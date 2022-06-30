تحت شعار ”قوة المتاحف“

منال عطايا: تستمد المتاحف أهميتها من واقع دورها كمراكز تعليمية ومساحات اجتماعية قادرة على إحداث التغيير والتطوير

الإمارات العربية المتحدة-الشارقة : تشارك هيئة الشارقة للمتاحف دول العالم احتفالها باليوم العالمي للمتاحف، حيث أعدت لهذه المناسبة حزمة من الفعاليات المتميزة التي ترسخ مضمون وعنوان الاحتفال الذي يقام تحت شعار "قوة المتاحف"، وتعكس هذه البرامج التي تقام برعاية من سيتي سنتر الزاهية إيمان الهيئة بأهمية المتاحف كوسيلة فعالة للتبادل الثقافي وتعزيز سبل التعاون والتفاهم بين شعوب العالم، علاوة على تأكيد دورها كمؤسسات تربوية وتعليمية وترفيهية.

وتهدف الهيئة من خلال فعالياتها إلى تعريف الجمهور بالمتاحف التابعة لها والدور الذي تقوم به في مجالات الاستدامة والتعلم والابتكار من خلال تقديم سلسة من الورش والأنشطة والبرامج والمسابقات الترفيهية والتعليمية التي تستهدف الكبار والصغار والتي سيكون الجمهور على موعد مع عدد كبير منها على مدار الثلاثة أيام من الـ 00:10 صباحًا إلى الـ 00:12 منتصف الليل في موقعين وهما المنصة الرئيسية ومسرح سيتي سنتر الزاهية.

قالت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف بأن المتاحف التي باتت تلعب دوراً محورياً في تعزيز لغة الحوار، وفهم الاختلافات، وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية المهمة، أصبحت اليوم أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى نظراً لكونها مراكز تعليمية ومساحات اجتماعية قادرة على إحداث التغيير والتطوير من خلال نشر المعرفة وتحفيز الأفكار الجديدة والتفكير الإبداعي لدى الأفراد بما يسهم في بناء مجتمعات متماسكة.

وأضافت: "تقدم المتاحف للزوار وجهات نظر جديدة تغذي فضولهم وتحفزهم نحو التعرف على الثقافات المختلفة وقبول الآخر وبناء الجسور الثقافية ودعم التنوع في المجتمعات متعددة

الثقافات، كما هو الحال في الإمارات التي تحتضن أكثر من مئتي جنسية وثقافة مختلفة تعيش بانسجام وتفاهم".

المنصة الرئيسية

ولأن المتاحف تكتسب بعداً وطنياً ودولياً من خلال حفظ الموروث الثقافي فقد حرصت الهيئة على أن تقدم منصتها الرئيسية عروضاً ترفيهية يومياً من الـ00:10 صباحًا وإلى الـ 00:12 منتصف الليل تبدأ بجولات ارشادية لتعريف الزوار بالمتاحف وتقديم المنشورات الخاصة بالمعارض المؤقتة، بالإضافة إلى العروض الحية التي تنطلق من الساعة الـ 00:05 وحتى الـ00:07 مساءً مثل فقرة الخطاط "اكتب اسمك بخط الديواني" حيث سيتم كتابة الأسماء حسب الطلب بالخط الديواني خلال الفعالية من قبل خطاط، وفقرة ”فلق المحار“ التي تسلط الضوء على هذه الحرفة اليدوية الإماراتية القديمة للتعريف عن الأدوات المستخدمة فيها وفقرة "صناعة الفخار" حيث سيتم تعليم طريقة صنع الفخار وتوزيعه على الزوار.

وتصاحب العروض الحية محطات تفاعلية تتضمن فعالية "اكتشف متاحف الشارقة" التي يستكشف الزوار من خلالها المتاحف، حيث يجد الزائر نفسه أمام 16 باباً، كلٌ منها يعرض صورة و معلومة قيمة من إحد المتاحف، وكذلك فعالية "أضف لمستك الجمالية" التي تتيح للزائر اختيار نموذج للوحته المفضلة وتلوينها والاحتفاظ بها كذكرى، ونشاط "تركيب الصور"، الذي يهدف الى تعزيز طاقات الزوار الإبداعية وتنمية حس الحماس والاستكشاف لديهم كما سيُعرض على الجماهير مجموعة من النماذج لمقتنيات ثرية ونادرة ومنها نموذج طبق الأصل لأحد الإسطرلابات الخمس المحفوظة في المتاحف العالمية ومناخل اللؤلؤ النحاسية وبرقع المرأة الإماراتية الذي يعد جزءاً مهماً من الهوية الثقافية الإماراتية بالإضافة الى تمثال لجمل عُثر عليه في موقع مويلح الأثري.

ورش مصاحبة على مسرح سيتي سنتر الزاهية

تبدأ الورش التي تتنوع من مختلف متاحف الهيئة، في الأول من يوليو كورشة "القماش الملون“، ”ورشة الفسيفساء"، "الطائرة الشمسية المتنقلة “،”جواهر من الأعماق"، وورشة العمارة الإسلامية (مجسم المتحف) بينما يتضمن جدول فعاليات الـيوم الثاني في 2 يوليو المقبل، مجموعة من الورش المثيرة للحماس مثل ورشة "فن التذهيب"، "الرسم بالتنقيط"، و "لعبة

الأحجية" و"الطائرة الشمسية المتنقلة "، ورشة خط المسند، وورشة تلوين مجسم حصن الشارقة.

كما يشهد الاحتفال انطلاق أنشطة تفاعلية وورش عمل غير مسبوقة في الـ 3 من يوليو تتضمن ورشة عمل "الفخار المزجج"، " السلاحف البحرية"، "فن التذهيب"، ”الطائرة الشمسية المتنقلة“، وورشة الفلكلور الأفريقي (الأقنعة الأفريقية).

جدير بالذكر أن فكرة تخصيص يوم عالمي للمتاحف جاءت خلال انعقاد الجمعية العامة للمجلس العالمي للمتاحف “ICOM” عام 1977 في موسكو، حيث بات اليوم العالمي للمتاحف مناسبة يحتفي بها العالم بهدف التذكير بأهمية المتاحف باعتبارها مراكز إشعاع فكري وتنويري وليست مجرد مكانا لحفظ المقتنيات الأثرية والتاريخية.

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