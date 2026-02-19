الكويت: أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، اليوم عن إطلاق مبادرتها الخيرية السنوية "نقصة رمضان" لدعم الأسر المتعففة في الكويت خلال شهر رمضان المبارك. تأتي المبادرة بشراكة خيرية مع الجمعية الكويتية للأسر المتعففة، التي تولّت توفير السلال الغذائية، وتوصيلها إلى الأسر المستحقة.

تسعى مبادرة "نقصة رمضان" من شركة يوباك إلى تعزيز روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، إضافةً إلى تشجيع الموظفين والمتطوعين على المشاركة في الأنشطة الخيرية التي تعزز التكافل المجتمعي وترسّخ القيم الإنسانية خلال الشهر المبارك، وذلك عبر تجهيز السلال الغذائية التي شملت سلعاً أساسية ومجموعة متنوعة من الأطعمة، لمساعدة الأسر المتعففة على تلبية احتياجاتها طوال الشهر الفضيل.

ومن جانبه قال المهندس/ حمد مال الله الرئيس التنفيذي لشركة يوباك، خلال مشاركته في تجهيز السلال الغذائية مع موظفي الشركة: "تسعى يوباك دائماً إلى تبني ودعم المبادرات الاجتماعية والخيرية التي تساهم في تحسين حياة الآخرين في الكويت. وكما جرت العادة في شهر رمضان المبارك وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية الرسمية لتقديم مساعدات غذائية تلبي احتياجات الأسر المتعففة طوال الشهر الفضيل. نعتز بجهود فريق يوباك، ونشكر جميع من ساهم في هذه المبادرة الخيرية."

وتجدر الإشارة أن شركة يوباك تتعاون مع عدة منظمات لدعم حملات متنوعة تهدف لمساعدة المحتاجين. لمزيد من المعلومات حول أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني ثنائي اللغة للشركة:

www.upac.com.kw

نبذة عن يوباك:

تأسست شركة يوباك عام 2000، وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت ويقع مقرها الرئيسي في الكويت. تعد يوباك من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات التجارية وإدارة المرافق، مع خبرة واسعة في مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT). تشمل خدماتها: إدارة المشاريع والاستشارات، تطوير العقارات، وإدارة الأملاك والمرافق. وفي عام2025 ، فازت بعقد إدارة وتشغيل شاطئ المسيلة لمدة 17 عاماً على مساحة تتجاوز 70,000 متر مربع. كما تعد "يوباك" جزءاً من التحالف الكويتي المطوّر لمشروع ريم مول في أبوظبي، بقيمة 1.3 مليار دولار، على مساحة تقارب 270,000 متر مربع. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة. https://www.upac.com.kw

