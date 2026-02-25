قونية، تركيا — في ظل تصاعد تحديات ندرة المياه وضغوط زيادة الإنتاج والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوفر معرض قونية الزراعي الثاني والعشرون منصة تركز على الحلول، تجمع بين التكنولوجيا والتجارة والتعاون طويل الأمد. أُقيم المعرض في الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2026بمركز توياب للمعارض في قونية، حيث يجمع الحدث بين المشترين الإقليميين، والمصنّعين العالميين، والمستوردين، والموزعين الذين يسعون إلى إيجاد حلول عملية للتحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع الزراعي.

تنظم شركة Tüyap Konya Fairs Inc. المعرض بالتعاون مع اتحاد مصنّعي الآلات والمعدات الزراعية التركية (TARMAKBİR)، وتمتد فعالياته على مساحة 96,000 متر مربع، حيث يعرض مجموعة متكاملة من حلول الميكنة والتقنيات الزراعية، تشمل الجرارات وآلات الحصاد وأنظمة الري وتقنيات الزراعة الدقيقة والتطبيقات الذكية وحلول التشغيل الآلي.

يرسّخ المعرض مكانة قونية كأحد أبرز وأعرق منصات التجارة الزراعية على مستوى المنطقة إلى جانب كونها العاصمة الزراعية لتركيا مع توقع مشاركة دولية قوية.

تمثل تركيا مركزًا لوجستيًا وصناعيًا استراتيجيًا

يشكّل معرض قونية الزراعي في دورته الثانية والعشرين منصة لتبادل ونقل التكنولوجيا.إلى جانب عرض المعدات سيستعرض المشاركون تقنيات وحلولًا مبتكرة تهدف إلى تقليل استهلاك المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الوقود، وتطبيق أساليب الزراعة والحصاد الدقيق، إلى جانب دمج تقنيات الأتمتة ضمن أنظمة إدارة وتشغيل المزارع. تنسجم هذه الحلول بشكل كبير مع خطط وبرامج التحديث الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتمتع تركيا من الناحية الجغرافية بموقع يوفّر لها ميزة طبيعية. تقع تركيا عند ملتقى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتعمل كمركز لوجستي وصناعي قادر على تلبية احتياجات الأسواق المجاورة بسرعة أكبر ونماذج إنتاج مرنة. تساهم سهولة الوصول هذه في تعزيز مكانة المعرض كمنصة عملية لعقد مناقشات الشراء، وإبرام اتفاقيات التوزيع، وتطوير المشاريع المشتركة.

منصة للحوار الإقليمي

أصبحت المنصات التي تجمع بين التكنولوجيا والتجارة والحوار الاستراتيجي أكثر أهمية مع تكيف الأنظمة الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الضغوط المناخية، وقيود الموارد، وتزايد الاحتياجات الاستهلاكية. معرض قونية الزراعي في دورتهالثانيةوالعشرينليس مجرد معرض، بل منصة عملية لحلول تعزز الإنتاجية المستدامة، وتقوي سلاسل الإمداد، وتدعم التعاون طويل المدى بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Emirhan Boyacı

emirhanboyaci@tuyap.com.tr

