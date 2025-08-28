دبي، الإمارات العربية المتحدة: خلال كلمته في منتدى يوم المرأة الإماراتية الحادي عشر، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الترابط الوثيق بين شعار يوم المرأة الإماراتية "يداً بيد نحتفي بالخمسين" في ظل "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "يداً بيد" يمثل دلالة واضحة على أن المرأة الإماراتية قد أصبحت شريكاً حقيقياً لأخيها الرجل في الميادين كافة.

وبحضور سعادة میثاء محمد الشامسي، المدیر التنفیذي لقطاع التمكین المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد السياسات والتشريعات الداعمة لتأهيل الموظفات الإماراتيات، وضمان التكافؤ وإتاحة الفرص، بما يساعدهن على مواكبة التغيرات المتسارعة، وإثبات قدرتهن على التفوق والتميز في كافة المجالات، خاصة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.

وأضاف معالي الطاير: "يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية وباستدامة مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على إنجازاتها ومساهماتها المهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتركيز على الأشواط الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات على طريق إعلاء مكانة المرأة الإماراتية في المجتمع، ومستويات التميز والريادة غير المسبوقة محلياً وإقليمياً وعالمياً التي حققتها بنات الإمارات بفضل النهج الراسخ الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتسير على خطاه التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، والتي عززت جودة حياة المرأة الإماراتية، وحفزتها لتحقيق مراكز متقدمة في مختلف مجالات العمل. ننظم اليوم منتدى يوم المرأة الإماراتية تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" في ظل "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يداً بيد". ويمثل هذا الترابط الوثيق بين الشعارين دلالة واضحة على أن المرأة الإماراتية قد أصبحت شريكاً حقيقياً لأخيها الرجل في الميادين كافة. ويعزز الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المشرّفة إيماننا بطاقات المرأة الإماراتية، ويرسخ ثقتنا بجدارتها وكفاءتها وبدورها الجوهري في ترجمة الأهداف الوطنية، والمحافظة على قيم المجتمع وحماية الأسرة، وإعداد أجيال المستقبل القادرة على مواصلة رحلة الإنجازات في مختلف القطاعات، وضمان استدامة النهج الحضاري والتنموي لدولة الإمارات."

وتابع معالي الطاير: "ونوفر في الهيئة بيئة عمل إيجابية وسعيدة تتيح للموظفات اكتساب المهارات الجديدة وأدوات القيادة، بما يمكنهن من استشراف وصنع المستقبل المستدام، والاستفادة من أحدث البرامج النوعية المبتكرة والمبادرات الرقمية وآخر التقنيات ومنها ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لصقل قدراتهن، ودعم رفعة الوطن وازدهاره. ونلتزم بإتاحة المزيد من الفرص والأدوات لكل موظفة طموحة لتصبح مساهماً مؤثراً في عملية صنع القرار، وتطوير مسيرتها المهنية والشخصية، لتبقى نبراساً في العمل الوطني والمناخي. وندعم في الهيئة جهود اللجنة النسائية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الهيئة في إرساء معايير عالمية المستوى للعمل المؤسسي الداعم للمرأة، وتلبية تطلعات موظفات الهيئة الإماراتيات، وتوفير كل السبل والمقومات التي تؤهلهن للقيام بواجباتهن، ومساعدتهن على تحقيق طموحاتهن في أداء دور أكثر تأثيراً وكفاءة في مسيرة تميز الهيئة، وصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً للجميع. نبارك جهودكن جميعاً في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة."

ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1,938 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 835 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، فيما تشغل 1,206 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 85% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة. وتشهد الهيئة سنوياً ارتفاع عدد الموظفات الإماراتيات وزيادة مساهمتهن الجليلة في دعم إنجازات الهيئة.

وخلال الجلسة الأولى في المنتدى، قالت سعادة میثاء محمد الشامسي، المدیر التنفیذي لقطاع التمكین المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي: "يُجسّد منتدى يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نفخر بها، نستحضر من خلالها إنجازات المرأة الإماراتية التي شكّلت علامة فارقة في مسيرة البناء والتنمية. وفي عام المجتمع، تتعزز قيمة هذا الحضور، حيث تبرز المرأة شريكاً أساسياً في النهوض بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق التلاحم والاستقرار المجتمعي. ونثمّن مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي بتنظيم هذا المنتدى القيّم، لما يحمله من رسائل تمكينية، وما يتيحه من منصة لتبادل الخبرات واستشراف المستقبل. ونؤكد في هيئة تنمية المجتمع استمرارنا في دعم المبادرات التي ترتقي بمكانة المرأة وتعزز مشاركتها الفاعلة في خدمة المجتمع، إيماناً منا بأن المرأة كانت وستظل أحد أعمدة التنمية المستدامة في دولة الإمارات."

