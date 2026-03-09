يشهد مشاركة أكثر من 200 عارض و700 علامة تجارية

أنشطة وفعاليات حافلة بالعروض الترفيهية والبرامج الثقافية

قرية التراث تحتفي بعام الأسرة بفعاليات تراثية تعزز التماسك الاجتماعي

تنطلق غداً الثلاثاء في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ 43 من معرض "ليالي رمضان"، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 10 حتى 22 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 210 عارضاً ونحو 700 علامة تجارية عالمية ومحلية، ليقدم لسكان الإمارة وزوارها 13 يوماً من الأجواء الرمضانية الممتعة والمفاجآت المذهلة في عالم التسوق بما سيتضمنه من تخفيضات تصل إلى 75 % على مجموعة واسعة من المنتجات.

150 ألف زائر

ويأتي المعرض الذي يستقطب سنوياً أكثر من 150 ألف زائر من سكان الشارقة وزوارها ضمن أجندة الدورة الـ 36 من "مهرجان رمضان الشارقة"، ويتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الحافلة بالعروض الترفيهية والبرامج الثقافية والتراثية والمسابقات المفتوحة للزوار، فضلاً عن الاشتراك في السحوبات التي تؤهل الجمهور للفوز بالجوائز القيمة، والاستمتاع بتناول أشهى المأكولات المحلية والعربية والعالمية وأشهر الحلويات الشرقية والأطباق التقليدية التي يقدمها "ركن الإفطار".

قرية التراث تحتفي بعام الأسرة

ويأتي المهرجان تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة، ولا سيما في ظل دوره في المساهمة في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع وترسيخ التراث الإماراتي الأصيل، حيث يقدم المعرض من خلال قرية التراث التي يحتضنها عدداً من الفعاليات التراثية والفنية والدينية التي تحاكي الجانب الروحاني للشهر الفضيل وتضمن نشر البهجة بين سكان إمارة الشارقة وزوارها وتعزيز التماسك الاجتماعي والتواصل الثقافي، كما ستحفل القرية بعرض لمنتجات تراثية تقدمها مجموعة من الأسر المنتجة تضم أنواعاً من الملابس الشعبية والمشروبات والأطباق الرمضانية، والأدوات والمشغولات اليدوية والبخور والعطور العربية الأصيلة ومنتجات الخوص والتمور بأصنافها والقهوة العربية في أجواء احتفالية تسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تجارب تسوق مذهلة

ويشكل المعرض الذي يمتد على مساحة عرض تزيد عن 18 ألف متر مربع، منصة مهمة لدعم قطاع التجزئة، ولاسيما في ظل نجاحه سنوياً في استقطاب إعداد كبيرة من المتسوقين الذي يتوافدون للاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، التي تلبّي كافة احتياجاتهم لرمضان وعيد الفطر، من عطور ومستحضرات تجميل ومنتجات عناية صحية وأجهزة كهربائية وتجهيزات منزلية وأثاث وديكورات، ومنسوجات وأزياء وملابس رياضية وقرطاسية ومواد غذائية وزهور وألعاب أطفال وغيرها والتي تقدمها مجموعة واسعة من أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة في المعرض.

ركن الأطفال

ويتميز معرض ليالي رمضان الذي يفتح أبوابه للجمهور يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 1 ليلاً، ومن الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 12 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك، بكونه إحدى الوجهات المفضلة لكافة أفراد الأسرة، حيث يوفر ما يلبي مختلف متطلبات المجتمع، إلى جانب ركن الأطفال الذي يضم مجموعة من الألعاب الترفيهية وسط أجواء من المتعة والسعادة التي تصاحب ليالي رمضان واستعدادات الأسر لاستقبال العيد.

