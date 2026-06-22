سيشهد المهرجان إطلاق "جوائز أثر 2026" بفئات جديدة وآلية مطوّرة لتحديد واستحقاق الجوائز

الرياض، المملكة العربية السعودية، "أثر" – المهرجان السعودي للإبداع، أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، سيعود في نسخته الرابعة وذلك في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر 2026، بفندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا آر دي سي الرياض. ستستضيف المهرجان نخبةً من القادة وصنّاع القرار والروّاد والممارسين في صناعة الإبداع من داخل المملكة وخارجها؛ وستتناول أحدث الأفكار والتحديات الحالية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد الإبداعي في المملكة.

ويحتفي المهرجان، الذي تنظمه كلٌ من مجموعة موتيفيت الإعلامية، الرائدة في تطوير المحتوى عبر المنصات المختلفة في المنطقة، وتراكس، أكبر شبكة اتصال مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها المملكة العربية السعودية، بالإبداع على مدار يومين، على أن يُختتم مجددًا بحفل جوائز أثر 2026 الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التميز في التسويق الإبداعي على مستوى المملكة. وسيركز مهرجان أثر 2026 على أربعة مسارات رئيسية هي: «المستقبل الواعد» و«الشاشة والتأثير»، إلى جانب مسارين جديدين كليًا هما: «الإبداع الاستراتيجي» و«فك شفرة السعودية». وستستكشف هذه المسارات كيف تتقاطع التكنولوجيا والمحتوى والثقافة لإعادة تشكيل القطاع الإبداعي، ودفع نمو العلامات التجارية، وإعادة تعريف أساليب التواصل والتأثير في السوق السعودي.

ومن المقرر أن يستضيف المهرجان مجددًا برنامج مهيرة خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، والذي يستهدف السيدات المتميزات من ذوات الكفاءة العالية في القطاع. ويتضمن البرنامج أجندة حافلة بالجلسات التثقيفية المتخصصة، إلى جانب توفير فرص نوعية للتواصل المهني، بما يسهم في دعم مسيرتهن المهنية وتمكينهن من تحقيق تطلعاتهن نحو تولي المناصب القيادية وصناعة أثر أكبر في القطاع.

وبهذه المناسبة، أوضح إيان فيرسيرفيس، رئيس مهرجان "أثر"، والشريك الإداري لمجموعة موتيفيت الإعلامية، قائلًا "بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الثالثة، تساءلنا كيف يمكن لمهرجان أثر أن يواصل تقديم قيمة حقيقية لمجتمع متنامٍ من المبدعين والمبتكرين الذين يتزايد اهتمامهم بما يقدمه المهرجان عامًا بعد عام؟ ومن هذا المنطلق، حرصنا على تقديم نسخة نؤمن بأنها ستكون الأكثر تأثيرًا حتى الآن. لقد أُعدّت أجندة مهرجان أثر 2026 بعناية فائقة لتواكب واقع السوق وتطلعاته، وتتضمن حوارات معمقة حول أبرز القضايا والاتجاهات التي تشغل قطاع الإبداع اليوم، إلى جانب استضافة نخبة من المتحدثين والخبراء من داخل المملكة وخارجها. كما ستأتي جوائز أثر 2026 بحلّة جديدة تتيح فرصًا أوسع للاحتفاء بالتميز وتكريم الإنجازات ضمن منظومة الاقتصاد الإبداعي. وقد صُممت جميع عناصر النسخة الرابعة من المهرجان استنادًا إلى رؤية واضحة وطموح مشترك يتمثلان في دعم نمو القطاع الإبداعي".

من جهته، صرح محمد بن عايد العايد، نائب رئيس مهرجان "أثر"، والرئيس التنفيذي لشبكة تراكس، قائلًا "على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، شكّل مهرجان أثر منصة فريدة أتاحت لنا الاستماع إلى المبدعين في المملكة العربية السعودية والتعلّم من تجاربهم ورؤاهم بصورة يصعب إيجادها في أماكن أخرى ضمن هذا القطاع. وقد لمسنا عن قرب أهمية توفير مساحات تمكّن الأفراد من مختلف الخلفيات من النمو، واقتناص الفرص، وبناء شعور أعمق بالانتماء إلى مجتمع مهني وإبداعي متكامل. ومن هنا، تبرز أهمية مواصلة هذا الحوار وتعزيز القيمة الجوهرية التي يقدمها المهرجان عامًا بعد عام. وبعقول منفتحة وروح ترحيبية، سيواصل دوره كمنصة تجمع المبدعين، وتربط بين مختلف الأطراف الفاعلة، وتدفع عجلة الابتكار والتطور، احتفاءً بصناعة لا تكف عن تحدي نفسها وإعادة ابتكار ذاتها".

هذا، وستعود جوائز أثر هذا العام بحلّة محدّثة تعكس بشكلٍ أدق النمو المتسارع والتنوع المتزايد في قطاع التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية. وللمرة الأولى، ستُخصص مسارات مشاركة مستقلة لكلٍ من الوكالات والعلامات التجارية عبر تسع فئات للحملات، إلى جانب اعتماد نظام جديد قائم على احتساب النقاط لتوزيع الاعتمادات، بما يتيح تكريم الوكالات والعلامات التجارية وشركاء الإنتاج المشاركين في كل عمل فائز. ومن خلال النظام الجديد، سيتم تحديد ثلاث جوائز رئيسية؛ هي: "أفضل فريق إبداعي"، و"أفضل شركة انتاج"، و"أفضل علامة تجارية".

واستنادًا إلى الزخم الذي حققته النسخة الثالثة، والتي استقطبت أكثر من 3,000 متخصص من القطاع، و250 متحدثًا من المملكة والمنطقة والعالم، وقدّمت ما يزيد على 100 ساعة من المحتوى المتخصص في صناعة الإبداع، يواصل مهرجان أثر دوره في قيادة الحوارات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية. كما يواصل جهوده في ربط المواهب والكوادر الإبداعية بقادة القطاع والعلامات التجارية وصنّاع القرار، بما يعزز فرص التعاون، ويرسّخ الطموح المشترك نحو تطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويمكن للمهتمين معرفة المزيد من المعلومات حول مهرجان أثر 2026 عبر الموقع الرسمي للمهرجان (www.atharfestival.com).

عن "أثر" – المهرجان السعودي للإبداع:

"أثر" – المهرجان السعودي للإبداع، هو أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة ، وتنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية ​​وتراكس. يمهد المهرجان الطريق أمام القادة وصناع القرار والمواهب الناشئة للتواصل وتبادل الأفكار ودفع المساعي الإبداعية في مختلف القطاعات الناشئة بالمملكة تفعيلاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في هذا المجال.

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www.atharfestival.com

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