الإمارات العربية المتحدة، دبي: اختتمت منصة "صحة الإمارات" مشاركتها المتميزة في معرض الصحة العالمي 2026 بدبي بحضور واسع وتفاعل من المسؤولين والزوار والمتخصصين، يعكس مستوى الاهتمام بالمبادرات الصحية الوطنية وما تمثله من نموذج متقدم في إدارة المنظومة الصحية على أسس رقمية ومؤسسية متكاملة، مما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية فاعلة في تطوير السياسات الصحية والابتكار لتعزيز جودة الحياة واستدامة الخدمات، لتحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031".

وخلال المشاركة، استعرضت المنصة حزمة متكاملة من المشروعات الوطنية الذكية التي شكلت محور اهتمام الزوار، وفي مقدمتها تقنيات تروية الأعضاء الحيوية الداعمة لعمليات زراعة الأعضاء، والتي تتيح الحفاظ على كفاءة العضو خارج الجسم لفترات أطول ورفع فرص نجاح العمليات الجراحية، ضمن إطار متكامل يدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" بوصفه نموذجاً إنسانياً يعكس التقدم الصحي والتنظيمي في الدولة.

بنية رقمية

كما استحوذ مستودع البيانات الصحية الوطني ونظام السجل الوطني للأمراض "بيان" على اهتمام واسع، لما يوفره من بنية رقمية موحدة لدمج البيانات الصحية بين مختلف الجهات وتحويلها إلى مؤشرات استراتيجية ولوحات تحكم تفاعلية تدعم التخطيط الصحي وصناعة القرار، وتتيح قراءة دقيقة للاتجاهات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة أعلى.

السياسات والتشريعات

وشكلت المنصة الذكية للسياسات والتشريعات الصحية نقلة نوعية في عرض آليات تطوير التشريعات الصحية بصورة رقمية تفاعلية، حيث توفر بيئة مرنة لاستقبال المقترحات وتحليلها اعتماداً على أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات حفظ البيانات الموثوقة، بما يعزز الحوكمة الصحية ويرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية ويواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع.

وفي محور الوقاية والسلوك الصحي، حازت منصة البصيرة السلوكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على اهتمام المتخصصين وأفراد المجتمع، لما توفره من أدوات تحليل متقدمة لفهم أنماط السلوك المجتمعي وتحويلها إلى سياسات وقائية ورسائل توعوية موجهة بدقة، بما يسهم في رفع مستويات الوعي الصحي، وتحسين نتائج الفحوص المبكرة، وتقليل الأعباء المرتبطة بالأمراض المزمنة على المدى البعيد.

ورش متخصصة

وإلى جانب المشروعات، شهد جناح المنصة برنامجاً ثرياً من الورش التخصصية التي تناولت موضوعات متعددة شملت الابتكار القائم على الأدلة في الطب التكاملي، والبصيرة السلوكية وتطبيقاتها العملية، والخطط الوطنية للتكيف الصحي، وتجربة المتعامل في القطاع الصحي، إضافة إلى ورش المسؤولية الطبية والأطر التنظيمية والأخلاقيات المهنية، وورش الرفاه النفسي والمهارات العاطفية، إلى جانب برامج توعوية مرتبطة بصحة القلب وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

اتفاقيات ومذكرات

كما استضافت المنصة سلسلة من توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات محلية ودولية في مجالات البحث العلمي، والتعاون الدوائي، وتبادل البيانات الصحية، ودعم المؤشرات الخدمية، وتعزيز المبادرات المجتمعية والإنسانية، إضافة إلى شراكات تقنية وتنظيمية أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون المعرفي والتطبيقي، وترسيخ مفهوم التكامل المؤسسي بين الجهات الصحية.

وبرزت منصة "صحة الإمارات" كنموذج وطني متكامل يجمع بين الابتكار السريري، وحوكمة البيانات، والتشريعات الرقمية، والحلول الوقائية الموجهة ضمن إطار مؤسسي يعكس قدرة الدولة على استشراف مستقبل الرعاية الصحية، إلى جانب تسليط الضوء على التطور الذي تشهده المنظومة الصحية، بما يعزز بناء قطاع صحي مستدام يضع الإنسان في قلب أولوياته ويحقق أثراً راسخاً في صحة المجتمع وجودة الحياة.



