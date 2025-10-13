الشارقة، أعلنت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عن إطلاق "برنامج الاستثمار" كجزء من "برنامج الثقافة المالية المتقدم"، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، خلال الفترة من 14 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر المقبل، مستهدفاً 30 مشاركة ممن أكملن المستوى الأول من برنامج "الثقافة المالية"؛ وذلك بهدف تمكينهن من تطوير قدراتهن الاستثمارية، وبناء محافظ مالية شخصية، وتعزيز وعيهن بأسواق الأسهم الإماراتية وأدوات الاستثمار المتنوعة، بما يؤهلهن لاتخاذ قرارات مالية مستقلة، وإطلاق مشاريع استثمارية مستدامة.

ويمتد البرنامج على مدار 32 ساعة تدريبية موزعة على 8 جلسات، بواقع 4 ساعات لكل جلسة، إلى جانب جلستي إرشاد فردي تُعقدان خلال شهرين من انتهاء التدريب. وسيُقدَّم البرنامج حضورياً باللغة العربية من خلال جلسات تفاعلية تجمع بين التطبيقات العملية، ودراسات الحالة، والإرشاد المباشر.

مشاركة واعية في عالم الاستثمار

وقالت سعادة مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "من خلال إطلاق هذا البرنامج كجزء من برنامج الثقافة المالية المتقدم، نؤكد أن الوعي الاستثماري ومعرفة أدواته المتاحة، هو من الحقوق الأساسية التي يجب أن تتمتع بها كل امرأة. فالاستثمار الواعي لا يقتصر أثره على تنمية المدخرات الشخصية، بل ينعكس مباشرة على استقرار الأسرة، وتعزيز الأمن المالي للمجتمع، ودعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة المساهمين الفعليين فيه. ومن هنا، يأتي برنامجنا ليساهم في تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الوصول إلى أدوات معرفية وتطبيقية تساعدها على بناء مستقبلها المالي بثقة، وتعزز دورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة بجميع أبعادها".

تعزيز الفهم والمهارات الاستثمارية

ويركِّز "برنامج الاستثمار" على تعميق فهم المشاركات للتخطيط المالي وإدارة الموارد بفاعلية، مع تعريفهن بأدوات الاستثمار المتاحة في دولة الإمارات مثل الحسابات الادخارية، والودائع الثابتة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية. ويمتد برنامج التدريب إلى تطوير خطط استثمار شخصية لكل سيدة من المشاركات، بما يعزز ثقتهن في إدارة المحافظ المالية بصورة ذاتية.

وفي الوقت نفسه، يتيح البرنامج للمشاركات فرصة التعرف إلى استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية بما يوازن بين المخاطر والعوائد، فضلاً عن استكشاف قنوات الدخل من خلال الاستثمار في العقارات أو غيرها من الأدوات المالية. كما يولي البرنامج اهتماماً خاصاً بتعليم المشاركات كيفية احتساب وتفسير العائد على الاستثمار (ROI)، بما يعزز من قدرتهنَّ على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

8 وحدات تدريبية

ويتألف البرنامج من ثماني وحدات رئيسية تتناول موضوعات التخطيط المالي المتقدم، والمخاطر والعوائد والتنويع، والتمويل الإسلامي، والاستثمار عبر المنصات المحلية، والعقارات كأداة استثمارية، والتخطيط للتقاعد والثروة طويلة الأمد، وصولاً إلى مشروع تطبيقي تبني فيه المشاركات محافظ استثمارية شخصية.

إرشاد ومتابعة وقياس أثر

ويشمل البرنامج جلستين للإرشاد والتوجيه، يقدمها خبراء متخصصون لمساعدة المشاركات على تطبيق الاستراتيجيات الاستثمارية المكتسبة، والإجابة عن استفساراتهن حول التحديات الواقعية. كما يتضمن إطاراً متكاملاً للتقييم والمتابعة، يبدأ باختبارات تشخيصية قبل انطلاق التدريب، ويتواصل مع تقييمات عملية أثناءه، ومشاريع فردية في نهايته، إلى جانب استبيانات لقياس الأثر.

مخرجات عملية واضحة

وفي نهاية البرنامج، تتمكن المشاركات من تقييم ومقارنة مختلف الخيارات الاستثمارية المتاحة في الدولة، وبناء محافظ متنوّعة تعكس أهدافهن طويلة المدى. إلى جانب ذلك، يتدربن على استخدام المنصات الرقمية الإماراتية لمتابعة الأداء المالي، والتعامل مع أسواق الأسهم المحلية مثل سوق دبي المالي (DFM) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، بما يمكّنهنَّ من بدء رحلتهن الاستثمارية بثقة واستقلالية وأمان.

