الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : كشفت شركة إثارة عن تزايد الإقبال على تذاكر سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 20224 تزامنًا مع تسجيل لويس هاملتون انتصارًا دام انتظاره أكثر من سنتين ونصف وذلك منذ فوزه الأخير على حلبة جدة في عام 2021، حيث حقق المركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا1 مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته المكللة بالنجاحات بتحقيق تسعة انتصارات على حلبة سيلفرستون.

ويترقب عشاق الفورمولا1 في جميع أنحاء العالم النسخة السادسة عشرة من جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس حيث يختتم هاملتون مسيرة امتدت 11 عامًا مع فريق مرسيدس توج خلالها للبطولة العالم للسائقين 6 مرات وسجل العديد من الأرقام القياسية، قبل أن ينتقل إلى فريق فيراري لموسم 2025، ليحل مكان الإسباني كارلوس ساينز، الذي لم يحدد وجهته الجديدة بعد.

وكان سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2023 قد شهد حضورًا قياسيًا وصل تعداده إلى 170 ألف شخص على مدار عطلة أسبوع السباق، فيما بلغت نسبة الحضور القادمين إلى حلبة مرسى ياس من خارج الدولة 65%، كما شهدت عطلة الأسبوع زيادة عدد المسافرين إلى أبوظبي بنسبة 40%. وتعد عطلة أسبوع السباق في جزيرة ياس لعام 2024 بمزيد من إثارة السباقات ومتعة الفعاليات الترفيهية، إذ كشف منظمو الحدث العالمي عن اثنين من نجوم حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق لهذا الموسم، ويترقب الجمهور حضور فرقة موسيقة البوب والروك مارون 5 لإحياء حفلة مساء الجمعة، فيما تحيي فرقة ميوز حفلة مساء الأحد.

كما يمكن لحاملي تذاكر السباق الدخول مجانًا إلى واحدة من الحدائق الترفيهية المميزة في جزيرة ياس، والتي تتضمن عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، بالإافة إلى الوجهات الثقافية الفريدة التي تتميز بها أبوظبي والتي تتضمن متحف اللوفر أبوظبي، وقصر الوطن.

ويختتم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2024 الموسم الأطول في مسيرة الرياضة، وشهد الموسم المكون من 24 سباقًا خلال نصفه الأول مجموعة من النتائج غير المتوقعة، من ضمنها تحقيق فريق فيراري المركزين الأول والثاني في سباق أستراليا، حيث أضاف ساينز فوزًا جديدًا إلى جعبة انتصاراته بعد إعلان فريق فيراري التخلي عنه ليحل لويس هاملتون محله ابتداء من موسم 2025، وكان إعلان رحيل هاملتون عن الفريق الذي حقق معه بطولة العالم للسائقين ست مرات مفاجأة لغالبية متابعي الرياضة، فيما يتطلع مشجعو فريق فيراري بفارغ الصبر لاستقبال السائق البريطاني في صفوف فريق الحصان الجامح.

كما تشهد بطولة العالم للفورمولا1 لأول مرة منذ عام 2021 فوز أربعة فرق بسباقات الجائزة الكبرى، وفاز ستة سائقين من فرق ريد بول وفيراري ومكلارين ومرسيدس خلال السباقات الـ 12 الأولى على روزنامة البطولة لهذا العام، مما يؤكد على احتدام المنافسة في هذا الموسم الذي ابتدأ بهيمنة شبه مطلقة لفريق ريد بول وسائقه المتوج ببطولة العالم ماكس فيرستابن.

ويحث منظمو الحدث عشاق رياضة السباقات والفعاليات الترفيهية على المسارعة بحجز تذاكرهم لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2024، إذ تشهد تذاكر السباق إقبالًا متزايدًا، وكشف المنظمون عن نفاد التذاكر فئة ثلاثة أيام على المدرج الرئيسي والمدرج الغربي والمدرج الشمالي، فيما تتوفر مجموعة من التذاكر في مواقع متنوعة في أرجاء حلبة مرسى ياس، بما في ذلك عدد من وجهات الجمهور المفضلة، التي تتضمن تلة أبوظبي وهورايزون 360 بالإضافة إلى مدرج المسار المستقيم الشمالي ومدرج المسار المستقيم الغربي اللذان يقدمان إطلالات رائعة على المسار المستقيم.

كما تعود مجموعة واسعة من خيارات الضيافة الراقية فما في ذلك لونا لاونج وأجنحة المنعطفة الأول وشرفة المنعطف التاسع.

وتقدم عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي جرعة فائقة من متعة السباقات لعشاق السرعة ورياضة المحركات، إذ تشهد السباق الختامي لموسم أكاديمية الفورمولا1 الذي يشهد مشاركة السائقتين الإماراتيتين آمنة وحمدة القبيسي مع فريقي فيزا كاش آب أر بي وريد بول، كما تشهد عطلة الأسبوع منافسات بطول فورمولا2 وفورمولا4 الإمارات.

للمزيد من المعلومات حول سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، يرجى زيارة: www.abudhabigp.com

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