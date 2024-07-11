الشارقة، اختيرت جزيرة النور؛ أحد أبرز وأشهر معالم الشارقة والوجهة الصديقة للعائلة والحائزة على جوائز، ضمن أفضل 10 مناطق جذب في الشرق الأوسط بعد فوزها بلقب "الأفضل على الإطلاق" للعام 2024 على موقع تريب أدفايزر العالمي الرائد لمراجعة السفر.

تم تطوير وإدارة هذه الوجهة من قبل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وصُنّفت ضمن أفضل وجهات ومناطق الجذب في الشارقة منذ إنشائها بفضل توفيرها مزيجاَ فريداَ من جمال الطبيعة والفنون ومرافق الترفيه. يعد هذا التكريم الثاني على التوالي الذي تفوز فيه جزيرة النور بلقب "أفضل الأفضل"، وهو إنجاز مخصص لأفضل 1% من بين 8 ملايين قائمة على موقع تريب أدفايزر.

كما حصل مركز مليحة الأثري، الذي يقع وسط أهم المواقع الطبيعية والأثرية في المنطقة، مرة أخرى على جائزة اختيار المسافرين من موقع تريب أدفايزر للعام 2024. وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي تحصل فيها مليحة على هذه الجائزة، ما يؤكد التزامها بتقديم تجارب استثنائية للزوار. كما فازت حدائق المنتزه الشهيرة في الشارقة، والمعروفة بألعابها المائية المثيرة، بجوائز اختيار المسافرين للعام 2024.

وقال محمود راشد ديماس، مدير إدارة العمليات والتنمية السياحي في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، معبراً عن سعادته بالتقدير الذي حصلت عليه هذه الوجهات: "نحن فخورون للغاية بهذا التكريم الذي يؤكد تفانينا وحرصنا على تقديم تجارب استثنائية. ولا شك في أن ردود الفعل الإيجابية من المسافرين والباحثين عن المغامرة والمسافرين من العائلات الذين يزورون دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل بالنسبة إلينا شهادة نعتز بها بما نقدمه من خدمات عالية الجودة، كما أنها تشجعنا أكثر على مواصلة العمل لتحقيق الأفضل في المستقبل".

يتم اختيار الفائزين بجوائز اختيار المسافرين من موقع تريب أدفايزر من قبل ملايين المسافرين في جميع أنحاء العالم الذين يقدمون تقييماتهم أو آرائهم الحقيقية والمحايدة حول الوجهات والأنشطة والتجارب. "الأفضل على الإطلاق" هو ​​أعلى تكريم، والفائزون هم من بين أفضل 1٪ من القوائم على موقع تريب أدفايزر.

تُعدُّ جزيرة النور، الواقعة في بحيرة خالد، وجهة صديقة للعائلة وحازت على العديد من الجوائز، إذ تجمع بتناغم فريد عناصر الطبيعة والفنون والترفيه، وهي مقومات تجعلها وجهة رائعة لقضاء العطلات. وفي الوقت نفسه، يعد مركز مليحة الأثري موطناً لأهم المواقع التاريخية والأثرية الطبيعية في المنطقة، كما تقدم الوجهة الخلابة مجموعة من الأنشطة لجميع أنواع الباحثين عن التشويق والمغامرات المميزة.

#بياناتحكومية

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا