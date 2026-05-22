دبي، الإمارات العربية المتحدة: دعا قادة التكنولوجيا ورواد الابتكار من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وأخلاقية، وبما يعكس الواقع المحلي ويلبّي الاحتياجات المجتمعية.

جرت النقاشات خلال منتدى تفاعلي استضافته نيروبي من قبل مُؤسِّسة AITHOS ، آشنا جين (Aashna Jain)، تحت شعار «الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي». وجمع الحدث خبراء من قطاعات الأعمال والأوساط الأكاديمية والرعاية الصحية والاستشارات ومنظومة الشركات الناشئة، لبحث سبل تعاون الأسواق الناشئة في بناء أطر عمل ونماذج ابتكار موثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومع تسارع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات والشركات في كلتا المنطقتين، شدّد المتحدثون على ضرورة أن تتطور منظومات الأخلاقيات والحوكمة وتوطين التقنيات بالتوازي مع التقدم التكنولوجي.

بناء منظومات ذكاء اصطناعي قائمة على الثقة

في الكلمة الرئيسية، قال صامويل مباي (Samuel Mbai)، كبير مسؤولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة نيروبي، إن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تملك فرصة فريدة للإسهام بشكل فعّال في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: “يشهد الذكاء الاصطناعي انتقالًا من مرحلة التبنّي إلى مرحلة التملّك، ومع إمكانية مساهمته بما يزيد على 15.7 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي، ينبغي على أفريقيا الاستثمار في البنية التحتية والمواهب والسياسات من أجل تعزيز قدرتها التنافسية."

مصيفاً أن الذكاء الاصطناعي يتحول بسرعة إلى قوة اقتصادية وسياسية ومعرفية مؤثرة، ما يجعل الاستثمار في البنية التحتية للبيانات، وتنمية المواهب، ومواءمة السياسات أمراً متزايد الأهمية. كما تناول المنتدى سُبل تكييف استراتيجيات الذكاء الاصطناعي العالمية بشكل أكثر فعالية لتناسب الأسواق المحلية في مختلف أنحاء المنطقتين.

الشباب والشركات الناشئة والابتكار المشترك

أشار المشاركون إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط يتشاركان عدداً من الفرص والتحديات، بما في ذلك التحول الرقمي، والابتكار الذي يقوده الشباب، والنمو المتسارع في منظومات الشركات الناشئة.

قال آرت شوب (Art Chupeau)، الشريك الإداري في شركة Baobab Network ، وهي شركة رأس مال مخاطر في المراحل المبكرة تدعم الشركات الناشئة الأفريقية، ومؤسس شركة Lissom Advisory، وهي شركة متخصصة في مساعدة المستثمرين العالميين ورواد الأعمال على دخول الأسواق الأفريقية، إن اهتمام المستثمرين بالشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يواصل نموه في مختلف أنحاء القارة.

وأضاف: "لا تكمن الفرصة الأكبر للذكاء الاصطناعي في أفريقيا في بناء تقنيات قائمة على الضجيج، بل في توظيفه لحل مشكلات تشغيلية حقيقية في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات. وستتحقق الميزة التنافسية الحقيقية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع شبكات توزيع محلية قوية، وبيانات مملوكة، وفهم عميق لطبيعة الأسواق الأفريقية المتجزئة."

الأخلاقيات يجب أن تظل في صميم العملية

اتفق المتحدثون خلال المنتدى على أن الثقة والأخلاقيات ستحددان في نهاية المطاف النجاح طويل الأمد لاعتماد الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

قالت آشنا جين (Aashna Jain )، مؤسسة AITHOS ، إن الجيل القادم سيلعب دورًا حاسمًا في بناء منظومات ذكاء اصطناعي مسؤولة.

وأضافت: "سيشكّل الشباب مستقبل الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، لكن يجب ترسيخ الأخلاقيات منذ البداية. علينا تعليم الاستخدام المسؤول لبناء أنظمة عادلة وشاملة وخاضعة للمساءلة."

وفي قطاع الرعاية الصحية، أشارت ديسي إسيهو(Daisy Isiaho )، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية للمنتجات وتجربة العملاء في Zuri Health، إن توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي يتطلب أطر ثقة أقوى ومواءمة أفضل للبنية التحتية.

"إن توسيع نطاق الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في أفريقيا لا يقيّده التحدي التكنولوجي بقدر ما تعيقه الأطر السياساتية المجزأة، والبنية التحتية المحدودة، واستمرار فجوات الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمات."

وشدّدت ماريفا كولامالاه (Maréva Koulamallah )، المُؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة Marevak Consulting ، على أن شباب أفريقيا سيكون لهم دور محوري في رسم مسار الذكاء الاصطناعي في القارة، مع التأكيد على ضرورة ترسيخ الحوكمة والحذر في هذا المجال.

“الشباب مستعدون لصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، لكن يتعين علينا بناء تعاون متعدد المستويات بين مختلف القطاعات، وكذلك صون ملكية التقنيات التي نطوّرها وحوكمتها."

واختُتم المنتدى، الذي شاركت في استضافته Marevak Consulting ، بدعوات إلى تعزيز التعاون بين أفريقيا والشرق الأوسط للمساهمة في تشكيل أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وشاملة، ومتوافقة مع المصالح طويلة الأمد للمجتمع.

نبذة عن AITHOS

AITHOS هي منصة ومجتمع عالمي يركز إلى تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والمتجدد. وتعمل عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات والاستدامة، انطلاقًا من إيمانها بأن مستقبل الأنظمة الذكية لا ينبغي أن يُبنى على التكنولوجيا وحدها، بل على القيم الإنسانية والشمولية والأثر المجتمعي طويل الأمد.

تجمع المنظمة مبتكرين وباحثين ورواد أعمال وقادة فكر لاستكشاف سبل تطوير وتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول عبر مختلف القطاعات والمجتمعات. ومن خلال الحوار والتعاون وتبادل المعرفة، تسهم AITHOS في إثراء النقاشات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة والابتكار.

كما تدعم AITHOS دور الشباب في قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي، لا سيما في الأسواق الناشئة. ومن خلال تعزيز تنوع وجهات النظر وتشجيع تبنّي الذكاء الاصطناعي المسؤول، تسعى المنصة إلى دعم نمو أكثر عدالة واستدامة.

وانطلاقًا من التزامها بالإنسان والكوكب، تعمل AITHOS على بناء مستقبل للذكاء الاصطناعي يتسم بالأخلاق والمرونة والشمولية.

نبذة عن Marevak Consulting

Marevak Consulting هي وكالة متخصصة حائزة على جوائز، يتوزع فريقها بين دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ونيروبي في كينيا، وتقدّم حلولًا استراتيجية مصممة خصيصًا في مجالات العلاقات العامة والاتصال والتسويق، بما يلبي الاحتياجات الفريدة للشركات ضمن المشهد المتغير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك على مستوى عالمي بفضل خبرة الفريق الدولية.

وبفضل فهمها العميق للأسواق الإقليمية والاتجاهات العالمية، تُمكِّن الوكالة العلامات التجارية من تحقيق أهدافها في الاتصال والتسويق بدقة وفاعلية عالية وأثر ملموس.

