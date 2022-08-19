صادق على اللوائح الفنية المحدثة لموسمي 2022-2023

صادق المجلس العالمي لرياضة المحركات، أعلى هيئة ضمن الاتحاد العالمي للسيارات (فيا)، على اللوائح الخاصة بوحدة الطاقة لسباقات الفورمولا 1 لعام 2026، والتي سيتم تطبيقها على وحدات الطاقة المستخدمة في السيارات المشاركة في سباقات الفورمولا 1 اعتباراً من موسم 2026. وجاء الإعلان عن هذه اللوائح بعد عملية بحث وتطوير مكثفة أجراها الاتحاد الدولي للسيارات، ومشاورات عميقة قام بها الاتحاد مع مصنّعي وحدات الطاقة الحاليين والمحتملين. وتتضمن الحزمة الجديدة التي أقرها المجلس اللوائح الفنية والرياضية والمالية لسباقات الفورمولا 1.

وتؤكد اللوائح الخاصة بوحدة الطاقة لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2026 التزام الاتحاد الدولي للسيارات بمفاهيم الابتكار والاستدامة، لا سيما وأنها تأتي في وقت تشهد فيه سباقات الفورمولا 1 نمواً كبيراً.

وتعليقاً على إقرار هذه اللوائح، قال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "يواصل الاتحاد الدولي للسيارات دعم مسيرة الابتكار والاستدامة في مختلف رياضات المحركات، ويمثل الإعلان عن اللوائح الخاصة بوحدة الطاقة لسباقات الفورمولا 1 لعام 2026 نموذجاً على هذا الالتزام. ويتماشى إدخال التكنولوجيا المتقدمة لوحدة الطاقة، إلى جانب اعتماد وقود صناعي مستدام، مع التزامنا بتوفير مزايا مفيدة لمستخدمي سيارات الطرق، وتحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2030".

وأضاف بن سليّم: "تشهد سباقات الفورمولا 1 حالياً نمواً هائلاً، ونحن على ثقة بأن هذه اللوائح ستعزز مستويات الحماس التي أحدثتها التغييرات والتحديثات لعام 2022. وأود في هذه المناسبة أن أشكر كافة أعضاء إدارة الاتحاد الدولي للسيارات وأعضاء الفريق التقني على جهودهم الرائعة والتزامهم بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية في الفورمولا 1 لوضع هذه اللوائح. كما أود أن أشكر أعضاء المجلس العالمي لرياضة المحركات لدراستهم وموافقتهم على هذه اللوائح".

ويتضمن إطار عمل سباقات عام 2026 أربع ركائز هي:

o الحفاظ على السياق العام: ستكون وحدة الطاقة لعام 2026 قادرة على تقديم أداء مشابه لما توفره التصاميم الحالية، وذلك باستخدام محركات احتراق داخلي V6 عالية الطاقة وعالية السرعة، وتجنب التمايز المفرط في الأداء للسماح بتحسين القدرة على التسابق.

o الاستدامة البيئية: ستشمل وحدة الطاقة لعام 2026 زيادة في استخدام الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 50٪، واستخدام وقود مستدام بنسبة 100٪.

o الاستدامة المالية: ستعمل اللوائح المالية المتعلقة بوحدات الطاقة الجديدة على تقليل التكاليف الإجمالية للمنافسين مع الحفاظ على العرض التكنولوجي المتطور الذي يشكل جوهر الفورمولا 1.

o لوائح جذابة لمصنعي وحدات الطاقة الجدد: تهدف اللوائح إلى جعل الانضمام إلى هذه الرياضة أمراً ممكناً وجذاباً لمصنعين جدد.

يمكن الاطلاع على العناصر الرئيسية لكل قسم من لوائح وحدة الطاقة من خلال هذا الرابط.

وفضلاً عن اعتماد لوائح وحدات الطاقة لعام 2026، صادق المجلس العالمي لرياضة المحركات على التغييرات في اللوائح الفنية الخاصة بسباقات الفورمولا 1 لموسمي 2022 و2023 وذلك لمعالجة قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالسلامة هما ظاهرة الارتدادات على المقاطع المستقيمة، وتعزيز معايير السلامة لأطواق التدحرج في سيارات الفورمولا 1.

وفي تعليقه على هذه التعديلات، قال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "يولي الاتحاد الدولي للسيارات قضية السلامة أولوية قصوى، وقد كرّسنا الكثير من الوقت والموارد لتحليل مشكلة الارتدادات وإيجاد حلول ناجحة لها. وقد ناقشت هذا الأمر شخصياً مع جميع الفرق والسائقين. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات في الرأي نظراً للطبيعة التنافسية للرياضة، إلا أن الاتحاد ملتزم بالتعامل مع هذه المشكلة لضمان عدم تعريض السائقين لخطر الإصابة. كما كان من الضروري تحديث متطلبات سلامة السائقين لا سيما بعد الحادث الذي تعرض له السائق غوانيو جو على حلبة سيلفرستون. وعلى الرغم من أن هذا الحادث أظهر لنا جميعاً مدى متانة أنظمة السلامة في الفورمولا 1، إلا أنه ألقى الضوء أيضاً على أهمية مواصلة الابتكار والسعي لتعزيز عوامل السلامة دون أي مساومة."

هذا وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد أجرى مشاورات واسعة النطاق مع الفرق المشاركة ليتوصل إلى قرار بأنه واعتباراً من سباق الجائزة الكبرى في بلجيكا، سيقوم الاتحاد بقياس ظاهرة الارتدادات، حيث ستقوم الفرق المشاركة بالعمل دون حد معين من أجل أن يتم اعتبار سيارتهم آمنة.

جدير بالذكر أن المجلس العالمي لرياضة المحركات، والذي يرأسه رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، يتألف من 27 عضواً يمثلون 24 دولة حول العالم. ويضع المجلس القواعد واللوائح ومعايير السلامة ويحدد مجالات التنمية لمختلف جوانب رياضات المحركات الدولية، بدءاً من رياضة الكارتينغ ووصولاً إلى الفورمولا 1.

ويمثل المجلس العالمي لرياضة المحركات مصالح أعضاء نوادي رياضة السيارات في 146 دولة. وهو يولي أولوية قصوى لتحسين معايير السلامة والارتقاء بالعوامل البيئة في رياضات المحركات، كما يصادق على اللوائح العامة لجميع فئات هذه الرياضات، ويعمل على تعزيز حضور هذه الرياضات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية.

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