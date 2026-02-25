الدوحة: أعلن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من البرنامج التدريبي الصيفي للبحوث، الذي يتيح للطلاب الجامعيين فرصة المشاركة في أبحاث متطورة تحت اشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس.

ومن المقرر تنظيم هذا البرنامج المكثف الذي يستمر لمدة سبعة أسابيع خلال الفترة من 31 مايو إلى 16 يوليو 2026، وسيحتضن طلابًا من جامعات متعددة في دولة قطر لتبادل الأفكار والمساهمة بنشاط في الأبحاث التي تتناول الأولويات الوطنية التي تشمل الطب الدقيق، والوقاية من الأمراض، وتحسين نتائج الرعاية الصحية. وسيحصل المشاركون من توجيهات أعضاء هيئة التدريس في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ومن المرافق البحثية المتطورة التي يزخر بها المعهد. فضلًا عن إتاحة الفرصة للمتقدمين لمواءمة اهتماماتهم البحثية مع المجالات التي يركز عليها مركز بحوث السكري، ومركز البحوث التطبيقية للسرطان، ومركز بحوث الاضطرابات العصبية في المعهد.

وسيدعم البرنامج التطوير المهني من خلال تقديم ندوات وورش عمل تستهدف تطوير المهارات الأساسية اللازمة لنجاح المسيرة المهنية في مجالات البحث العلمي. كما ستتاح للمشاركين فرصة التفاعل مع العلماء والباحثين المرموقين في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، واستيعاب رؤى وأفكار في مجموعة متنوعة من المجالات الطبية الحيوية.

وطوال فترة البرنامج، ستغطي أنشطة البرنامج مجالات رئيسية تشمل التوحد والسرطان والسكري، وهي أمراض ذات أهمية كبيرة لدولة قطر والمنطقة بشكل عام. فمن خلال دمج التوجيه المكثف والمساهمات الفعلية والدعم المؤسسي القوي، يعزز البرنامج التدريبي الصيفي للبحوث القدرات البحثية الوطنية من خلال إعداد وتمكين الجيل القادم من قادة البحوث الطبية الحيوية.

وتعليقًا على البرنامج، قال الدكتور فلاديمير كاتانايف، المدير التنفيذي بالإنابة، والمدير العلمي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي: "على مدار العقد الماضي، ساعد البرنامج التدريبي الصيفي للبحوث في إعداد وتطوير مجتمع بحثي نابض بالحياة من خلال إتاحة الفرصة للطلاب في مرحلة مبكرة من حياتهم لإجراء بحوث علمية صارمة وعملية. وتعد مبادرات مثل هذا البرنامج مهمة للغاية لفتح الطريق أمام المهن التي تركز على البحوث، وبناء قدرات الدولة في هذه المجالات، وإعداد الجيل القادم من قادة الأبحاث الطبية الحيوية لدفع عجلة الابتكار والتميز العلمي".

وينبغي أن يكون المتقدمون للبرنامج التدريبي الصيفي للبحوث مسجلين في برنامج بكالوريوس في العلوم البيولوجية أو الطبية وأن يكون معدل درجاتهم التراكمي 3.0 على الأقل، ويتم تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج حتى 10 مارس 2026، على الرابط التالي: https://www.hbku.edu.qa/en/academic-events/QBRI-SRP26

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة:https://www.hbku.edu.qa/ar

نبذة عن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي:

معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، هو معهد بحثي وطني رائد يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية والطب الشخصي، وذلك من خلال البحوث التطبيقية والابتكار في مجال الوقاية والتشخيص وعلاج الأمراض، كذلك يسهم المعهد في تعزيز فعالية أنظمة الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة، لا سيما بالنسبة لسكان دولة قطر والمنطقة، إلى جانب دوره في إثراء الأبحاث التي تحظى باهتمام عالمي.

للمزيد من المعلومات عن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar/qbri

