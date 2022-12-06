يشارك أكثر من 100 مدرب من مدربي المراحل السنية بأندية دبي في الملتقى السنوي التاسع لمدربي كرة القدم بأندية دبي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي في إطار تنفيذ البرامج الهادفة للتطوير المهني الرياضي للكوادر الفنية والإدارية بالأندية، ويستمر الملتقى حتى يوم 8 ديسمبر 2022.

ويقام الملتقى في مقر أندية شباب الأهلي، النصر والوصل، تحت إشراف عدد من الخبراء والمدراء الفنيين لأكاديميات كرة القدم بالدولة، ويتضمن الملتقى تنظيم دورات تدريبية تقام على مدار أربعة أيام، كما يتضمن إقامة محاضرات وورش عمل في موضوعات مختلفة، ويستهدف الملتقى ثلاث فئات هم: مدربي المراحل السنية لفئة 13 إلى 18 سنة، ومدربي المراحل العمرية بمدارس كرة القدم من عمر 6 إلى 12 سنة، ومدربي حراس المرمى.

وتم تقديم 6 محاضرات ضمن برنامج الدورات في الملتقى، حيث قدم مارسيل لوكاسين المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة القدم محاضرة بعنوان التدريب الفردي ضمن تطوير الفريق وأقيمت في نادي شباب الأهلي، كما قدم دانيال لوباز رودريجاس المشرف الفني لمدرسة النصر لكرة القدم محاضرة بعنوان تحديد واختيار لاعب كرة القدم، وقدم لياسين بن طلعا المشرف الفني لحراس المرمى بأكاديمية الوصل لكرة القدم محاضرة بعنوان البرمجة الفنية لتدريب حراس المرمى.

كما قدم مدرب كرة القدم المحترف جورفان فييرا محاضرة بعنوان التدريب الوظيفي، وقدم عبدالرزاق كنيس المشرف الفني لمدرسة شباب الأهلي لكرة القدم محاضرة بعنوان أهمية تحسين القدم الضعيفة في كرة القدم، وقدم د. سجاد كرمي مؤسس ومدير أكاديمية سبورتيفاي محاضرة بعنوان أهمية القياسات الفسيولوجية والبدنية لحراس المرمى.

وتتواصل اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 فعاليات الملتقى حيث تقام ثلاث محاضرات، تتناول المحاضرة الأولى التي تقام في الساعة 5:00 مساء في نادي شباب الأهلي منهجية "بيلسا" للتدريب ويقدمها يان فينكل مستشار فني أول باتحاد الإمارات لكرة القدم، كما تتناول المحاضرة الثانية موضوع التطوير الفني للاعبين ويقدمها ميشيل مومارتز المشرف الفني لمدرسة الوصل لكرة القدم وتعقد المحاضرة في نادي النصر، وفي المحاضرة الثالثة يتحدث خوزيه لينارس دياز المدير الفني لأكاديمية إيكر كاسياس بدبي ويتناول موضوع التدريب الحركي لحارس المرمى ويجيب عن سؤال (هل نتدرب ونحن ننافس؟) وتعقد المحاضرة في نادي الوصل.

ويتناول برنامج الملتقى يوم الخميس 8 ديسمبر ثلاث محاضرات أيضًا حيث يستعرض وائل السيسي المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم موضوع مبادئ اللعب في الساعة 5:00 مساء بنادي شباب الأهلي، كما يتحدث روبن موراليس المشرف الفني لأكاديمية برشلونة لكرة القدم بدبي عن منهجية التدريب في أكاديمية برشلونة بدبي وتقام المحاضرة في نادي النصر، فيما يتناول كمال جابر المشرف الفني لحراس المرمى بأكاديمية حتا لكرة القدم موضوع تحليل أداء حارس المرمى خلال المباراة وذلك في المحاضرة التي تقام في نادي الوصل.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى سنوياً في إطار تنفيذ برنامج مجلس دبي الرياضي الخاص بتطوير الناشئين والشباب، في الجانب المتعلق بتأهيل الكوادر الفنية، ورفع درجة كفاءة المدربين العاملين في المراحل السنية وأكاديميات أندية وشركات كرة القدم بدبي، ويعتبر الملتقى استمراراً لبرامج المجلس التطويرية في مجال إعداد مدربي كرة القدم، التي تضمنت تنظيم دورات تدريبية خارجية لمساعدي المدربين بشركات كرة القدم بأندية دبي، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية.

#بياناتحكومية

- انتهى -