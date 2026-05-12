يستعد مركز إكسبو الشارقة لإطلاق فعاليات الدورة الـ 57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأبرز من نوعه على أجندة المعارض المتخصصة في المنطقة، والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026، وتتميز هذه النسخة بزخم استثنائي مع انضمام عارضين جدد للمرة الأولى ليصل إجمالي المشاركين في الحدث إلى حوالي 400 عارض وعدد من العلامات التجارية العالمية والمحلية.

ويشهد المعرض في نسخته الجديدة مشاركة دولية واسعة تمثل 19 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع ويستقطب كبار المصممين والصناع والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات، وأشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، مما يعزز من مكانته كمنصة دولية رائدة في قطاع الذهب والمجوهرات.

ومن أبرز الدول المشاركة، الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، ولبنان، واليمن، بالإضافة إلى الصين، وهونغ كونغ، والهند، وإيطاليا، وباكستان، وروسيا، وسنغافورة، وتايلاند، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. كما يضم الحدث أجنحة دولية كبرى من ضمنها 5 أجنحة لكل من هونغ كونغ، والهند، وإيطاليا، وسنغافورة، وتايلاند، ليشكل منصة فريدة لزوّاره لاقتناء أروع القطع من الذهب والمجوهرات، والاطلاع على أحدث خطوط الموضة المعاصرة في هذا المجال، في ظل اهتمام كبار المصممين وأهم أسواق المجوهرات العالمية بالتواجد، للكشف عن تصاميمهم الحصرية، واستعراض أحدث منتجاتهم وأكثرها تفرداً من حيث التصميم، والفخامة، والإبداع.

ويقدم العارضون تشكيلات حصرية ومتنوعة تشمل مجوهرات الألماس الفاخرة، والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة، ومجوهرات الموضة، إلى جانب الأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ، كما يواكب المعرض التوجهات العالمية الحديثة من خلال تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومعدات صناعة وتغليف المجوهرات.

جاذبية استثمارية للشارقة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الدورة المقبلة تمثل محطة جديدة في مسيرة نجاح المعرض، حيث نجح في استقطاب 400 عارض، بينهم علامات تجارية تنضم للمرة الأولى، وهو ما يعكس الجاذبية الاستثمارية المتنامية للشارقة في سوق الساعات والمجوهرات العالمي، مضيفاً أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات منصة تجارية وملتقى عالمي يستعرض أحدث الابتكارات والتوجهات في عالم الذهب والمجوهرات، ومن خلال تميزه بالتنوع الكبير في الأجنحة الدولية وفئات المنتجات يضمن تقديم تجربة استثنائية تلبي تطلعات الزوار والمستثمرين على حد سواء، في ظل دعم غرفة الشارقة للحدث وحرص المركز على بذل أقصى الجهود لتمكين المعرض والمشاركين فيه من مواصلة تعزيز مكانته كوجهة مفضلة لصنّاع المجوهرات.

حضور إماراتي يبرز التراث الأصيل

ويفرد المعرض مساحة متميزة لمنصة "صاغة الإمارات"، التي تهدف إلى استعراض الحرفية المحلية العالية والتراث الإماراتي الأصيل في تصميم الذهب والمجوهرات، مما يتيح للمصممين الإماراتيين فرصة التواجد جنباً إلى جنب مع كبار العارضين والعلامات التجارية الرائدة عالمياً، وتعكس هذه المنصة مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي رائد في هذا القطاع الحيوي، وتمنح الزوار فرصة التعرف على الإبداعات الوطنية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

دعم قطاع الذهب

ويأتي تنظيم المعرض في ظل النمو المتواصل الذي تشهده تجارة الذهب في دولة الإمارات، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد في تجارة الذهب والمجوهرات، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبيئتها التشريعية والاقتصادية الجاذبة، ويعكس هذا النمو المستمر حجم الطلب المتزايد على الذهب والمجوهرات، ويؤكد أهمية المعرض كمنصة استراتيجية لدعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسية الإمارات في أسواق الذهب العالمية.

ويتيح الحدث لزواره تجربة تسوق فريدة تجمع بين الفخامة والتنوع، حيث يفتح أبوابه من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من 3 ظهراً حتى 10 مساءً. ويمكن للجمهور استكشاف أحدث المجموعات محدودة الإصدار والقطع الفنية الاستثنائية التي تتنافس دور المجوهرات العالمية في تقديمها، بتصاميم مستوحاة من ثقافات متعددة تجمع بين الذهب والزمرد والياقوت والأوبال، مما يمنح الزائرين فرصة اقتناء قطع فريدة تجمع بين الإبداع المعاصر والأصالة.

