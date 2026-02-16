الشارقة، انطلق اليوم (الأحد) مهرجان رمضان الشارقة 2026 في نسخته الـ36، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 25 مارس المقبل، تحت شعار "روح الشهر في قلب الشارقة" ، ليحوّل مختلف مدن ومناطق الإمارة، بما فيها المنطقتان الوسطى والشرقية، إلى وجهة عائلية متكاملة تجمع بين الزخم التسويقي والعمق التراثي على مدار 39 يوماً.

ويأتي المهرجان الذي يحظى بدعم الدوائر والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بالتزامن مع "عام الأسرة" ، حيث حرصت غرفة الشارقة على تصميم فعالياته لتجسّد قيم الترابط الأسري والتواصل المجتمعي، وتلبية احتياجات العائلة من مختلف السلع والخدمات تحت سقف واحد، بمشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة، والعلامات التجارية العالمية والمحلية، إضافة إلى الأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

امتداد استراتيجي لعروض الشارقة

ويُشكّل المهرجان امتداداً رئيسياً لفعاليات "عروض الشارقة" المتواصلة منذ 1 ديسمبر 2025، في موسم تسوق ضخم يمزج بين التخفيضات الاستثنائية والأنشطة التراثية والمسابقات، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة خلال الشهر الفضيل، وتتنافس مراكز التسوق المشاركة على تقديم جوائز ثمينة وخصومات كبرى، في إطار استراتيجية متكاملة لتحفيز قطاع التجزئة وإنعاش الحركة التجارية.

تنشيط قطاع تجارة التجزئة

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مهرجان رمضان الشارقة يمثّل أحد أبرز الفعاليات الترويجية السنوية التي تجمع بين تنشيط قطاع تجارة التجزئة وتعزيز الاقتصاد المحلي وإنعاش الحركة السياحية والتجارية خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المهرجان يوفر منصة تفاعلية تجمع التجار وأصحاب العلامات التجارية والأسر المنتجة ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، مع إبراز التراث الإماراتي الأصيل ونشر البهجة وإسعاد العائلات وتوفير متطلبات رمضان المبارك بأسعار تنافسية.

وأضاف سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن المهرجان يأتي بالتزامن مع "عام الأسرة" ليُعزّز الروابط الأسرية والمجتمعية عبر برنامج حافل بالأنشطة التراثية والدينية والترفيهية التي تناسب مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن دوره في دعم مجتمع الأعمال وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق وعرض منتجاتهم.

موسم تسوق متكامل

من جانبه، أوضح عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن المهرجان يُشكّل امتداداً لفعاليات "عروض الشارقة" المتواصلة منذ الأول من ديسمبر 2025 والمستمرة حتى 25 مارس 2026، في موسم تسوق متكامل يمزج بين التخفيضات والأنشطة التراثية والمسابقات والسحوبات، بهدف ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة خلال الشهر الفضيل وإسعاد سكانها وزوارها وتحفيز قطاع التجزئة، مشيراً إلى أن مراكز التسوق المشاركة تقدم جوائز ثمينة وخصومات استثنائية لروادها طوال أيام المهرجان، لافتاً إلى أن المهرجان يهدف إلى تحويل الشهر الفضيل إلى موسم تسوق وسياحة وترفيه عالمي المستوى، في إطار حرص الغرفة على تمكين الأسر المنتجة ورواد الأعمال عبر إتاحة منصة تفاعلية تجمعهم مع كبرى العلامات التجارية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رئيسية للتسوق والسياحة العائلية في المنطقة.

تجارب تسويقية ومفاجآت للمتسوقين

بدوره، أشار جمال سعيد بوزنجال، المنسق العام للمهرجان، إلى أن المهرجان يتميّز هذا العام بفعاليته الرئيسية "تسوّق.. واكتشف ما وراء القفل" التي تُقام في ستة مراكز تسوق، وتتضمن هدايا قيّمة، داعياً أفراد المجتمع إلى استكشاف هذه التجربة التفاعلية الفريدة والاستفادة من العروض الترويجية والخصومات الكبرى التي تقدمها المراكز والمحلات التجارية المشاركة طوال أيام المهرجان.

مفاجآت كبرى للمتسوقين

يقدم المهرجان هذا العام باقة من العروض الترويجية المذهلة والسحوبات القيّمة، حيث تتضمن الفعالية الرئيسية "تسوق.. واكتشف ما وراء القفل" في 6 مراكز تسوق كبرى، العديد من الجوائز القيّمة وقسائم مشتريات، وفي ختام المهرجان، يُقام السحب الرئيسي الذي سيكون من نصيب 15 فائزاً، بواقع 10 فائزين بسبائك ذهبية، و5 فائزين بقسائم مشتريات من مراكز التسوق المشاركة بقيمة 10,000 درهم لكل فائز.

تكامل مع معرض ليالي رمضان

وتحت مظلة المهرجان، يستمتع الجمهور بفعاليات معرض ليالي رمضان في إكسبو الشارقة، حيث يتيح المهرجان الفرصة لرواد المعرض للمشاركة في السحب الرئيسي، في خطوة توسّع قاعدة المشاركة وتربط الفعاليات ضمن منظومة ترويجية متكاملة تعزز تجربة التسوق وتنعش قطاع التجزئة.

ويزخر المهرجان بباقة متنوعة من الفعاليات المصممة خصيصاً لإثراء تجربة العائلة، وتشمل فعالية "المؤثر الصغير" التي تمثل منصة للأطفال للتعبير عن مواهبهم والتفاعل مع أقرانهم، وفعالية "فطوركم حاضر" في مبادرة إنسانية تجسد روح التكافل والعطاء، فضلاً عن استمرار مشاركة الشخصية المحبوبة "شمسة" في متجر شمسة بقرية الأضواء حتى 22 فبراير.

فعاليات ثقافية وشبابية في المنطقة الشرقية

ويمتد حضور المهرجان ليشمل المنطقة الشرقية عبر دعم ورعاية حزمة من الفعاليات الشبابية والثقافية والدينية، في مقدمتها "بطولة شرق الرمضانية" لكرة القدم للاعبين والموظفين ضمن الموسم الرياضي 2025-2026، والبطولة الرمضانية التي ينظمها نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، إضافة إلى بطولة مخصصة لفئة صغار السن لتشجيع النشء على تبني نمط حياة صحي.

وتتخلل الفعاليات مسابقة لتلاوة القرآن الكريم التي تمنح الحدث بُعداً روحانياً يتناغم مع قدسية الشهر الفضيل، إلى جانب مسابقات وفعاليات مخصصة لدعم الأسر المنتجة وتمكينها اقتصادياً، وباقة من الأنشطة المجتمعية المصاحبة التي تُقام بالتزامن مع البطولات الرياضية، لصناعة أجواء رمضانية شاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والتكافل الاجتماعي، وتعزز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط قطاع تجارة التجزئة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وإنعاش الحركة السياحية وتوفير متطلبات رمضان بأسعار تنافسية للمستهلكين تشمل تخفيضات كبرى، وجمع التجار وأصحاب العلامات التجارية والأسر المنتجة ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، وإبراز التراث الإماراتي الأصيل، ونشر البهجة وإسعاد العائلات.

