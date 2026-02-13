دبي – عقدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) الجلسة التعريفية لبرنامج نطاقات المستوى الأعلى العامة الجديدة (New gTLD Program) الذي أطلقته مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، الجهة العالمية المسؤولة عن إدارة نظام أسماء النطاقات ، والذي يتيح للجهات والمنظمات والعلامات التجارية إنشاء وإدارة نطاقات إنترنت مخصّصة تتجاوز النطاقات التقليدية مثل ‎.com‎ أو ‎.net ‎، وتشمل أمثلة ذلك نطاقات ‎.brand‎ و ‎.bank‎ و ‎.city‎.

وشهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وتركزت على تقديم لمحة شاملة عن البرنامج، موضحةً كيفية استفادة المؤسسات والشركات من النطاقات العليا الجديدة لتعزيز الهوية الرقمية، وزيادة الوضوح والتميز على الإنترنت، وكذلك دعم التحول الرقمي وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي وتشجيع المنافسة وخلق مساحات رقمية أكثر موثوقية وملاءمة.

وفي هذا الشأن صرح المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، قائلاً: "تحرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لمواكبة التطورات العالمية في منظومة أسماء النطاقات، من خلال تمكينها من فهم الجوانب التقنية المتقدمة، والتكامل مع الأنظمة الرقمية القائمة. كما تسعى تدرا إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع الرقمي، بما يضمن استدامة الحضور الرقمي الوطني على المستوى الإقليمي والدولي. وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود تدرا لتعريف الجهات بفرص برنامج النطاقات العليا العامة الجديدة، وتشجيع مشاركة فاعلة ومدروسة تسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز التميز الرقمي للإمارات. "

ومن جانبه، صرّح السيد باهر عصمت، نائب الرئيس لشؤون مشاركة أصحاب المصلحة في الشرق الأوسط والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) ، قائلاً:" "تمثل جولة 2026 للنطاقات العليا العامة الجديدة (gTLDs) مرحلة هامة ستشكل مستقبل صناعة أسماء النطاقات. من الضروري أن تكون الحكومات وقطاع الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة مستعدين ومشاركين. نحن نثمّن الفرصة للعمل مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) لتجميع أصحاب المصلحة المحليين والمساهمة في عملية تدعم إنترنت عالمي مستقر وآمن وموحد."

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود تدرا لتعزيز الوعي بالفرص الرقمية، ودعم الهوية الرقمية للمؤسسات الوطنية، والمساهمة في تعزيز حضور الإمارات في منظومة الإنترنت العالمية.

نبذه عن الهيئة :

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التحول الرقمي على المستوى الوطني. وتعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم الابتكار، وتحفّز الاستثمار، وتضمن تقديم خدمات اتصالات متقدمة ومستدامة. تلعب الهيئة دورًا محوريًا في قيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين قطاع الاتصالات، وتعزيز منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.كما تسعى إلى رفع جودة الخدمات الرقمية وضمان استمراريتها، عبر وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز الابتكار، وترسّخ جاهزية الدولة لمواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة.وتشمل مهام الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يضمن التنافسية، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين المشغلين. كما تتولى قيادة استراتيجية الحكومة الرقمية، وإدارة الطيف الترددي، وتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات الذكية.تتبنى الهيئة رؤية طموحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وأجندة مئوية الإمارات 2071.

