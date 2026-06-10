الدوحة، قطر: ختتم مركز مناظرات قطر، من إنشاء مؤسسة قطر، جلسةً نقاشيةً رفيعة المستوى، ناقش المشاركون فيها أبعاد الإنتاج المحلي بوصفه ضرورةً استراتيجيةً ملحةً فرضتها التحوّلات العالمية المتسارعة، بدءًا من اضطرابات سلاسل الإمداد وصولًا إلى تداعيات الأزمات الدولية. وجاءت هذه الجلسة التنموية ضمن سلسلة "قطر تتحاور"، وعُقدت يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، تحت عنوان: "ما بعد الاستيراد: هل يقود الإنتاج المحلي مستقبل قطر؟".

شهدت الجلسة، التي أدارها محمد الحمادي، مذيع وإعلامي، حضورًا متميزًا من رواد الأعمال، وأصحاب المصانع، والمؤسسات الداعمة. وركزت النقاشات على استكشاف التحديات، وتحديد الفرص الكامنة لبناء اقتصاد قطري أكثر استقلاليةً ومرونةً، والتحوّل بالمجتمع من ثقافة الاستهلاك إلى الشراكة الفاعلة في الإنتاج.

وفي سياق تسليط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لهذه الجلسة، صرّح السيد عبد الرحمن السبيعي، المدير الإداري والاستراتيجي بمركز مناظرات قطر، قائلًا: "جاء تنظيم هذا النقاش في توقيت مثالي، يفرض علينا مراجعة أولوياتنا التنموية الوطنية في ظل الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد. لم نناقش اليوم مبادرات عابرة، بل سعينا لترسيخ مفاهيم المرونة، والاستدامة، والاكتفاء الذاتي. إن هذا الملف يمثل أولويةً استراتيجيةً ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية الوطنية لدولة قطر؛ فهو قضية حيوية تمسّ كل بيت، وتؤثر في كل قرار استهلاكي نتخذه، وتصيغ ملامح مستقبل الأجيال القادمة".

نحو مستقبل مستدام

شهدت الجلسة نقاشًا صريحًا ومباشرًا تمحور حول ستة أبعاد رئيسية: أولويات الإنتاج المحلي، واختبار المنظومة، والإنتاج الفردي والمنزلي، وتحديات ما وراء الكواليس، ومعادلة الدعم الحكومي، إلى جانب تقييم الواقع والفرص المستقبلية.

وفي هذا الصدد، قال السيد سعود العمادي، الرئيس التنفيذي ومؤسس مصنع "إنافرا" للمستلزمات المنزلية: "اعتمدنا على سرعة الاستجابة وإيجاد مسارات بديلة للتوريد. فعلى سبيل المثال، تمكنّا، بُعيد إغلاق مضيق هرمز، من تحويل شحنات المواد الخام عبر جدة؛ لضمان استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، رغم التكاليف الإضافية التي ترتبت على ذلك". وأضاف: "نأمل أن تستمر الحوافز والبرامج التمويلية الداعمة للقطاع الصناعي، وتعزيزها، ونشيد بالدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في توفير حلول تمويلية تساعد المصانع المحلية على التوسع، وخفض التكاليف، وتعزيز الاكتفاء الذاتي".

من جهتها، أشارت السيدة فاطمة الخاطر، المؤسس المشارك لمتجر تربة وسوق التربة للمزارعين، إلى أن "المنتج المحلي أصبح سيد الموقف؛ لا سيما أن المواطنين والمقيمين باتوا يبحثون عن المنتجات الطازجة ذات القيمة الغذائية العالية، على النقيض مما يُستورَد من الخارج ويفقد فوائده الغذائية. والواقع أن سوق 'تربة' والمبادرات المرتبطة به أسهمت جميعها في إنجاح المنتج الوطني وإبرازه في السوق القطرية".

ولفتت إلى أن دولة قطر تواجه تحديات ترتبط بالمياه والطقس، مضيفة: "تضطلع درجات الحرارة بدور رئيس في تحديد نوعية الخضراوات وكمياتها. وعلاوة على ذلك، يبرز أمامنا تحدي توظيف موارد المياه واستغلالها في المجالات الأكثر نفعاً وجدوى".

وعن دور المشاريع الحرفية والزراعية الصغيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية الشاملة، أفادت الخاطر: "أجريت دراسة شاملة حول أنواع الحرف والمنتجات التي يمكن إنتاجها محلياً في قطر وتصديرها إلى الخارج، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، كريمات الألوفيرا، والقهوة، والشوكولاتة. إننا أمام فرصة سانحة لتأسيس شركات وبناء منتجات وطنية تدعم دولة قطر، وتنافس بقوة على الساحة العالمية".

وأجمع المشاركون في ختام أطروحاتهم على أن الإنتاج المحلي في دولة قطر لم يعد ثمرة جهود مبعثرة، بل أصبح توجهًا وطنيًّا جامعًا يقوده رواد أعمال وجهات آثرت المبادرة ولم تنتظر التغيير، بل صنَعته بنفسها. وخرجت الجلسة برؤى عملية واضحة وثيقة الصلة بالواقع، تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة واقتدار، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع مستدام ومكتفٍ ذاتيًّا.

عن مركز مناظرات قطر:

مركز مناظرات قطر - من إنشاء مؤسسة قطر- هو المنظمة الوطنية للمناظرات في دولة قطر، وقد تأسس في عام 2008 بهدف نشر ثقافة المناظرة في دولة قطر، والوطن العربي، والعالم، إضافة إلى تطوير ودعم معايير الحوار والمناقشات المفتوحة والمناظرات في دولة قطر والعالم والارتقاء بها، من خلال تحقيق رؤية منسجمة مع شعار المركز: "إثراء الحوار، تمكين العقول".

وتشهد جهود مركز مناظرات قطر في نشر ثقافة المناظرة والحوار المفتوح توسعاً وانتشاراً من خلال بناء جسور التعاون مع مؤسسات عديدة لدعم ونشر فن المناظرات والحوار في عدة دول ومناطق مثل الكويت، وسلطنة عمان، والسودان، والأردن، ودول المغرب العربي، وشرق آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدّة الأمريكية. وفي هذا الإطار، أطلق المركز برامج فريدة تهدف بشكل رئيسي إلى نشر رسالة المركز في جميع أنحاء العالم مثل برنامج السفراء، وبرنامج أكاديمية النخبة، والتي تضم نخبة من الشباب حول العالم يحملون رسالة المركز.

ويقوم المركز محليّاً أيضاً بتدريب ورعاية الفريق الوطني للمناظرات باللغتين العربية والإنجليزية – الفريق الممثل لدولة قطر في المحافل الدولية للمناظرات - بمشاركات في بطولات دولية منذ 2008، إضافة إلى تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات والبطولات التي تشارك فيها غالبية المدارس والجامعات في دولة قطر. وأنجز المركز تطوير منهج دراسي للمناظرة باللغة العربية يتم تدريسه في عدد من الجامعات.

-انتهى-

#بياناتشركات