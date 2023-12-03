بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، تم عرض الفيلم السعودي "ناقة"، الذي أخرجه وكتبه المخرج السعودي مشعل الجاسر، لأول مرة في العالم العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة. وحضر العرض ما يزيد عن 1000 شخص، بما فيهم أبطال العمل و فريق عمل نتفليكس، و المئات من محبي السينما السعودية والعديد من الشخصيات البارزة في مجال السينما والترفيه مثل فاطمة البنوي وسمر ششة.

وشهدت السجادة الحمراء حضور كل من مخرج العمل مشعل الجاسر، وبطلة الفيلم أضواء بدر، التي كرمت مؤخراً ضمن برنامج النجوم الصاعدة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، و الممثل يزيد المجيول.

يَحكي فيلم ناقة قصّة "سارة" التي تلعب دورها أضواء بدر والتي تخرج سرًا في موعد غرامي فتنقطع بها السبل وسط كثبان الرياض الصحراوية، فتجد نفسها طريدةً لناقة حاقدة بعدما تتسبب خطأً في أذى صغيرها.

من المقرر أن يُعرض "ناقة" في 7 ديسمبر الجاري على نتفليكس في 190 دولة حول أنحاء العالم.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن نتفليكس

تُعدّ نتفليكس الشركة الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البثّ الترفيهي، إذ يستمتع أكثر من 247 مليون عضو في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية والألعاب على الأجهزة الجوّالة بمختلف التصنيفات الفنية واللغات. ويستطيع الأعضاء متابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أي شاشة متصلة بالإنترنت، ويمكنهم الاستمتاع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى، وكل ذلك دون إعلانات أو التزامات.

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل على:

netflixpublicitymena@webershandwick.com