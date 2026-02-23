أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، الذراع التمويلي للصادرات التابع لـ صندوق أبوظبي للتنمية، ورشة عمل حول ائتمان الصادرات، بمشاركة نخبة من شركاء الائتمان المحليين والدوليين، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التكامل المؤسسي ضمن منظومة تمويل التجارة، ودعم تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وشكّلت الورشة منصة استراتيجية للحوار والتفاعل مع الجهات العاملة بقطاع الائتمان، حيث جرى تسليط الضوء على دور الائتمان كأداة مهمة في دعم تمويل الصادرات، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستويات الثقة في معاملات التجارة الخارجية، بما يواكب النمو المتسارع في حجم وتعقيد الأنشطة التصديرية وتنوّع الأسواق المستهدفة أمام المصدرين الإماراتيين.

وافتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أكّد فيها أن تطوير منظومة الائتمان التجاري يُعد ركناً أساسياً في بناء بيئة تمويل مرنة ومستدامة، مشيراً إلى حرص "أدكس" على ترسيخ شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الجهات العاملة في هذا القطاع. وقال: " يمثّل الائتمان أحد العناصر الاستراتيجية في نموذج عمل مكتب أبوظبي للصادرات، حيث يوفر أدوات فعّالة لتوزيع المخاطر، وتعزيز قابلية تمويل الصفقات، ويدعم استدامة القوة المالية على المدى الطويل. وتأتي هذه الورشة في إطار نهج مؤسسي يهدف إلى تطوير شراكات متكاملة تسهم في دعم نمو التجارة الخارجية بشكل مستدام ".

وخلال الورشة تم استعراض مواضيع متنوعة شملت معايير ومنهجيات التقييم المعتمدة لدى "أدكس"، إلى جانب أطر إدارة المخاطر، والبروتوكولات المتبعة حال مواجهة أي تحديات مستقبلية، مما أسهم في توضيح الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز الشفافية والمواءمة مع الشركاء، كما اطّلع المشاركون على مسيرة عمل "أدكس" في تطوير أدوات تمويل الصادرات، بما في ذلك تطوّر محفظته الائتمانية بالتعاون مع شركة "مارش"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في الوساطة التأمينية والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر، إلى جانب أبرز الانجازات التي أسهمت في تعزيز الحضور المؤسسي للمكتب في أسواق الائتمان الدولية.

واختُتمت الورشة بجلسة نقاش تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الرؤى واستعراض فرص التعاون المستقبلي، حيث أسهمت النقاشات في تعزيز التوافق بين الأطر التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.

ويؤكد تنظيم هذه الورشة التزام مكتب أبوظبي للصادرات بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع قطاع التأمين وتطوير ادوات تمويل الصادرات، بما يدعم حركة التجارة، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز محوري لتمويل التجارة الدولية.

-انتهى-

#بياناتحكومية