تم تسليط الضوء على تخصيص دبي 10 مليارات دولار أمريكي للإنفاق على البنية التحتية، واستثمارات المملكة العربية السعودية البالغة 267 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية، كمساهمين رئيسيين في نمو القطاع.

سيتم عرض أحدث التطورات في قطاع المركبات ومستجدات القطاع الإقليمي في معرض أوتوميكانيكا دبي، الذي يُقام في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود معرض أوتوميكانيكا دبي من 9 إلى 11 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وقبيل انطلاق فعالياته، أكد خبراء القطاع على أهمية الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق لضمان نمو سوق المركبات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد شهد سوق المركبات التجارية العالمي في عام 2024 تباطؤاً ملحوظاً بالتزامن مع تأثر قطاع الشاحنات المتوسطة والثقيلة بشكل خاص، كما انخفضت أحجام مبيعات المركبات التجارية الخفيفة في الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على الرغم من النمو القوي الذي شهدته السنوات الأخيرة.

وفي خضم هذه التحولات، برز قطاع الشاحنات الكهربائية في الصين كقطاع بارز، حيث تضاعفت مبيعاته أكثر من ضعفي العام السابق بفضل الدعم الحكومي القوي والتركيز المتزايد على الاستدامة.

ومع ذلك، ووفقاً لخبراء القطاع، فإن سوق المركبات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي مهيأ للنمو، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية ومبادرات اقتصادية استراتيجية في الدول الأعضاء الرئيسية.

وبهذه المناسبة قال ساني مانجاني، مستشار التنقل لدى شركة فروست آند سوليفان: "خصصت دبي 10 مليارات دولار أمريكي للإنفاق على البنية التحتية، مع التركيز على توسيع نطاق اقتصاد الإمارة السياحي، وفي الوقت نفسه أعلنت المملكة العربية السعودية عن استثمارات بقيمة 267 مليار دولار أمريكي، وتركز قطر على السياحة والضيافة في إطار استراتيجيتها الوطنية الثالثة للتنمية 2024-2030".

ووفقاً لبحث فروست آند سوليفان، تقود المملكة العربية السعودية قطاع المركبات التجارية في الشرق الأوسط، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي واستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية.

وأضاف منجاني قائلاً: "إن الاضطرابات الحالية في سلاسل التوريد على الطرق البحرية تُتيح فرصاً قصيرة الأجل للنقل البري في المنطقة. على سبيل المثال، تُنقل البضائع من أوروبا حالياً عن طريق المملكة العربية السعودية، عبر الإمارات العربية المتحدة، ثم إلى آسيا".

وأشار أيضاً إلى أن الشرق الأوسط يبرز كوجهة رئيسية للاستثمار، مؤكداً أن السياسات الداعمة وتنامي العلاقات التجارية مع الشركاء الآسيويين يُحفّزان النمو متعدد القطاعات في جميع أنحاء المنطقة.

أما فيما يتعلق بالعام المقبل، تتوقع أبحاث فروست آند سوليفان أن يظل الاقتصاد غير النفطي في الشرق الأوسط محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتشمل القطاعات الرئيسة التي يُتوقّع أن تقود هذا النمو: التصنيع (بما في ذلك المركبات)، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والبناء، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية.

من جهته قال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "يُعد أوتوميكانيكا دبي أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات المركبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وستشغل الدورة الثانية والعشرون 20 قاعة بمركز دبي التجاري العالمي، وتضم أكثر من 20 جناحاً دولياً ومجموعة من الفعاليات الجديدة".

وأردف تومي حديثه قائلاً: "يسرّنا هذا العام إطلاق قسم جديد كلياً للمركبات التجارية، مُخصص لقطاعات التعدين والبناء والزراعة. ومن بين الفعاليات الجديدة الأخرى، يوم مخصص للسلامة المرورية، وتركيز إقليمي على دول مجلس التعاون الخليجي، يُسلّط الضوء على قطاع التصنيع، كما نتطلع إلى الترحيب بكافة أطياف القطاع مجدداً في معرض أوتوميكانيكا دبي في إطار سعينا الدؤوب لنمو أعمالنا في سوق خدمات المركبات".

يسلط معرض أوتوميكانيكا دبي الضوء على 6 محاور رئيسية تشمل كل من: الاستدامة، والتحول الكهربائي والرقمي، والابتكار، والتدريب، والتوظيف، والسلامة. ومن الفعاليات العائدة: أكاديمية أوتوميكانيكا، وإنوفيشن 4 موبيليتي، وحفل جوائز أوتوميكانيكا المرموقة، وتحدي بت ستوب التفاعلي، وفعالية الورشة الحديثة، ومؤتمر زيوت التشحيم والزيوت الأساسية والمواد المضافة.

وسيضم معرض أوتوميكانيكا دبي 2025 عشرة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل كلاً من: قطع الغيار والمكونات، النظم الكهربائية والإلكترونية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم والوقود، والإطارات والبطاريات، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء، بالإضافة إلى فئة جديدة تُركّز على الاتصالية والقيادة الذاتية.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 9 الى 11 ديسمبر 2025 يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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