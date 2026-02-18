دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصد "ماجستي 100 تراس"، الذي تم إطلاقه مؤخراً من قبل علامة "ماجستي"، جائزة أفضل ميزة لأسلوب الحياة ضمن جوائز BOAT للتصميم والابتكار 2026، التي تنظمها BOAT International، الجهة العالمية الرائدة في مجال صناعة وتصميم اليخوت اليخوت الفاخرة.

وجرى تسليم الجائزة خلال مهرجان تصميم اليخوت الفاخرة، الذي أُقيم خلال الفترة الممتدة من 1 وحتى 3 فبراير 2026 في مركز K3 للمؤتمرات في كيتسبويل، النمسا، حيث اجتمع نخبة من روّاد تصميم اليخوت الفاخرة عالمياً للاحتفاء بالتميّز في عالم التصميم والابتكار.

وتجسد هذه الجائزة، الميزة التصميمية الأساسية التي ينفرد بها "ماجستي 100 تراس"، والمتمثلة في تراس المالك الخاص في المقدّمة، والذي يوفّر إطلالات بحرية بانورامية بزاوية 270 درجة، بالإضافة إلى مستوى استثنائي من الخصوصية يُحاكي المستويات التي توفرها اليخوت الأكبر حجماً. صمم هذا التراس بالتعاون مع استوديو فاثوم (Phathom Studio)، ويتصل مباشرةً بجناح المالك، مجسداً مفهوم الخصوصية الراقية، مع منح المالك فرصة الاستمتاع بتجارب اليخوت الأكبرعلى منصة متوازنة بطول 100 قدم تجمع بين الانسيابية والابتكار.

وتعليقاً على الخبر، قال إروين بامبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جلف كرافت: "يعكس هذا التكريم قناعتنا بأن الابتكار الحقيقي ينطلق من فهم عميق لكيفية عيش المالكين فعلياً على متن يخوتهم. صمم ماجستي 100 تراس ليقدّم مستوى استثنائياً من الخصوصية والمساحة الشخصية، نادراً ما يتوافر في هذه الفئة. ويعكس هذا التقدير جودة الحلول التصميمية التي طوّرتها فرق ماجستي واستوديو فاثوم، وقدرتها على تحويل فكرة طموحة إلى تجربة عملية ملموسة".

من جانبها، قالت راكيل هـ. غريخوتا، شريك التصميم في استوديو فاثوم، والتي استلمت الجائزة مع ممثل ماجستي: "يسعدنا الاحتفال بهذا الإنجاز المميّز مع علامة ماجستي. تعكس هذه الجائزة التزامنا بالابتكار المستمر، مع تسليط الضوء على دورنا في الارتقاء بتجربة مالكي ماجستي 100 تراس. ونتوجه بخالص الشكر إلى فريق جلف كرافت على هذا التعاون الناجح والمثمر".

وتُعد جوائز BOAT للتصميم والابتكار من بين أهم الجوائز في قطاع اليخوت، إذ تحتفي بالتميّز في التصميم، والهندسة البحرية، وأسلوب الحياة على متن اليخوت عبر القطاع العالمي لليخوت الفاخرة.

نبذة حول ماجستي

ماجستي هي العلامة التجارية لليخوت واليخوت الفاخرة الحائزة على جوائز، وهي إحدى شركات مجموعة جلف كرافت، الشركة العالمية الرائدة التي تضم جملة من الشركات الرائدة في تصنيع اليخوت المصنوعة من ألياف الزجاج المركب، وذلك في عدد من المرافق النتطورة المتطورة لبناء وصيانة اليخوت في دولة الإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف. وتوفر العلامة جملة من اليخوت الاستثنائية التي بنيت بالاستناد إلى ما يزيد عن 40 عاماً من الخبرة في هذا المجال، ومن بينها بدايةً من ماجستي 60 الرائد ووصولاً إلى ماجستي 175، أكبر يخت مصنوع من ألياف الزجاج المركبة في العالم حالياً.

يتم تصميم وهندسة وتصنيع جميع يخوت ماجستي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتولى فريق تصميم داخلي دولي من المهندسين المعماريين ومصممي اليخوت المشهورين عالمياً من هولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا مهمة بناء اليخوت، يتعاونون مع الحرفيين والمهندسين لدمج التقنيات المتطورة مع التشطيبات التصاميم عالية الجودة. وتتجسد هذه الجهود في ابتكار يخوت فريدة تجمع بين المرونة المصممة حسب الطلب، والبناء المتقن، ومعايير السلامة المعتمدة عالمياً، لتقدّم تجربة ترفيه بحرية من المستوى الأول.

تقدم ماجستي جملة من اليخوت بمقاسات متعددة بدءاً من 60 قدم، وتوفر لمالكي اليخوت مجموعة من الخصائص المميزة للعلامة التجارية والمتمثلة في المخططات المبتكرة واستخدام المساحات على نحو ذكي وتجارب الإقامة الفريدة في المقصورات الداخلية والخارجية مع القدرة الممتازة على الإبحار في جميع الظروف، بينما ترتقي مجموعة اليخوت الفاخرة (100-175 قدم) بهذه المبادئ لتوفير تجربة إبحار متميزة في المحيطات والمسطحات البحرية الواسعة. وتتألق كافة الطرازات بتفاصيل أنيقة مع راحة فائقة تغمر الضيوف بتجربة "حياة التميز".

