نخبة عالمية من قادة القطاع المالي والمستثمرين والمبتكرين سيحضرون خمس فعاليات رئيسية هي: منتدى أبوظبي الاقتصادي و"أسيت أبوظبي" و"فينتك أبوظبي" ومنتدى "ريزولف" ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام، إلى جانب أكثر من 60 فعالية فرعية وسلسلة من المنتديات الجديدة .

حدث يجمع قادة قطاع المالي من حول العالم يديرون أصولاً تفوق قيمتها 60 تريليون دولار أميركي.

يشمل المتحدثون الرئيسيون العائدون هذا العام: معالي أحمد جاسم الزعابي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، وراي داليو، وجيني جونسون .

كما يرحّب أسبوع أبوظبي المالي 2025 بمتحدثين جدد من بينهم: هارفي شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة كارلايل ومارك راندولف، المؤسس المشارك لشركة نتفليكس ودهيلان بيلاي ساندريسيغارا، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك ومحمد المهيري، الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار وجاك شابوي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي جي آي إم" وكلير وودمان، الرئيس التنفيذي الدولي لمؤسسة مورغان ستانلي وديمتري بالياسني، المدير المشارك ورئيس الاستثمار في شركة بالياسني لإدارة الأصول وستيفن داينتون، رئيس بنك باركليز .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كشف "أسبوع أبوظبي المالي" أكبر فعالية مالية في المنطقة عن قائمة تضم المجموعة الأولى من أبرز المتحدثين العالميين الذين سيتصدرون فعاليات هذا العام. ويستضيف الحدث، أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لأبوظبي، حيث سيجتمع نخبة من المفكرين والمستثمرين وصنّاع السياسات في عاصمة دولة الإمارات من 8 إلى 11 ديسمبر 2025 عبر خمس فعاليات رئيسية.

وكان أكثر من 300 من قادة شركات دولية تدير أصولاً تفوق قيمتها 60 تريليون دولار أميركي، قد أكدوا مشاركتهم كمتحدثين في دورة هذا العام، والتي ستبحث في كيفية تأثير التكنولوجيا الجديدة على مستقبل القطاع المالي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع تأكيد انضمام المزيد من المتحدثين، وهو ما يتجاوز أسبوع أبوظبي المالي 2024 الذي جمع شركات عالمية بإجمالي أصول مُدارة بقيمة 42.5 تريليون دولار أميركي.

وتؤكد قوة قائمة المتحدثين، على مكانة أسبوع أبوظبي المالي كأحد أبرز التجمعات المالية في العالم ووجهة جاذبة لقادة القطاع المالي الدولي. وتشمل قائمة المتحدثين العائدين: معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ورئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM)، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة "كي بي دبليو فنتشرز"، وراي داليو، المؤسس ورئيس الاستثمار في "بريدج ووتر"، وكلير وودمان، الرئيس التنفيذي الدولي لشركة "مورغان ستانلي". وسينضم إليهم متحدثون جدد من بينهم: هارفي شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كارلايل"؛ مارك راندولف، المؤسس المشارك لشركة "نتفليكس"؛ دهيلان بيلاي ساندريسيغارا، الرئيس التنفيذي لشركة "تيماسيك"؛ جيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "فرانكلين تمبلتون"؛ جاك شابوي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي جي آي إم"؛ ومحمد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الإمارات؛ ديمتري بالياسني، المدير المشارك ورئيس الاستثمار في شركة "بالياسني لإدارة الأصول"؛ وستيفن داينتون، رئيس بنك "باركليز". .(https://www.adfw.com/speakers)

وفي تعليق له على أسبوع أبوظبي المالي 2025، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "على بُعد 100 يوم من انطلاق أسبوع أبوظبي المالي، تم تأكيد مشاركة نخبة متميزة من المتحدثين العالميين الذين يمثلون أصولاً بتريليونات الدولارات الأميركية. ويعكس هذا الاقبال، كيف أصبح الحدث منصة حيوية تلتقي فيها كبرى شركات ومؤسسات إدارة رؤوس الأموال للتباحث حول أبرز المواضيع المؤثرة على مستقبل القطاع المالي. وتؤكد مكانة أسبوع أبوظبي المالي باعتباره أحد أبرز التجمعات المالية في العالم على ريادة أبوظبي كمركز للتمويل والابتكار والفرص. ونتطلع إلى الترحيب بمجتمع المال العالمي في أسبوع استثنائي جديد في عاصمة رأس المال."

ويقام أسبوع أبوظبي المالي هذا العام تحت شعار "آفاق منظومة رأس المال" الذي يعبّر عن دور التكنولوجيا الناشئة وخاصة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في إعادة صياغة ملامح قطاع التمويل الحديث. كما يجسّد الشعار، التحولات الديناميكية لتدفقات رؤوس الأموال العالمية، حيث تعد أبوظبي القلب النابض لهذه الجاذبية المالية الجديدة. فبعد أن اشتهرت أبوظبي بكونها مُصدّراً أساسياً لرؤوس الأموال، أصبحت اليوم مركزاً نشطاً لتدفقات رأس المال المتبادلة، وذلك بفضل مؤسساتها الرائدة ومركزها المالي الدولي عالمي المستوى – أبوظبي العالمي (ADGM).

وستقام مراسم افتتاح أسبوع أبوظبي المالي في 8 ديسمبر 2025، ويختتم اليوم الأول من المؤتمر بحفل عشاء رسمي. وخلال الأيام الأربعة للحدث، سيتمكّن المشاركون من حضور أبرز الفعاليات العائدة هذا العام مثل: منتدى أبوظبي الاقتصادي و"أبوظبي أسيت"، و"فنتيك أبوظبي" و منتدى "ريزولف" ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام.

وسيتمكّن الحضور من المشاركة أيضاً في جلسات ضمن فعاليات أخرى مثل: "قمة المنظمين الماليين العالميين" و"المنتدى الاقتصادي لغرينيتش" و"منتدى مستثمري (يو بي إس) و"مؤتمر المكاتب المالية الدولية" و"بلوكتشين أبوظبي" ومنتدى "ريسك 4.0" و"منتدى مؤسسة تكنولوجيا السجلات الموزعة" و"قمة التمويل الإسلامي". كما سيشهد أسبوع أبوظبي المالي هذا العام إطلاق عدة منتديات جديدة، من بينها: القمة الافتتاحية للطاقة- "الطاقة الجديدة والتمويل" بالشراكة مع شبكة "سي إن بي سي إنترناشيونال"، وقمة "غوغل للتمويل والتكنولوجيا" و"قمة الائتمان الخاص" بالشراكة مع "الجمعية العالمية لإدارة الاستثمارات البديلة" و"قمة البنية التحتية" التي تُنظم بالتعاون مع مبادلة" و"قمة الخزانة والمديرين الماليين” و"الطاولة المستديرة للمركز العالمي لتمويل المناخ" و"الطاولة المستديرة للثروات الخاصة".

وسيعلن أسبوع أبوظبي المالي خلال الأسابيع المقبلة عن المزيد من أسماء المتحدثين وشركاء الحدث وأبرز محاور البرنامج.

