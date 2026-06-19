دبي، الإمارات العربية المتحدة : تقديراً لتفوقهم وحرصهم على مواصلة التعلم واكتساب قدرات ومهارات جديدة، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، موظفي الهيئة المتميزين من خريجي برنامج "ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل"، الذي أطلقته الهيئة عام 2019 بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، قال معالي سعيد الطاير: "برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً تنموياً رائد يرتكز على بناء القدرات الوطنية، وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، بما يرسخ ريادتها العالمية ويواكب تطلعات المستقبل. ومن هذا المنطلق، نؤمن في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، وأن إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها بالمعارف والمهارات المتقدمة يشكل ركيزة رئيسة لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. وانسجاماً مع هذه الرؤية، نواصل الاستثمار في تطوير كوادرنا الوطنية من خلال برامج أكاديمية ومهنية متخصصة بالشراكة مع نخبة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يضمن تزويدهم بأحدث المعارف والخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ويعزز جاهزيتهم لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية."

وتابع معاليه: "يسعدني اليوم تكريم المتفوقين من خريجي برنامجنا الرائد "ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل"، الذي أطلقناه عام 2019 بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إحدى أعرق الجامعات العالمية وأكثرها تميزاً في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والابتكار. ويتيح البرنامج الفرصة لموظفي الهيئة من المواطنين للحصول على درجة الماجستير وإعدادهم في تخصص مستقبلي وفريد، يدعم جهودنا المتواصلة لتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله لجعل دبي مركز ريادي عالمي لصناعة المستقبل. وإذ نحتفي اليوم بـ 193 خريجاً على مدى خمس دفعات، فإننا نحتفي أيضاً بإنجاز وطني يندرج ضمن سعينا إلى تطوير قدرات ومهارات الجيل المقبل من القادة والمبدعين الشباب في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، وفق استراتيجية واضحة وخارطة طريق محددة لتحويل دبي إلى مركز للتميز والابتكار في التقنيات الجديدة، حيث أتاح البرنامج للمنتسبين تعلم موضوعات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وأنظمة إنتاج الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، وغيرها."

وأضاف معالي الطاير مخاطباً موظفي الهيئة: "نفخر بما حققتموه من إنجاز أكاديمي ومهني يعكس حرصكم على التطوير المستمر والسعي إلى التميز. وتمثل المعارف والخبرات التي اكتسبتموها قيمة مضافة نتطلع إلى توظيفها في دعم الابتكار، وتعزيز كفاءة الموارد، والإسهام في تحقيق الحياد الكربوني. وأدعوكم إلى مواصلة رحلة التعلم والتطوير، وأن تكونوا رواداً للتميز والابتكار، وقدوة في تحويل المعرفة إلى أثر ملموس يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لنا ولأجيالنا القادمة."

كما تقدم معالي الطاير بالشكر إلى جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وإلى جميع القائمين على هذا البرنامج، على جهودهم في تقديم تجربة أكاديمية رائدة أسهمت في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل، بما ينسجم مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في قيادة التحول في قطاع الطاقة ودعم العمل المناخي.

من جهتهم، أشاد موظفو الهيئة المكرمون ببرنامج "ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل"، مشيرين إلى أنه أكسبهم معارف وخبرات نوعية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المستقبلية، وعزز قدراتهم المهنية والقيادية، بما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة الهيئة في الابتكار والاستدامة، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

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