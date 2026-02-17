في خطوة تعكس التزامه الراسخ بتأهيل الكفاءات الوطنية و الكوادر المهنية المتخصصة، احتفى معهد دبي القضائي بتخريج الدفعتين التاسعة والعاشرة من برنامج "المهارات القانونية والقضائية لأعوان النيابة العامة بدبي".

وجرى حفل التخريج بحضور سعادة المستشار/ عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي؛ وسعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، في تأكيد يعكس أهمية هذا البرنامج ودوره الحيوي في دعم كفاءة الأداء داخل منظومة النيابة العامة.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن مساعي المعهد الرامية إلى تأهيل أعوان النيابة العامة في إمارة دبي من كُتَّاب التحقيق والكتّاب القضائيين ومنفذي الأحكام، من خلال تزويدهم بأحدث المعارف القانونية والمهارات العملية اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة عالية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءتهم المهنية وتعزيز التزامهم بالقيم الأخلاقية. بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل اليومي وسرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.

ويأتي حفل التخريج استمراراً للنهج المؤسّسي لمعهد دبي القضائي في بناء كوادر مؤهلة، قادرة على مواكبة أحدث التطورات القضائية والقانونية، في إطار بيئة تدريبية تدعم التميز المهني وترسخ ثقافة الالتزام والمسؤولية.

ويؤكّد معهد دبي القضائي من خلال هذه البرامج مكانته كمؤسّسة تدريبية متخصصة تضطلع بدورٍ محوري في دعم المنظومة القضائية، عبر تنفيذ برامج نوعية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للعمل، وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ مفاهيم الكفاءة والانضباط المهني داخل بيئة العدالة، بما يعزز جاهزية الكوادر المساندة ويرتقي بجودة العمل القضائي.

