تنطلق الأربعاء المقبل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة 21 من معرض التعليم الدولي، الذي ينظمه المركز خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم في الهند، ليفتح أبوابه أمام الطلاب وأولياء الأمور على مدار أربعة أيام حافلة بالفرص التعليمية المتميزة.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة تضم أكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وجامعات تمثل أكثر من 16 دولة، حيث تتنوع المشاركات بين جامعات عريقة من المملكة المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، المجر، الولايات المتحدة الأمريكية، جورجيا، ماليزيا، الهند والعديد من الدول الأخرى، فضلًا عن الحضور القوي للجامعات الإماراتية التي تشهد نموًا متسارعًا وإقبالًا متزايدًا من الطلبة الباحثين عن تعليم جامعي متميز.

عروض متنوعة للبرامج الدراسية

ويستقطب الحدث المؤسسات التعليمية التي تلبي احتياجات الشباب المعرفية وتؤهلهم لسوق العمل، ويوفر للزوار فرصة فريدة للتعرف على مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس، وبرامج الدراسات العليا، والدورات المهنية والفنية، وتخصصات خاصة تشمل الطب، الهندسة، الإدارة، بالإضافة إلى برامج دراسية حديثة.

منصة تعليمية رائدة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض التعليم الدولي، نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأحداث على خارطة الفعاليات التعليمية في المنطقة، ومنصة مهمة تجمع بين الطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات الأكاديمية الرائدة من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن مركز إكسبو الشارقة يحرص من خلال تنظيم هذا الحدث على دعم وتعزيز قطاع التعليم في إمارة الشارقة، من خلال استقطاب أفضل الجامعات والكليات التي تقدم برامج دراسية نوعية تلبي تطلعات الشباب وتنسجم مع متطلبات المستقبل وسوق العمل العالمي، حيث يتيح المعرض فرصًا كبيرة للتواصل المباشر مع ممثلي الجامعات، واستكشاف تخصصات متنوعة ومنح دراسية، مما يعزز من قدرة الطلبة على اتخاذ القرارات بشأن مسيرتهم التعليمية.

وأشار سعادة المدفع إلى أن ما يميز هذه الدورة هو الحضور الدولي الواسع، والتعاون البنّاء مع كبرى المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والعالمي، الأمر الذي يعكس مكانة الشارقة كمركز إقليمي رائد في استضافة الفعاليات التعليمية النوعية، مؤكداً حرص المركز على مواصلة تطوير المعرض وتوسيع نطاقه ليواكب طموحات الأجيال القادمة، ونتطلع إلى أن يسهم هذا الحدث في رسم خارطة المستقبل التعليمي لأبنائنا وبناتنا، ويمنحهم الفرصة لاستكشاف آفاق أكاديمية ومهنية واعدة.

التعرف على الفرص والمنح الدراسية

ويتيح المعرض للزوار الاطلاع على نماذج من المقررات الجامعية والدراسات العليا والمهنية، والحصول على معلومات حول منح الدراسات العليا ومتطلبات القبول في أرقى الجامعات، في إطار اهتمام إكسبو الشارقة بالمعارض المتخصصة التي تشمل الترويج لمؤسسات التعليم الأكاديمي عالي الجودة.

ويجمع المعرض نخبة من المؤسسات الأكاديمية العالمية تحت سقف واحد، إلى جانب الجامعات والكليات المحلية ومن ضمنها كليات التقنية العليا، جامعة الإمارات، جامعة خليفة، جامعة زايد، المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي فرع أبوظبي، الجامعة الأمريكية في الشارقة، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، جامعة الشارقة وغيرها الكثير، ليساهم في توجيه الطلاب نحو التخصصات التي يتوقع أن تشهد طلبًا متزايدًا في بيئة الأعمال مستقبلاً، ويتوقع أن يجذب الحدث الآلاف من المهتمين، وأن يسهم في تشكيل مستقبل التعليم العالي في المنطقة من خلال توفيره خيارات تعليمية متنوعة.

ويستقبل المعرض الطالبات يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، والطلاب الذكور يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، ويومي الجمعة والسبت الطلبة وأولياء أمورهم من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءً.

