أبوظبي: شهد معرض أبوظبي الدولي للأغذية الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في يومه الثاني توقيع 13 صفقة و8 مذكرات تفاهم بين جهات حكومية وخاصة وبقيمة إجمالية تجاوزت 544 مليون درهم.

كما تخلل المعرض الذي يقام بالتزامن مع الدورة الثامنة لمعرض أبوظبي للتمور التي تعقد بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ويستمر حتى 8 ديسمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض إطلاق العديد من المنتجات والابتكارات الجديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي صفقات المعرض في اليومين الأول والثاني إلى أكثر1,85 مليار درهم، توزعت على 44 صفقة.

وشهد اليوم الثاني من المعرض توقيع شرطة أبوظبي 3 صفقات مع كل من شركة كابيتال للضيافة التابعة لمجموعة أدنيك بقيمة 3 ملايين درهم، وصفقة أخرى مع فنادق أبوظبي الوطنية بقيمة وصلت إلى 45 مليون درهم، وصفقة أخرى مع شركة الأفق الملكي بقيمة 18 مليون درهم.

كما وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم صفقتين بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 460 مليون درهم.

كما أبرمت شركة كابيتال للضيافة التابعة لمجموعة أدنيك 9 صفقات بقيمة إجمالية 18 مليون و300 ألف درهم، وتوزعت هذه الصفقات على صفقة بقيمة 2 مليون درهم مع شركة "الطيبة"، وصفقة أخرى بقيمة 1 مليون و500 ألف درهم مع شركة "آراميتك"، وصفقة إضافية بقيمة 800 ألف درهم مع مجموعة "إيليت أجرو القابضة"، وصفقة مع شركة هتوف للتجارة والتوزيع بقيمة إجمالية بلغت 1 مليون و500 ألف درهم، إضافة إلى صفقة بقيمة 9 مليون درهم مع الاتحاد للأغذية، إلى جانب صفقة بقيمة مليون درهم مع شركة أحمد علي، وصفقة بقيمة 2 مليون درهم مع شركة ميراك، وصفقة أخرى مع شركة "لافازا" بقيمة 500 ألف درهم.

أما هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فقد أعلنت اليوم عن توقيع 3 مذكرات تفاهم من بين 8 مذكرات تفاهم تم توقيعها خلال فعاليات اليوم الثاني من المعرض، فيما تضمنت مذكرات التفاهم الأخرى، مذكرة تفاهم عقدت بين غرفة أبوظبي والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

كما شهد المعرض توزيع الجوائز على الفائزين بـ "جوائز أديف للابتكار" التي تعتبر منصةً تتيح عرض أكثر منتجات العالم ابتكاراً وتميزاً في قطاع الأغذية والمشروبات، إذ توفر للزوار فرصة مواكبة التوجهات العالمية الجديدة، إدراكاً لدور الاستثمار في الابتكار في رسم ملامح مستقبل القطاع. ويتيح الاشتراك في جوائز أديف للابتكار، خصيصاً للجهات العارضة ويتم الإشراف عليها من قبل خبراء من جهات متخصصة ولجنة تحكيم متخصصة في القطاع، لتوفر فرصاً مميزة لعرض المنتجات الجديدة أمام آلاف الحاضرين.

وفاز بهذه الجوائز مجموعة من الطهاة البارين في العالم وهم أشمون هوليستك في مسابقة أكثر منتج مبتكر من منتجات العسل والتمور، فيما فاز نوفاروز بفئة أكثر منتج مبتكر ضمن فئة المأكولات والمشروبات، فيما فاز عن فئة المنتج القهوة الأكثر ابتكارًا سميرة معتوق، وذلك عن كبسولات قهوة مميزة بمذاق فريد، والشوكولاتة مع الفواكه، والقهوة برائحة تشبه الحلوى، والقهوة منزوعة الكافيين بعملية المياه السويسرية وكذلك القهوة خفيفة ومتوازنة.

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