؤلؤ الطبيعي، بدءًا من اكتشافه من قبل الأجداد وصولًا إلى تطوير استخداماته في التصاميم الحديثة، مع التركيز على دور إمارة الشارقة كمركز رئيسي لاستخراجه عبر الغوص.

وأضافت أن منصة "صاغة الإمارات" تسعى من خلال هذا المعرض إلى ربط ماضي الدولة العريق بحاضرها المزدهر، وإبراز جمال وتراث اللؤلؤ الإماراتي، ولا سيما في ظل ما تضمنه من عقد جلسة نقاشية ثقافية استعرض فيها مجموعة من الأدباء والكتاب تاريخ وثقافة الغوص في الإمارات وتأثيرها على المجتمع، مع بحث سبل دمج اللؤلؤ مع تصاميم المجوهرات العصرية، متوجهة بالتهنئة للمصممات الإماراتيات الفائزات بمسابقة أفضل تصميم طقم لؤلؤ طبيعي مثنية على ما قدموه من تصاميم مبتكرة عكست قدرتهم على الإبداع والتألق في عالم تصميم المجوهرات

تاريخ عريق

من جانبه أشار عبدالله راشد السويدي، مؤسس "لآلئ السويدي إلى أن المعرض يبرز التاريخ العريق لاستخراج اللؤلؤ في الإمارات يمتد إلى560 سنة من العلاقة بين الشارقة واللؤلؤ، ويُسلط الضوء على أهمية اللؤلؤ في تشكيل الهوية التاريخية للإمارة، بدءًا من أول ذكر لها في مخطوطات الملاح العربي أحمد بن ماجد في القرن الخامس عشر، وأوضح أن المعرض يقدم لأول مرة قطعًا نادرة وكبيرة الحجم من اللؤلؤ الطبيعي، لتعزيز مكانة الإمارات كرمز للثروة والتراث في هذا المجال، في مسعى لتعزيز جهود الحفاظ على هذا التراث ونقله إلى الأجيال القادمة.

فعاليات متنوعة

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من اللؤلؤ الطبيعي بأشكال وأحجام مختلفة، إلى جانب فعاليات تراثية وثقافية تُبرز مراحل استخراج اللؤلؤ والأدوات المستخدمة في هذه المهنة، حيث شهد الحدث عقد جلسة نقاشية بعنوان "الإمارات ساحل اللؤلؤ عبر العصور" ناقش من خلالها خبراء ومختصون ثلاثة محاور رئيسية حول تاريخ اللؤلؤ في سواحل الإمارات وارتباطه بتراث الغوص في البيئة البحرية الإماراتية، وقدموا رحلة في أعماق التاريخ لتجربة حياة والأجداد للتعرف على قصصهم مع استخراج اللؤلؤ.

ويشار إلى أن منصة "صاغة الإمارات"، التي أطلقتها غرفة الشارقة منذ عدة سنوات، مبادرة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في قطاع الذهب والمجوهرات، وتشارك المنصة سنوياً في مختلف المعارض المحلية والإقليمية والدولية.

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