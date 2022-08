حصدَ منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان على جائزة أفضل منتجع شاطئي صديق للعائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة من لدى جوائز السفر الدولية لعام 2022، والذي تنظمهُ شركة غولدن تري إيفينتس ويصوت عليها أكثر من 100,000 مسافر دولي ومختص في صناعة السياحة من اجل اختيار الفائزين في هذه المسابقة الدولية.

حيث يمتلك المنتجع مجموعة من الانشطة والفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة بمختلف أعمارهم والتي تتنوع ما بين بين سبعة حمامات سباحة خارجية وحمام سباحة داخلي واحد وحديقة مائية للأطفال والكبار ونادي للأطفال مع جدار للتسلق ومنطقة ألعاب وملعب كرة الطائرة في الهواء الطلق، وأنشطة آخرى لا حصر لها في منتجع وسبا دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان.

وفي معرض حديثه عن الجائزة، قال بيتر فان بوجن، المدير العام لمنتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان: "لقد صممنا منتجعنا خصيصاً بحيث تتوفر فيه أنشطة مناسبة للجميع ومن مختلف الفئات العمرية وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالعائلات. سواء كان الأمر يتعلق بتجربة مطعم جديد كل ليلة لجميع أفراد العائلة من اجل تناول وجباتهم المفضلة، أو تحدي بعضهم البعض في لعبة التنس والتجديف، أو الاسترخاء في السبا المُخصص للكبار فقط بفضل نادي الأطفال الموجود في المنتجع، لذا فإننا نعمل على خلق تجارب لا تنسى لكل فرد من أفراد الأسرة".

وأضاف : "أنا فخور جداً بحصولنا على لقب أفضل منتجع شاطئي عائلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 وأريد أن اتقدم بالشكر لكل عضو في الفريق على عملهم الدؤوب في تقديم أفضل الخدمات لجميع ضيوفنا."

هذا ويوفر منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان غرفاً مجهزة بذوق رفيع تتميز بوسائل الراحة الحديثة والمناسبة للعائلات والضيوف الباحثين عن الترفية، بما في ذلك ضمان غرف متصلة لافراد العائلة الواحدة. كذلك يحتوي المنتجع على ما مجموعه 723 غرفة مع 330 غرفة بإطلالات على حمام السباحة والبحر، و 5 أجنحة و 150 غرفة ديلوكس داخل الفيلات و 238 غرفة باي كلوب تقع ما بين الواجهة البحرية والاطلالة على الشاطئ.

بالإضافة إلى ذلك،مع مجموعة من ثلاثةَ عشر مطعماً ومنصة للمشروبات بما في ذلك مطعم مزه (Meze) ، والذي يُقدم تجربة ماكولات تركية أصيلة أو مطعم سانشايا (Sanchaya) للماكولات الآسيوية أو مطعم فيسبا (Vespa) ذو اللمسة الإيطالية أو مطعم براسيري للمأكولات الأوروبية الكلاسيكية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من المأكولات العالمية المميزة.

نبذة عن جوائز السفر الدولية

جوائز السفر الدولية المُقدمة من قبل غولدن تري إيفنتس هي قمة الإنجاز في صناعة السفر والسياحة والتي تقدم اعترافاً دولياً بالمرافق السياحية والفنادق التي يتم التصويت عليها من قبل الضيوف والمسافرين والبارزين في هذه الصناعة على حدٍ سواء.

ويأتي الحكام المسؤولون عن هذه الجائزة من مجموعة واسعة من الخبرات، حيث يجلب كل منهم الخبرة والمهارات والحماس اللازم لاختيار الفنادق المشاركة والترويج لها وعرضها على هذه المنصة الدولية.