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال كلمتها في المنتدى: "مدعومة برعاية وتشجيع الإدارة العليا في الهيئة، تعمل اللجنة النسائية على دعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة ممكّنة للمرأة الإماراتية في مختلف المناصب والقطاعات، وتشجيعها على أداء دورها الأساسي والمؤثر في تحويل التحديات إلى فرص واستشراف وصنع المستقبل المستدام. وتتعاون اللجنة مع الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم الفعاليات المجتمعية والمهنية والتخصصية، وزيارات المقارنات المعيارية لتبادل أفضل المعارف والتجارب، وتحفيز مشاركة الموظفات في الأعمال التطوعية والإنسانية. ومن خلال مبادرة "إضاءة"، نسلط الضوء على إنجازات الموظفات ممن حققن إنجازات كبرى على المستويين المحلي والعالمي، وشكّلن علامة فارقة في إحداث تغيير حقيقي في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة."

واستقطب منتدى يوم المرأة الإماراتية الذي نظمته الهيئة أكثر من 300 موظفة إلى جانب عدد كبير من عضوات اللجان النسائية على مستوى حكومة دبي. وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 10 متحدثات من موظفات الهيئة في جلسات ملهمة تركز على قصص النجاح، والعمل المجتمعي، ودور المرأة في الابتكار المؤسسي والاجتماعي. كما تخلل المنتدى تنظيم خمس فعاليات تفاعلية مستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية، احتفاءً بالهوية الوطنية وتعزيزاً للروابط المجتمعية. وسلط المنتدى الضوء أيضاً على الإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية، ومسيرة تمكينها داخل الهيئة والمجتمع، إلى جانب تكريم نخبة من الموظفات اللواتي تركن بصمات بارزة محلياً وعالمياً، وأثبتن قدرتهن على الإسهام الفاعل في مسيرة التطور والريادة في دولة الإمارات.

وضمّ جدول المنتدى أربع جلسات نقاشية رئيسية، عُقدت جميعها في إطار "عام المجتمع"، وشهدت حضور نخبة من القيادات النسائية داخل الهيئة وخارجها. وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان "المرأة القدوة في خدمة المجتمع: قيادة تُلهم وتُمكّن" بمشاركة سعادة ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأدارت الحوار فاطمة الجوكر. أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان "قدوات في خدمة الوطن: نماذج نسائية تُلهم مجتمعنا" واستضافت الجلسة الأستاذة لمياء الشامسي، مؤثرة اجتماعية وباحثة لغوية في التراث الإماراتي؛ والدكتورة فاطمة محمد، أخصائية أصحاب همم؛ والأستاذة سهيلة الوالي، مدير مكتب الاتصال بالحكومي بالمركز الوطني للمناصحة. وأدارت الجلسة ريم المنصوري، عضوة اللجنة النسائية في الهيئة.

وسلطت مهندسات هيئة كهرباء ومياه دبي المهندسة سلامة الهاجري، والمهندسة موزة الفيحان، والمهندسة حمدة المرزوقي في الجلسة الثالثة بعنوان "من التحدي إلى الأثر: قصة نجاح من قلب المجتمع" الضوء على تجربتهن الملهمة. فيما اختتم المنتدى بجلسة تفاعلية بعنوان "نساء في الميدان: تجارب موظفات الهيئة في خدمة المجتمع"، شاركت فيها كل من المهندسة ماجدة العوضي، والمهندسة مروة عيسى، إلى جانب الأستاذة كلثم راشد. وأدارت الحوار المهندسة خلود الزرعوني، عضوة اللجنة النسائية في الهيئة.

وكرّم معالي سعيد محمد الطاير المتحدثات في المنتدى وباقة من موظفات الهيئة الإماراتيات اللواتي أسهمن بشكل فعال في دعم مسيرة تميز وريادة الهيئة العالمية، وذلك ضمن نهجها السنوي الخاص بتكريم الموظفات الإماراتيات المتميزات. وتضمن المنتدى كذلك عرضاً مرئياً حول أبرز نجاحات اللجنة النسائية في الهيئة، وإنجازات باقة من موظفات الهيئة الإماراتيات. كما استضافت أروقة أكاديمية الهيئة معرضاً تفاعلياً للحرف التراثية الإماراتية والمنتجات اليدوية.

-انتهى-

